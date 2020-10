Näin katsot huippujalkapalloa tällä kaudella: Mestarien liiga, Valioliiga, La Liga, Bundesliiga ja Serie A

Suorien jalkapallolähetysten puute iski karvaasti keväällä, kun koronapandemia katkaisi käytännössä kaiken liveurheilun. Nyt syksyllä tilanne on palannut urheilun osalta lähes ennalleen, ja nimenomaan tv-katsojien kannalta: Sarjat pyörivät, mutta suurelta osin ilman yleisöä tai ainakin hyvin väljästi täytetyin katsomoin.

Ja kun kaikki sarjat pyörivät, ähkyriski on olemassa: Mitä katsoa, kun suoria lähetyksiä on tarjolla käytännössä päivittäin? Listasimme suomalaisten eri vaihtoehdot huippujalkapallon katseluun suoratoistopalveluiden kautta.

Maksukanavatoimijat kilpailevat tänä päivänä kiivaasti huippu-urheilun lähetysoikeuksista, jotka myydään tavallisesti 3–4 vuodeksi kerrallaan. Suomenkin kokoisella markkinalla maksukanavat joutuvat pulittamaan lajeista "parhaimmillaan" kymmeniä miljoonia euroja, ja lopputulos näkyy aktiivisten urheiludiggarien luottokorttilaskuissa: Eri palveluihin saa helposti kulumaan kuukaudessa lähemmäs sata euroa, jos huippu-urheilua haluaa nähdä todella laajasti.

C More ja Viasat tarjoavat pelit hankittaviksi myös DNA:n, Elisan tai Telian, kautta, mutta tässä jutussa keskitymme netin suoratoistopalveluihin, jotka on kaikilla palveluilla siirrettävissä isommalle ruudulle esimerkiksi Chromecastin kautta.

Säästövinkki: Sekä Viaplayta että C Morea on mahdollista katsoa yhtä aikaa kahdelta eri laitteelta, joten jos kaveripiirissä on toinen futisdiggari, suoratoistopalvelujen hinnan saa kätevästi puolitettua yhteistilauksella. Tilaukset ovat voimassa lähtökohtaisesti 30 päivää kerrallaan.

Viaplay (NENT Group)

V sport (aiemmin Viasat) ja suoratoistopalvelunsa Viaplay oli muutama vuosi sitten Suomessa jalkapallon tv-oikeuksissa käytännössä yksinvaltias, joten valinta oli helppo. Yhteispohjoismaisten hartioiden turvin operoiva Viaplay on sittemmin menettänyt tai luopunut monista futisoikeuksistaan, mutta paketti on yhä laaja, keihäänkärkenään Englannin Valioliiga ja Suomen maajoukkueen ottelut.

Lisäksi paketissa ovat mukana muun muassa suositut jääkiekkosarjat NHL ja KHL. Vuonna 2022 Formula 1 siirtyy C Moresta Viaplayhin, mutta vastaavasti samana vuonna Huuhkajat lentää Ylelle.

Jalkapallosisältö:

Valioliiga, Saksan Bundesliiga, Kansojen liiga, MM-karsinnat, Ranskan Ligue 1, Englannin Championship, Belgian liiga, FA Cup, Englannin liigacup sekä naisten kärkiliigat Englannista ja Saksasta. Huuhkajien pelit näkyvät myös maksuttomasta Viafree-palvelusta.

Suoratoistopalvelun hinta:

34,99 e / kk (Viaplay Total)

C More (MTV)

MTV:n suoratoistopalvelu C More sai lisävoimaa Telian ostettua MTV:n omistaneen Bonnier Broadcastingin tv-liiketoiminnan, mikä toi C Moreen mm. Suomen kiekkoliigan.

Jalkapallon kruununjalokivenä C Morella tuikkii lyhyen tauon jälkeen lokakuussa jatkuva Mestarien liiga. Sen pikkuveli Eurooppa-liiga on harvemmalle syy ostaa pakettia, mutta Espanjan La Ligan suosio sen sijaan on jo vakiintunut. Tarjontaa täydentävät tulevina kausina myös Portugalin liiga sekä Ranskan Cup.

C Moren valtti on monipuolisuus: Formula 1 (sopimus jatkuu vielä kauden 2021), yleisurheilun Timanttiliiga, MotoGP, golfin PGA Tour, Ruotsin kiekkoliiga SHL, jääkiekon Mestarien liiga CHL sekä tietysti koko kansan Leijona-huuma MM-kiekossa keväisin koostavat jokaiselle jotain -henkisen kokonaisuuden.

Monipuolisuudelle on hintansa, ja Viaplayn tavoin myös C More on hivuttanut pakettinsa hintaa hiljalleen ylöspäin valikoiman kasvaessa.

Jalkapallosisältö:

Mestarien liiga, Eurooppa-liiga, La Liga, Portugalin liiga, Ranskan Cup ja juniorien Helsinki Cup.

Suoratoistopalvelun hinta:

29,95 e / kk (C More Sport+)

Ruutu+ (Sanoma)

Sanoman omistama Ruutu+ on profiloitunut vahvasti kotimaisiin lajeihin. Se tarjoilee kaikki ottelut Suomen miesten ja naisten jalkapallon pääsarjoista. Lisäksi pakettiin kuuluu valikoima Italian Serie A:n huippuotteluista, ja loppukesästä kotimaisen futiksen faneja hemmotellaan tasaisesti myös Veikkausliiga-joukkueiden europelikarsinnoilla.

Ruutua täydentävät kotimaisista palloilusarjoista muun muassa pesäpallon, salibandyn ja lentopallon pääsarjat sekä jääkiekon Mestis. Valikoima on siis selkeästi matalampaa profiilia kuin Viaplaylla ja C Morella, mutta matalampi on hintakin.

Jalkapallosisältö:

Valikoituja huippuotteluita Serie A:sta, Veikkausliiga, Kansallinen liiga

Suoratoistopalvelun hinta:

9,95 e / kk (Ensimmäinen kuukausi maksuton)

Elisa Viihde

Elisa Viihde Sport on jäänyt katseluoikeuskilpailussa marginaaliin. Jalkapallosta se annostelee katseltavaksi kaikki Ykkösen ottelut sekä Espanjan Cupia, mutta suurempi kiinnostus on koripallossa, josta katseltavissa on Korisliiga sekä Saksan ja Espanjan liigaa.

Jalkapallosisältö:

Suomen Ykkönen ja Espanjan Cup.

Suoratoistopalvelun hinta:

9,90 e / kk

Onnistuuko katselu ulkomailla?

EU-asetuksen ansiosta kaikki suoratoistopalvelut toimivat sellaisenaan kaikkialla EU:n sisällä sekä Norjassa samaan tapaan kuin olisit Suomessa. Muissa maissa tilanne on kansainvälisten ohjelmaoikeuksien vuoksi toinen, eivätkä urheilut ole automaattisesti tarjolla. Virallisesti palveluntarjoajat eivät voi suositella avuksi VPN:ää, mutta me sen sijaan suosittelemme sitä ulkomailla testaamaan...