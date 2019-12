Mozilla väittää Googlen hidastaneen tarkoituksellisesti YouTubea muilla selaimilla

Mozillan mukaan Googlen uusi YouTube-päivitys saa sivuston toimimaan entistä huonommin Chromen pahimmilla kilpailijoilla Mozilla Firefoxilla ja Microsoft Edgellä.

Twitteriin julkaistun väitteen mukaan YouTuben sivut latautuvat Chromella peräti viisi kertaa Firefoxia ja Edgeä nopeammin.

Syytöksen tehneen Mozillan ohjelmistojohtaja Chris Petersonin mukaan hidastumisen taustalla on uusin YouTuben päivitys, joka muutti sivuston käyttämään Googlen omaa Polymer-teknologiaa.

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLRJuly 24, 2018