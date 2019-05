Monet OnePlus 7:n ominaisuuksista tuodaan vanhempiin malleihin

Vaikka et haluaisi päivittää omaa puhelintasi OnePlus 7:ään tai OnePlus 7 Prohon, et menetä jatkossa enää aivan niin monia ominaisuuksia. OnePlus on paljastanut tuovansa monet huippumallin toiminnoista myös OnePlus 6T:hen, OnePlus 6:een, OnePlus 5T:hen ja OnePlus 5:een.

Kaikki luetellut mallit saavat Zen-tilan, joka estää käyttäjiä käyttämästä puhelinta mihinkään muuhun kuin soittamiseen ja valokuvaamiseen 20 minuutin ajaksi. Sen lisäksi he saavat ruutukaapparin, jonka avulla voi napata talteen ruudulla näkyviä tilanteita.

Myöhemmin vanhempiin malleihin on tarkoitus tuoda FNATIC-tila, joka on pelaamiseen tarkoitettu erikoistila. Se estää ilmoitukset sekä optimoi suorituskyvyn pelikäyttöön. Samassa vanavedessä saadaan myös RAM Boost, joka optimoi RAM-muistin käytön.

Muita lisättäviä ominaisuuksia ovat mahdollisuus vastata pikaisesti puhelimen ollessa vaakasuunnassa sekä siirtyminen Android Q -järjestelmään. Jälkimmäinen ei tosin ole saatavilla vielä edes OnePlus 7 -malleissa.

Lopuksi ominaisuuslistan perällä on DC-himmennys, joka on suunniteltu vähentämään ruudun välkkymistä alhaisimmilla kirkkausasetuksilla. Alkuun OnePlus julkaisee toiminnon avoimena beta OnePlus 6T:lle ja OnePlus 6:lle, jonka jälkeen he tarkastelevat voidaanko ominaisuus tuoda myös OnePlus 5T/5-malleihin.

Yhtiö ei ole antanut tarkempia julkaisupäiviä ominaisuuksien saapumiselle, mutta OnePlus paljastaa niiden saapuvan "lähitulevaisuudessa". Zen-tila ja ruutukaappari ovat tosin käytettävissä jo nyt avoimena betaversiona OnePlus 6:ssa ja OnePlus 6T:ssä, joten ne saataneen käyttöön ensimmäisinä.

Kyseisistä toiminnoista on tarjolla myös epävirallisia versioita, jotka ovat jo saatavilla välittömästi. Suosittelemme kuitenkin suurinta osaa odottamaan suosiolla virallisten versioiden julkaisua.