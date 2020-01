Lankapuhelimet ovat siirtymässä lopullisesti historiaan – Telia lopettaa teknologian tukemisen tänä vuonna

Monet muistavat vielä suurikokoiset ja kömpelöt lankapuhelimet, jotka seisoivat kodin eteisessä tai kotitoimistossa. Sen miten verkkoyhteys katkesi koneelta, kun jokin toinen perheenjäsen oli puhelimessa.

Nuo muistot ovat siirtyneet historiaan jo aikoja sitten, mutta lankapuhelimia on saattanut vieläkin nähdä omien vanhempiensa tai isovanhempiensa luona. Viimeistään nyt on kuitenkin oikea hetki opastaa läheiset seniorinsa käyttämään matkapuhelinta, sillä Telia aikoo lopettaa lankapuhelinverkkonsa ylläpidon.

Yhtiön mukaan lankapuhelinten osuus puhelinliikenteestä oli viime vuonna enää noin 3 % ja puheminuuttien määrä on laskenut koko vuosikymmenen ajan noin 20-25 % vuodessa.

Tekniikka on vanhentunut ja asiakkaat hävinneet

Telialla on vielä yhteensä noin 30 000 liittymää, joista kuluttajaliittymiä vain muuutama tuhat. Suuri osa yksityisasikkaiden liittymistä sijaitsee haja-asutusalueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Telia Finlandin teknologiajohtaja Jari Collin sanoo, että yritys aikoo ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin lankapuhelinasiakkaisiinsa ja tarjota heille sopivaa matkapuhelinratkaisua. Yrityksen mukaan heidän matkapuhelinverkkonsa kattaa 99,9 % Suomen väestöstä, joten käytännössä kaikkialle lankapuhelinverkon kattavuusalueelle on tarjolla myös mobiiliyhteys.

Matkapuhelinverkko on huomattavasti laadukkaampi ja edullisempi vaihtoehto. Matkapuhelinliittymien hinnoittelu on Suomessa erittäin kilpailukykyistä ja olemme olleet maailman ensimmäisiä maita, joka on omaksunut matkapuhelinten käytön ja uudet verkkoteknologiat.

”Kaikki lankapuhelinpalvelut pystytään toteuttamaan nykyaikaisemmilla vaihtoehdoilla. Lankaverkossa on myös erityispalveluita hyödyntäviä asiakkaita, ja tulemme keskittymään erityisesti heidän sekä senioriasiakkaiden ratkaisuihin”, Collin lupaa.

Telian mukaan lankapuhelinpalveluiden päättyminen ei koske kupariyhteydellä toimivia laajakaistaliittymiä. Palveluiden alasajo aloitetaan kesällä 2019.