Koko Huawei Mate 30 -sarja vuosi julkisuuteen jo muutama päivä ennen julkaisua

Huawein Mate 30 -sarja julkaistaan tämän viikon lopulla 19. päivä syyskuuta. Tilaisuuteen on jäljellä enää muutama päivä, mutta sitä koskevat vuodot eivät näytä vielä tyrehtyneen.

Ainakin Mate 30 Prossa, Mate 30 Pro Porsche editionissa ja Mate 30:ssä tullaan todennäköisesti näkemään yhtiön uusi Kirin 990 -järjestelmäpiiri. Tilaisuudessa tullaan todennäköisesti julkaisemaan lippulaivamallien lisäksi edullisempi Mate 30 Lite.

Huawein Mate-sarja on saanut tyypillisesti ensimmäisenä uuden järjestelmäpiirin, mutta lainannut kameraominaisuutensa lähinnä P-sarjalta. Tänä vuonna julkistus on erityisen mielenkiintoinen, sillä kyseessä on Huawein ensimmäinen uusi puhelinjulkistus amerikkalaispakotteiden asettamisen jälkeen. Koko malliston saapuminen länsimaihin on siis vielä toistaiseksi epäselvää.

Huawei Mate 30 Pro

Tämän vuoden huippumalli tulee olemaan Huawei Mate 30 Pro, joka saa uuden seitsemän nanometrin arkkitehtuuriin pohjautuvan Kirin 990 -järjestelmäpiirin.

Puhelin ei säästele myöskään kamerapuolella, sillä siihen odotetaan Huawei P30 Prosta tuttua Sonyn 40 megapikselin IMX600-pääkennoa f1,6:n aukolla ja RYYB-pikselitekniikalla. Sen ohelle saapuu todennäköisesti ultralaajakulmalinssi ja kolminkertainen telefotolinssi. Neljäntenä kamerana nähtäneen Time of Flight -syvyyskamera.

Mate 30 Pron näytöksi odotetaan 6,7-tuumaista kaarevaa AMOLED-näyttöä Full HD+ -resoluutiolla. Näytössä olisi yhä kookas lovi, jotta kameraan saadaan mahdutettua 3D-kasvojentunnistus. Mate-sarja on tunnettu myös erinomaisesta akunkestostaan ja uuteen malliin povataankin yli 4 000 mAh:n akkukennoa – sekä tukea SuperCharge-pikalataukselle ja langattomalle lataukselle.

Huawei Mate 30

Tavallinen Mate 30 tulee todennäköisesti olemaan melko samanlainen Pron kanssa. Suurimmat erot näyttäisivät liittyvän sen muotoiluun, sillä näytössä ei olisi kaarevia reunoja, ja puhelimen näyttölovi olisi pienempi kuin Prossa. Viimeksi mainittu viittaa puolestaan siihen, ettei puhelimessa olisi samaa 3D-kasvojentunnistustekniikkaa.

Huhujen perusteella muut erot näyttäisivät liittyvän pienempään akkuun ja hieman hitaampaan lataukseen.

Huawei Mate 30 Porsche Edition

Mate 30:stä odotetaan jälleen Porsche edition -erikoismallia, joka saisi huippuluokan komponentit ja erottuvan muotoilun. Sen näyttö saisi saman kaarevan muotoilun ja kookkaan näyttöloven kuin Mate 30 Prokin. Myös sen neloiskamerajärjestelmä näyttäisi tismalleen samalta.

Lasisen rakenteen sijasta Mate 30 Porsche edition saisi kuitenkin nahkaisen ulkokuoren, joka pyrkii korostamaan laitteen premium-imagoa. Siinä ei olisi Pro-mallin tavoin myöskään fyysisiä äänenvoimakkuuspainikkeita, vaan volyymia säädettäisiin virtuaalisella liukukytkimellä. Odotamme malliin Mate 30 Prota suurempaa RAM-muistia ja tallennustilaa.

Huawei Mate 30 Lite

Huawei ei pyri panostamaan Mate 30 -sarjallaan pelkkään premium-segmenttiin, vaan lanseeraa myös Mate 30 Liten, joka painii budjettiluokassa. Siinä nähdään lippulaivamalleista poiketen todennäköisesti Kirin 810 -järjestelmäpiiri – joka on kehitetty samalle 7 nanometrin tuotantotekniikalle kuin Kirin 990.

Vuotokuvien perusteella puhelin olisi saamassa peräti neljä kameraa, mikä on harvinaista herkkua sen hintaluokassa. Näytössä vaikuttaisi olevan kamerareikä, ja sormenjälkitunnistin olisi sijoitettu puhelimen takapuolelle. Mate 30 Lite saa todennäköisesti yksinkertaisemman LCD-näyttöpaneelin.

Kaikki artikkelimme yksityiskohdat ovat toistaiseksi pelkkiä huhuja, mutta puhelinsarjasta liikkuneet vuodot ovat olleet hyvin linjassa keskenään. Pidämme siis todennäköisenä, että mainitsemamme seikat osuvat melko hyvin yhteen Huawein julkistuksen kanssa.

TechRadar seuraa tiiviisti Huawein julkistusta Münchenistä, ja raportoimme kaikki viimeisimmät uutiset 19. syyskuuta järjestettävästä tilaisuudesta.