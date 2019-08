iPhone-myynnit jatkoivat laskua – Applella silti tilanne hyvin

Olemme kuulleet iPhonen myyntien laskeneen viime aikoina, mutta se ei välttämättä ole niin suuri ongelma Applelle kuin voisi luulla.

Applen viimeisimmän kolmen kuukauden tilikatsauksessa paljastuu, että iPhonet ovat tuottaneet vain alle puolet yhtiön tuotevalikoiman myynneistä. Viimeisen yhdeksän kuukauden ajalta tilanne on kuitenkin toinen. iPhone on ollut tuolloin edelleen myydyin tuote, mutta suunta näyttäisi johtavan siihen, että muut laitteet ja palvelut ohittavat yhtiön älypuhelimen.

Juuri palvelut näyttäisivät olevan nousussa, sillä ne vastasivat yli 20 % yhtiön viimeisimmän neljänneksen tuotosta. Apple Music, Apple Pay ja muut palvelut ovat muodostuneet yhtiölle tärkeiksi rahasammoiksi.

Apple Watch menestyi myös edellisen neljänneksen aikana. Osana koti- ja tarvikekategoriaa kokonaisuus on kasvanut viime vuonna lähes 50 %, mitä ovat edesauttaneet Watch 3:n ja Watch 4:n julkaisut.

Ottaen huomioon Apple Watchien menestyksen, voimme tulevaisuudessa mahdollisesti odottaa yhtiön tilikatsauksessa niille kohdistettua omaa kategoriaa.

Eikö Apple ole huolissaan iPhonesta?

iPhonen myyntien lasku on tietenkin huoli Applelle, sillä se on edelleen parhaiten myyvä tuote yhtiölle ja tuplasti suurempi kuin palveluista tulevat tuotot.

Liikevaihto kokonaisuudessaan on silti kasvanut hieman viime vuodesta, ja mikä tahansa yhtiö voi todistaa menestyksen takana olevan houkutteleva ja kestävä tuotevalikoima.

Yhtiön kannalta myös iPad ja Mac ovat myyneet hyvin kuluvan vuoden aikana ja parantaneet tulostaan viime vuodesta, joten uutiset eivät lopulta ole niin huonot kuin otsikot saavat sen kuulostamaan. Ja tämä on jo ennen kuin uudet Apple Card, Apple News Plus ja Apple TV Plus lisätään yhtälöön.

"Tämä oli meidän paras kesäkuun neljännes koskaan. Menestystä johti ennätystuloksen tehneet palvelut, puettavien laitteiden kasvu sekä, iPadin ja Macin hyvä suoritus sekä iPhone-trendeihin kohdistuneet merkittävät muutokset", Applen toimitusjohtaja Tim Cook sanoi ja vihjasi seuraavaksi loppuvuoden julkaisuja.

Apple Watch 4 otettiin hyvin vastaan. (Image credit: TechRadar)

"Tulokset ovat lupaavat kaikilla markkina-alueilla, ja odotamme innolla tulevaa. Vuosi 2019 on mielenkiintoista aikaa, sillä meillä on merkittäviä julkaisuja kaikille alustoille, uusia palveluja ja muutama kokonaan uusi tuote."

Mainituista markkina-alueista paljastuu kuitenkin mielenkiintoinen piirre. Vaikka yksittäiset alueet näyttävät hyväntasoiset myynnit viime vuoteen nähden, kokonaiskuva viimeiseltä yhdeksältä kuukaudelta on kuitenkin toisenlainen.

Viimeisen kolmen neljänneksen aikana liikevaihto Kiinassa on tippunut rankimmin, lähes 20 % alueella, jossa edulliset ja tehokkaat laitteet ovat arkea. Myös Euroopassa liikevaihto on tippunut hieman, kun taas Yhdysvalloissa ne ovat olleet kasvussa.

Paranemaan päin?

Talouskatsaus antaakin mielenkiintoisen perspektiivin loppuvuoteen. Vaikka kirjavampi portfolio on Applelle kannattavampi, lyhyemmällä aikavälillä tarkasteltuna yhtiö tarvitsee edelleen rikkaan iPhone-ekosysteemin edistääkseen brändin kasvua.

Gartnerin mukaan älypuhelinmarkkinat ovat laskussa ylipäätään, joten Applen kannalta uusi menestyvä iPhone-malli olisi iso juttu. Kaikki merkit viittaavat kuitenkin siihen, että iPhone 11 on maltillinen päivitys, jossa ei ole vielä 5G:tä. Liikevaihdon kannalta edessä saattaakin olla toinen peräkkäinen rankka vuosi ennen kuin vuoden 2020 iPhonet saadaan markkinoille.

Näemmekö Applelta yllätyksiä loppuvuodesta julkaistavien uusien iPhonejen suhteen? Jotain, joka vie iPhone 11R:n kokonaan uudelle alueelle? Vihje taitettavasta mallista? Vai onko kyseessä vain pieni päivitys kameraan? Saamme tietää lisää syyskuussa, kun Apple julkistaa uudet mallinsa.