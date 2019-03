Instagram tuo vihdoin ilmoitukset myös selainversioonsa

Instagram tuo viimeinkin ilmoitukset myös selainversioonsa. Ominaisuutta ollaan kaivattu jo pitkään, sillä osa käyttäjistä selaa kuvia mieluummin tietokoneelta kuin älypuhelimen näytöltä.

Instgramin uutisvirtaa on toki pystynyt selaamaan tietokoneella jo aiemminkin, mutta selainversion käyttöliittymä on ollut tuntuvasti heikompi kuin mobiilisovelluksessa. Instagram on selvästi suunnattu ensisijaisesti mobiililaitteille, eikä yhtiön tiimillä ole ollut suuria intohimoja muuttaa asiaa.

Nyt Instagram on kuitenkin päättänyt vihdoin parantaa myös selainversion käyttökokemusta tuomalla siihen joukon mobiiliversiosta tuttuja ominaisuuksia. Uusimpana lisäyksenä palveluun tuotiin ilmoitukset. Monet Chrome-käyttäjät ovat kertoneet saaneensa ominaisuuden käyttöön viimeisen vuorokauden aikana.

Saimme pop-up-ilmoitukset käyttöön omalla Instagram-tilillämmekin, mutta kyseinen ominaisuus ei ole ilmeisesti silti saapunut vielä kaikille käyttäjille. Meillä on myös hyviä uutisia halpojen tai vanhempien puhelinten käyttäjille: myös heikolle internet-yhteydelle ja vanhemmille puhelimille optimoitu Instagram Lite saa toiminnon käyttöönsä.