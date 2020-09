IKEA tuo markkinoille erityisesti pelaajille suunnattuja huonekaluja

Ruotsalainen huonekalujätti IKEA on ilmoittanut työstävänsä yhteistyössä Asus ROG (Republic of Gamers) -jaoston kanssa pelaajille tarkoitettuja huonekaluja. Tuotteiden on määrä saapua myyntiin vuonna 2021.

Tarkoituksena on tuoda myyntiin noin 30 tuotetta. Näistä ei kerrottu vielä sen tarkempia tietoja, mutta kyseessä on todennäköisesti pelipöytiä, -tuoleja ja -hyllyjä hintahaarukan edullisempaan päähän.

Valmistajan myymälät pursuavat jo entuudestaan erilaisia toimistotuoleja, joten todennäköisesti tähtäimessä on erityisesti pelituolien markkinat sekä täysin pelaajien ehdoilla luodut pöydät.

Suomessa ei kuitenkaan vielä kannata viedä vanhoja huonekaluja kierrätyskeskukseen. Tuotteiden on määrä saapua Kiinassa myyntiin helmikuussa 2021, kun taas muilla markkinoilla joudutaan odottamaan ensi vuoden lokakuuhun asti.

Palautetta pelaajilta

Lehdistötiedote ei mennyt sen tarkemmin yksityiskohtiin. Tuotteiden kerrotaan olevan Shanghaissa sijaitsevan suunnitteluosaston luomuksia. Aivoriiheen on kutsuttu huonekalujätin suunnittelijoiden ohella Asus ROG -osaston työntekijöitä, minkä lisäksi myös ammattipelaajien toiveita kerrotaan kuulleen.

Asusin pelivälineistöä johtava Kris Huang kommentoi yhteistyön mahdollistavan parempia lopputuloksia.

“Together with IKEA as an expert in home furnishing, we envision that this collaboration will create synergies that empower gamers to build the gaming space they have always imagined in the comfort of their own homes.”

Lisätietoja joudutaan tässä vaiheessa vielä odottamaan. Käymme valikoimaa tarkemmin läpi viimeistään ensi vuonna, kun mallistot saapuvat myyntiin.