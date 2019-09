Huawei julkaisi Mate 30 Pron ja Mate 30:n – ei vielä Suomeen

Päivitys: Tanskan Huawei-edustajan mukaan puhelimet saapuvat Kiinan markkinoille 26. päivä syyskuuta, mutta Euroopan julkaisupäivää ei olla vielä lyöty lukkoon.



Huawei käyttää avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa Android 10:tä, mutta joutuu tyytymään Huawein omaan Huawei Mobile Services -palvelupakettiin Googlen GMS-paketin sijaan (tästä uutisoi Suomessa ensimmäisenä io-tech).

Huawei paljasti Mate 30 Pron ja Mate 30:n Münchenissä järjestetyssä julkaisutilaisuudessaan. Kokosimme tähän artikkeliin kaikki tärkeimmät seikat uusista puhelimista.

Puhelinten saatavuuden ympärillä liikkuu vielä avonaisia kysymyksiä, mutta tarkennamme niitä heti tiedon saatuamme.

Mate 30 Pro ei ole kaikkein yllättävin tai jännittävin muotoilunsa osalta, mutta se on saanut kiinnostavia kamerapäivityksiä, uuden tehokkaan järjestelmäpiirin integroidulla 5G-modeemilla sekä muutaman kiinnostavan uutuusominaisuuden.

Huawei julkaisi tilaisuudessa myös Watch GT 2 -älykellon ja Huawei Vision -television.

Päivitämme yhä artikkelia saadessamme lisää tietoa Huaweilta sekä paikalla olevilta englantilaisilta toimittajiltamme.

(Image credit: EvLeaks)

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Prossa on suuri 6,53-tuumainen kaareva OLED-näyttö, jota yhtiö itse kutsuu Horizon Displayksi. Huawein mukaan näyttöteknologia tarjoaa "erinomaisen katselukokemuksen".

Näytössä on korkeahko 2 400 x 1 176 -resoluutio ja 18:4:9-kuvasuhde. Ruutu tukee myös HDR-tekniikkaa. Näytön yläreunassa on edelleenkin näyttölovi, johon on mahdutettu uusi eleanturi, kaksi 3D-syvyyskameraa ja etukamera.

Mate 30 Prossa ei ole näkyvää kuulokeosaa, sillä se on integroitu suoraan näyttöön. Puhelimen sivulla ei ole myöskään fyysisiä painikkeita, vaan äänenvoimakkuutta hallitaan näytön kaarevaa sivua koskettamalla.

Taakse on asennettu Huawein uusi pyörä kameramoduuli, jossa on neljä kennoa: 40 megapikselin SuperSensing-kaksoiskamera, 16 megapikselin superlaajakulmakamera sekä 8 megapikselin telefotokamera 3-kertaisella optisella zoomilla. Videopuolella kamera kykenee kuvaamaan 4K-kuvaa 60 fps:n kuvataajuudella.

Mate 30 Prosta on sekä 5G- että perusversio, mutta meillä ei ole vielä toistaiseksi tietoa niiden saatavuudesta Suomessa. Molemmissa malleissa on 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. 4G-malli maksaa 1 099 euroa ja 5G-malli 1 199 euroa.

Huawei Mate 30 Prosta on saatavilla neljä värivaihtoehtoa: musta (classic black), hopea (space silver), violetti (cosmic purple) ja vihreä (emerald green). Puhelimella on IP68-vedenkestävyysluokitus.

Puhelimiin on saatavilla myös erikoisemmat vegaanisesta nahasta valmistetut oranssi ja tumman vihreä värivaihtoehto.

(Image credit: Huawei)

Huawei Mate 30

Huawei Mate 30:ssä on suurempi 6,62-tuumainen näyttö, mutta sen resoluutio on hieman alempi 2 340 x 1 080. Näytössä on 19:5:9-kuvasuhde ja Pro-mallia pienempi näyttölovi.

Mate 30:een on saatavilla kaikki samat värivaihtoehdot sekä keinonahkaiset erikoismallit kuin suurempaan malliinkin. Perusmallissa on 8 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa. Sen hinnaksi ilmoitetaan 799 euroa.

Huawei selitti tilaisuudessaan kattavasti, kuinka kompakteja uudet puhelimet ovat suurista näytöistään huolimatta. Valmistaja korosti myös, että puhelimesta saa hyvän otteen yhdelläkin kädellä.

(Image credit: Huawei)

Huawei jatkoi jälleen myös yhteistyötään Porschen kanssa julkaisemalla Huawei Mate 30 RS:n, jossa on erityinen punamusta väritys.

(Image credit: Huawei)

Huawei Mate 30 -sarja: kamera

Mate 30:ssä on 16 megapikselin pääkamera f2,2:n aukolla, 40 megapikselin laajakulmalinssi f1,8:n aukolla, 8 megapikselin telefotolinssi f2,4:n aukolla sekä erillinen laseranturi.

Huawei Mate 30 Prossa on sitäkin kehittyneempi kamerajärjestelmä. Siinä on 40 megapikselin ultralaajakulmalinssi, 40 megapikselin SuperSensing -laajakulmalinssi, 8 megapikselin telefotolinssi sekä 3D-syvyyskamera.

Puhelin kykenee kuvaamaan jopa 60 fps:n kuvataajuudella varustettua 4K-videota tai 768 fps -hidastuskuvaa. Kuvattavan taustan pystyy sumentamaan reaaliajassa, ja videokuvaus on saanut oman yökuvaustilansa.

Molempien puhelinten kamerassa on optinen kuvanvakautus ja keinoälyä hyödyntävä elektroninen kuvanvakautus. Telefotolinssissä on 3-kertainen optinen ja 30-kertainen digitaalinen zoomi.

(Image credit: Huawei)

Huawei Mate 30-sarja: suorituskyky ja komponentit

Sekä Huawei Mate 30 Prossa että Mate 30:ssä on uusi Kirin 990 -järjestelmäpiiri, jossa on maailman ensimmäinen integroitu 5G-modeemi.

Huawei esitteli modeemiaan äärimmäisen tehokkaana ja näytti videolla sen yltävän yli 1,5 Gbit/s:n nopeuksiin. Meidän täytyy kuitenkin odottaa omiin testeihimme nähdäksemme sen todelliset tehot.

Puhelin tukee kahta SIM-korttia, joista molemmat voivat olla samanaikaisessa yhteydessä 5G-verkkoon.

Kirin 990 parantaa myös raakaa prosessoritehoa, vähentää latenssia ja parantaa näytönohjaimen suorituskykyä.

Huawei Mate 30 Prossa on 4 500 mAh:n akku ja Huawei Mate 30:ssä puolestaan 4 200 mAh:n kenno.