Huawei esitteli virallisesti yhtiön uuden taitettavan Huawei Mate X2 -puhelimen

Taitettavat puhelimet ovat saaneet uuden kilpailijan, sillä Huawei julkisti virallisesti Huawei Mate X2:n. Kyseessä on yhtiön uusi kirjamainen taitettava puhelin, joka on selkeästi suunniteltu kilpailemaan Samsung Galaxy Z Fold 2:n kanssa.

Uusi puhelin julkistettiin YouTube-videolla, jossa paljastettiin tulevan mallin sisältävän huippuluokan komponentit todella kalliilla hintalapulla varustettuna. Video on osa Kiinassa järjestettyä julkistustapahtumaa, mikä tuntuisi viittaavan siihen, ettei mallia nähdä ainakaan vielä heti Aasian ulkopuolella.

Huawei Mate X2:n hinnaksi paljastettiin 17 999 Kiinan yuania, eli noin 2 290 € suoraan käännettynä, jolla saa 256 Gt tallennustilalla varustetun mallin. 512 Gt malli maksaa puolestaan 18 999 Kiinan yuania, eli 2 400 €. Vaikka virallisia Euroopan hintoja ei tiedetä, kyseessä on äärimmäisen kallis puhelin.

Huawei Mate X2:n tekniset tiedot

Toisin kuin Huawei Mate Xs:ssä, Mate X2:n näyttö jaa taitettuna sisäpuolelle ja puhelimen ulkopuolella on toinen erillinen näyttö. Samaa muotoiluratkaisua käyttää muun muassa Galaxy Z Fold.

Päänäyttö on 8,01 tuumaa ja siinä on 2 480 x 2 200 -resoluutio, kun taas ulkoinen näyttö on 6,45 tuumaa ja siinä on 2 700 x 1 160 -resoluutio. Molemmissa on 90 Hz virkistystaajuus.

Pienemmässä näytössä on lisäksi kaksi reikää kahdelle kameralle, 8 megapikselin ja 16 megapikselin linsseille, joista jälkimmäinen on ultralaajakulma. Pääkamerat on kuitenkin sijoitettu ulkoisen näytön toiselle puolelle ja ne koostuvat 50 megapikselin pääkamerasta, 10 megapikselin ja 10-kertaisella optisella zoomilla varustetusta periskooppilinssistä, 12 megapikselin 3-kertaisella zoomilla varustetusta telelinssistä sekä 16 megapikselin ultralaajakulmasta.

Huawei Mate X2:ssa on 4 500 mAh akku, joka voi olla aavistuksen liian pieni taitettavalle puhelimelle, sekä 55 W lataus. Sisällä jyllää Kirin 9000 -suoritin, joka tukee 5G:tä. Puhelimessa on lisäksi kaksi SIM-korttipaikkaa.

Yhtiö esitteli julkistustilaisuudessa tarkemmin puhelimen kahta muotoiluun liittyvää pääelementtiä: saranaa ja näyttöä. Huawein mukaan saranasta on suunniteltu mahdollisimman pieni, jolloin puhelimen ollessa suljettuna näytön taittuvien puoliskojen väliin ei jää lainkaan tyhjää tilaa. Taitoksen kerrotaan olevan myös 40 % pienempi puhelimen ollessa avattuna, joskin se on edelleen nähtävissä.

Näytön eri puolet eroavat paksuudeltaan hivenen toisistaan, joten puhelimen muotoilu kaventuu toisesta päästä. Ohuimmillaan puhelin on 4,4 mm paksu, mutta emme tiedä paksuimman pään leveyttä. Haettu muotoilu saa puhelimen näyttämään silti ohuelta ilman, että kameroista on jouduttu karsimaan.

Uuden muotoilun etuna on se, että puhelimen ollessa taitettuna se näyttää täysin yhtenäiseltä. Toisekseen puhelimen painopiste on aavistuksen kallellaan toiselle puolelle, minkä väitetään tekevän laitteen yhdellä kädellä käytöstä helpompaa. Amazon Kindle Oasisissa on hieman samankaltainen ratkaisu ja kyseisessä mallissa se on toimiva.

Kiinassa puhelin saapuu myyntiin neljässä eri värissä: pinkkinä, sinisenä, mustana ja valkoisena 25. huhtikuuta. Kansainvälistä julkaisupäivää ei kerrottu.