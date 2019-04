Honor 20 näyttäytyi ensimmäisissä teaser-kuvissa

Honor paljasti tänään ensimmäiset teaser-kuvat yhtiön tulevasta lippulaivamallista, Honor 20:stä.

Yhtiön jakamissa kuvissa on tarkemmin ottaen puhelimen erikoisversio, joka on kehitetty nykyisen View 20:n tavoin yhteistyössä muotibrändi Moschinon kanssa.

Valokuvat eivät paljasta puhelinta vielä kokonaisuudessaan, mutta Moschinon pussista pilkottava puhelin näyttäisi olevan erittäin ohutreunainen, eikä sen yläreunassa näy mitään näyttölovea tai kamerareikää.

Tietysti kuvassa voi teoriassa olla myös puhelimen alareuna, mutta pidämme tätä epätodennäköisempänä vaihtoehtona. Jo Honor View 20 toimi kamerareiän pioneerina, joten olisi aivan luontevaa, että seuraavakin malli toisi uudenlaisen etukameraratkaisun markkinoiden ensimmäisten joukossa.

Onneksi emme joudu elämään epätietoisuudessa kovin pitkään, sillä Honor 20 julkaistaan jo toukokuun 21. päivä. TechRadar raportoi tilaisuudesta paikan päältä, joten saat kaikki tiedot uudesta lippulaivasta reaaliajassa.

Honor 20 näyttäisi olevan varsin reunaton. (Kuva: Honor) (Image: © Honor)

Honor 20 Moschino edition

Kuvissa näkyvä Honor 20 Moschino edition on siitä poikkeuksellinen, että se saa muotibrändin varta vasten Honorille kehittämän kantopussin ja erityisen teemapaketin, joka on saatavilla vain kyseiseen malliin. Honor on siis kehittänyt Moschino-yhteistyötään hieman pidemmälle View 20:een verrattuna.

Erillisen kantopussin lisäksi myös myyntipakkaus ja puhelimen takakuori ovat Moschinon suunnitelemia. Emme vielä tiedä, onko mallilla myös teknisiä eroja tavalliseen Honor 20:een verrattuna, mutta saamme varmistuksen asiaan jo alle kuukauden kuluttua.