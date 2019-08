Haluaisitko pelata SNES-pelejä Nintendo Switchillä? Se voi olla pian mahdollista

Hyviä uutisia retropelien ystäville, sillä Nintendo näyttäisi tuovan Switch-konsolille langattoman SNES-ohjaimen tulevia SNES-pelejä varten.

Resetera-foorumin käyttäjä huomasi FCC:n sivuilla hakemuksen SNES-ohjaimelle, jonka mallimerkinnässä oleva HAC-kirjainyhdistelmä viittaa kyseessä olevan Switch-ohjeistuote.

Valtaosa hakemuksen kuvista on tosin piilotettu helmikuuhun 2020 saakka, mikä viittaisi tuotteen mahdolliseen julkaisupäivään. Hakemuksessa on näkyvissä tosin yksi kuva, joka on nähtävissä yläpuolella.

Switch-konsolille voi jo ostaa NES-ohjaimen Nintendo Switch Online -palvelussa olevia NES-pelejä varten, joten todennäköisesti tuleva SNES-ohjain on tarkoitettu samaiseen käyttöön tuleville SNES-peleille.

Vanha kunnon SNES

Miksi kaikki jaksaa jauhaa edelleen SNES-peleistä?

Nintendon ikoninen Super Nintendo Entertainment System -konsoli julkaistiin 90-luvun alussa NES-konsolin seuraajaksi. Se päivitti edellisessä mallissa olleen 8-bittisen laitteiston 16-bittiseksi, joten SNES:lle voitiin kehittää entistä elävämpiä ja kunnianhimoisempia pelejä.

Ne eivät tietenkään vastaa nykypäivän avoimen maailman pelejä, mutta konsolille julkaistiin lukuisia klassikoita, kuten Super Metroid, Star Fox ja Legend of Zelda: A Link to the Past.

Nintendo on julkaissut monia minikonsoleita (NES Classic Edition ja SNES Classic Mini), joiden avulla käyttäjät voivat pelata vanhoja NES- ja SNES-pelejä pikaisesti.

Lisäksi Nintendo Switch Online -palvelun tilaajat ovat saaneet kuukausimaksun kylkiäisenä alati kasvavan NES-pelivalikoiman Nintendo Switchille. Monet heistä ovatkin odottaneet kuumeisesti SNES-pelien saapumisesta, minkä lisäksi monien salaisissa toiveissa olisi saada palveluun myöhemmin myös GameCube- ja N64-pelejä.

