Google Pixel 4 näyttäisi laajentavan kuvien väriavaruuden entistä paremmaksi

iPhone on päihittänyt aiemmat Android-puhelimet laajemmalla väriskaalallaan, mutta nyt Google näyttäisi saapuvan sen osalta rinnalle. Ainakin jos Google Camera -sovelluksen koodiriveihin on uskominen.

XDA Developers -sivu onnistui löytämään sovelluksesta koodirivin, jonka perusteella sovellus pystyisi tallentamaan kuvia jatkossa P3-väriskaalalla aiemman sRGB:n sijaan. Vaikka koodirivi on toistaiseksi otettu pois päältä, se olisi merkittävä muutos aiempaan.

Nykyiset Android-puhelimet käyttävät kaikki sRGB-skaalaa, joka pystyy toistamaan 25 % pienemmän värialueen kuin P3. Jälkimmäistä ovat hyödyntäneet kaikki iPhonet iPhone 7:n jälkeen.

Nykyiset Android-puhelimet on rajoitettu sRGB-avaruuteen ei pelkästään laitteiston osalta, vaan myös Android-sovellusten värienhallinnan puutteiden vuoksi. Joten vaikka laitteissa olisi riittävän korkealaatuiset sensorit näiden toistoon, Android-sovellukset eivät itsessään tue niitä.

Google on aiemmin sanonut, että yhtiö on aikeissa laajentaa tukensa laajempaan wide color gamutiin, johon myös P3 kuuluu. He eivät ole antaneet tälle kuitenkaan tarkempaa aikataulua. Ottaen huomioon, että siitä löytyy jo maininta Google Camera -sovelluksessa, voimme olettaa näkevämme sen pian.

Jos sovelluksen tuki laajennetaan P3-väriavaruuteen ja Android-ekosysteemi seuraa perässä, voimme odottaa näkevämme uusien Android-puhelinten kameroiden pystyvän ottamaan lähemmäksi todellisuutta vastaavia kuvia. Tämä koskee etenkin vihreää ja punaista sävyä, jotka jäävät sRGB:ssä kaikkein vajaimmiksi.

Koska Googlen seuraava lippulaivamalli, Google Pixel 4, nähdään todennäköisesti vuoden 2019 lopulla, saatamme saada tuolloin ensimmäisen Android-puhelimen, joka pystyy toistamaan kuvia P3-väriavaruudessa. Samalla saatamme joutua uusimaan parhaiden kamerapuhelinten listaa, sillä ykkössijaa piti aiemmin jonkin aikaa Pixel 3.

Saamme tarkemman varmistuksen asialle vasta Google Pixel 4:n julkaisun myötä, jonka odotamme tapahtuvan lokakuussa 2019.