Gigantti aloittaa yhteistyön TechRadarin kanssa

Maailman suurimpiin kuuluva tekniikkasivusto TechRadar aloitti toimintansa Pohjoismaissa vuonna 2018. Nyt Gigantti haluaa liittyä mukaan verkkosivun eCommerce-ratkaisuun.

Gigantti tuo suurimman osan valikoimastaan saataville TechRadarin omaan Hawk-eCommerce-järjestelmään. Sopimus on tärkeä askel pohjoismaista kasvua hakevalle TechRadarille ja auttaa Giganttia tavoittamaan ostopäätöstä tekevät kuluttajat juuri oikealla hetkellä.

Maailmankuulun tekniikkasivuston omistava brittikustantamo Future Publishing päätti laajentaa toimintaansa uusille markkinoille noin kymmenen vuotta TechRadar.comin perustamisen jälkeen. TechRadarilla oli toimitukset aluksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Intiassa ja Lähi-idässä, jolloin myös kaikki sisällöt kirjoitettiin englanniksi. Vuonna 2018 perustetut Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sivustot saivat kuitenkin kunnian toimia TechRadarin ensimmäisinä täysin paikallisina toimituksina, joissa kaikki sisällöt on kirjoitettu paikallisilla kielillä. Projektia johtaa norjalainen kustantamo Orage.

”Future näki suurta potentiaalia Pohjoismaissa ja tarjosi meille mahdollisuutta perustaa TechRadar Pohjolaan”, sanoo Oragen kustannusjohtaja Øyvind Therkelsen. ”Emme luonnolisestikaan voineet kieltäytyä tarjouksesta. TechRadarin konsepti on poikkeuksellinen pohjoismaisessa mittakaavassa.”

TechRadar tunnetaan kattavista tuotearvosteluista, tekniikkauutisista ja vertailuista, mutta sivusto on myös tehokas alusta ostoaikeissa olevien kuluttajien tavoittamiseen. Yli 90 % sivun liikenteestä tulee orgaanisten Google-hakujen kautta, ja verkkomediaan yhdistetyt hakutermit osoittavat kuluttajien hakevan TechRadarista tietoa tulevaa ostopäätöstään varten. TechRadar tarjoaa lukijoilleen kattavia neuvoja oikeiden tuotteiden valitsemiseen sekä pyrkii ohjaamaan käyttäjän eteenpäin parhaalle mahdolliselle jälleenmyyjälle.

Kansainvälinen menestystarina

Future Publishing on kehittänyt oman Hawk-eCommerce-järjestelmänsä, jotta käyttäjät saisivat ajankohtaista tietoa tuotteiden alati muuttuvista hinnoista. Teknologia muistuttaa hieman suomalaisten tuntemia hintavertailusivustoja, mutta TechRadarin tapauksessa yhtiön oma järjestelmä on integroitu suoraan sivun journalistiseen sisältöön. Ratkaisu tarjoaa lukijoille räätälöidyn ja helppokäyttöisen käyttökokemuksen: etsi ensin tietoa Googlesta, lue sitten tuotteesta tarkemmin TechRadarista ja osta se lopuksi halvimpaan hintaan luotettavalta jälleenmyyjältä. Kolmansien osapuolten hintavertailutyökaluista poiketen Hawk on Futuren oma ratkaisu, joten TechRadar pystyy tarjoamaan affiliate-kumppaneilleen myös kattavan kuvan kuluttajien ostosuuntauksista.

Future Publishingin lisenssijohtaja Matt Ellis on ylpeä Hawkin saavutuksista. ”Huomasimme vuonna 2013, että käyttäjämme toivoivat entistä saumattomampaa kokemusta. Päätimme tuolloin kehittää Hawkin, joka päivittää automaattisesti miljoonien tuotteiden hinta- ja saatavuustiedot sekä osaa välittää kuluttajat eteenpäin suoraan jälleenmyyjien tuotesivuille. Olemme otettuja, että myös Gigantti haluaa liittyä osaksi ratkaisuamme. Yhteistyö merkitsee paljon pohjoismaisille käyttäjillemme, jotka tuntevat hyvin Gigantin valikoiman ja asiakaspalvelun.”

Hän ei usko, että pohjoismainen elektroniikkajätti tulee pettymään, sillä Future Publishingin oma eCommerce-ratkaisu on ollut suuri kansainvälinen menestys. Hawk tuotti vuonna 2018 jälleenmyyjille yli 215 miljoonan euron liikevaihdon, ja tuotteita myytiin järjestelmän kautta yli 4 miljoonaa kappaletta.

Voimakasta kasvua Pohjoismaissa

TechRadarin Hawk-järjestelmään on liittynyt pohjoismaisen laajentumisen jälkeen useita suuria verkkokauppoja, joista valtaosa toimii affiliate-verkon kautta. Gigantin mukaantulon myötä Future Publishing aikoo toimia nopeasti saadakseen jälleenmyyjän koko tuotevalikoiman esille eCommerce-järjestelmäänsä.

”Olemme todella innoissamme”, kommentoi Elkjøpin* Pohjoismaiden Performance Marketing & Traffic Manager Ricky Sookermany. ”Hawk tarjoaa meille kiinnostavia mahdollisuuksia, kuten mahdollisuuden tavoittaa kuluttaja ostopäätöksen kriittisellä hetkellä. Olemme myös uteliaita kuulemaan uusista trendeistä, joita verkossa tehdyt ostoprosessit paljastavat kuluttajista.”

Gigantti tekee yhteistyötä Futuren kanssa saadakseen yhdistettyä tuotevalikoimansa Hawk-järjestelmään lokakuun loppuun mennessä.

TechRadar tarjoaa oman eCommerce-järjestelmänsä lisäksi myös monenlaisia muita kaupallisia ratkaisuja, joiden avulla yhteistyökumppanit pystyvät tavoittamaan ostopäätöstä tekeviä kuluttajia.

*Gigantti on osa norjalaista Elkjøp Nordic AS -konsernia.



(Lehdistötiedote)