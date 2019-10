Facebook tuo tumman tilan käytettäväksi myös tietokoneelle

Jos sinulla on tapana istua pimeässä huoneessa selaamassa sokaisevan valkoista Facebook-feediä, meillä on hyviä uutisia. Facebook on nimittäin aloittanut uuden tummalla teemalla varustetun desktop-versionsa jakelun betakäyttäjille.

Kun käyttäjät kirjautuvat ensimmäistä kertaa sosiaaliseen mediaan, he saavat pop-up-ikkunan, joka pyytää valitsemaan perinteisen vaalean ja uuden tumman teeman välillä.

Jos kuulut Facebookin testiryhmään, saat tarjouksen hyväksyttyäsi ehdotuksen vaihtaa sosiaalisen median ulkoasu tyylikkään tummanpuhuvaksi. Eri teemojen välillä pystyy vaihtamaan myös jälkikäteen käyttäjäasetuksista. Voit tutustua uuteen tummaan teemaan Android Policen ottamista kuvankaappauksista.

Uusittu ulkoasu

Tumman teeman lisäksi Facebook Betassa on myös selkeämpi ja helppokäyttöisempi käyttöliittymä, jonka fontit ovat suurempia ja navigointi yksinkertaisempaa. Se osaa lisäksi tallentaa oikean kohdan uutissyötteessä, vaikka navigoisit välissä johonkin muualle. Et siis joudu enää etsimään sitä kiinnostavaa kuvaa, jonka kadotit lukuisten Facebook-julkaisujen joukkoon.

Facebook on yleensä rajoittanut betansa pelkästään yhteen maahan – tyypillisesti Yhdysvaltoihin – mutta tällä kertaa tuoretta käyttöliittymää näytetään testaavan ympäri maailmaa.

Facebook testing new Design in the UK @9to5mac #facebook pic.twitter.com/TdS05QwEFnOctober 13, 2019

Testiryhmään ei kuitenkaan pysty hakemaan millään tavalla jälkikäteen, joten suurin osa käyttäjistä joutuu odottamaan tummaa teemaa sen lopulliseen julkaisuun saakka.

Lähde: Android Police