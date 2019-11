Facebook joutui jälleen uuden skandaalin kouriin – yksityisiä tietoja luovutettu kolmansille osapuolille

Vuosi 2018 on saatu hädin tuskin päätökseen, kun Facebook kohtaa jälleen uuden yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvän skandaalin, jonka paljastuksesta vastaa perusteellisen tutkimuksen tehnyt New York Times.

Lehden mukaan Facebook jakaa käyttäjädataa yhtiökumppaneilleen paljon aiempaa laajemmin, ja että jaettaviin tietoihin sisältyvät myös kontaktilistat sekä yksityisviestit.

NYT:n mukaan yksityisviestejä on annettu ainakin Netflixille, Spotifylle ja Royal Bank of Canadalle, kun taas käyttäjien Facebook-ystävälistat on annettu ainakin Amazonille, Sonylle ja Microsoftille.

Netflix, Spotify ja Royal Bank of Canada väittävät tiedotteissaan, etteivät he tienneet, miten laajaalti Facebook antoi heidän päästä käsiksi jaettuihin yksityistietoihin. Netflix julkaisi myös virallisen tiedotteen, jossa yhtiö kertoo "kokeilleensa erilaisia keinoja tehdä Netflixistä entistä sosiaalisemman kokemuksen."

"Yksi esimerkki tästä ominaisuudesta oli vuonna 2014 julkaistu toiminto, jonka avulla käyttäjät pystyivät suosittelemaan katsomiaan sarjoja ja elokuvia ystävilleen Facebookissa Messengerin tai Netflixin välillä. Se ei kuitenkaan koskaan noussut suosituksi, joten suljimme sen vuonna 2015. Emme tuona aikana katsoneet kertaakaan käyttäjien yksityisiä viestejä Facebookissa tai edes kysyneet mahdollisuutta siihen."

Paljastus kävi ilmi, kun NYT sai Facebookin sisäiseksi tarkoitettuja dokumentteja tutkittavaksi ja haastatteli yhtiön entisiä työntekijöitä.

Huono vuosi Facebookille

Myös teknologiayhtiö Applella oli jonkinlainen erityissopimus Facebookin kanssa NYT:n raportin mukaan. Lehden sanoin "Facebook valtuutti Applen piilottamaan kaikilta Facebookin käyttäjiltä tiedot siitä, että sen laitteet pyysivät heiltä dataa."

"Applen laitteet pääsivät myös käsiksi käyttäjien kontaktilistojen numeroihin ja kalenteritietoihin, vaikka he olisivat kieltäneet jakamisasetukset, raporttien mukaan."

Tämä tuorein paljastus saapuu samana vuonna, kun Facebook on joutunut useiden muiden yksityisyysasetuksiin liittyvien skandaalien kohteeksi. Muun muassa Cambridge Analytica -skandaali aiemmin tänä vuonna paljasti, että Donald Trumpin vuoden 2016 presidenttikampanjaa tukenut konsultointifirma käytti yli 50 miljoonan käyttäjän henkilökohtaisia tietoja hyväksi.

Sen lisäksi valtava tietomurto tänä vuonna vaaransi yli 30 miljoonan Facebook-käyttäjän turvallisuuden, minkä seurauksena yleinen mielipide ja luottamus sosiaalista palvelujättiä kohtaan on ollut vuonna 2018 tasaisesti laskussa. Käyttäjien määrä ei ole sen sijaan seurannut samaa laskusuuntaa.

Nähtäväksi jääkin, vaikuttaako viimeisin skandaali palvelun käyttäjiin merkittävällä tavalla, mutta yhden asian suhteen voimme olla varmoja: Facebook on pelannut huoletonta peliä meidän henkilökohtaisen datan suhteen jo vuosien ajan, ja Cambridge Analyrican paljastukset olivat vain jäävuoren huippu.

Oletko saanut jo tarpeeksesi? Näin voit poistaa Facebookin pysyvästi

Lähde: Gizmodo