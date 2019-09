Etkö malta odottaa Call of Duty: Modern Warfarea? CoD: Mobile julkaistaan ensi kuussa

Call of Duty: Mobile on saanut virallisen julkaisupäivän, ja se saapuu iOS- ja Android-laitteille 1. lokakuuta.

Ilmaiseksi pelattava moninpeli kutistuu Call of Duty -sarjasta tutun räiskinnän älypuhelimille, joille tuodaan omat ohjaustavat ja ominaisuudet parasta älypuhelinkokemusta varten.

Pelaajat voivat kuitenkin räiskiä aikaansa tuttujen karttojen, kuten Nuketownin ja Crashin, parissa, minkä lisäksi myös perinteiset tappomatsit, Search and Destroy - ja kaikki vastaan kaikkia -pelimuodot saapuvat mobiiliversioon. Kaiken kaikkiaan taskukokoon kutistunut Call of Duty on aseineen, räiskintöineen ja tunnelmaltaan hyvin samankaltainen isosisaruksensa kanssa.

TechRadar pääsi testaamaan CoD: Mobilen E3 2019 -tapahtumassa, jossa peli tuntui niin tutulta, ettemme usko kenenkään sarjaa pelanneen olevan pulassa mobiiliversion parissa.

Tämä koskee myös pelin battle royale -pelitilaa, joka on muokattu Call of Dutyn Blackout-pelitilasta. Sen kartta tosin koostuu useammasta totutusta CoD-kartasta, joista on muodostettu yksi valtava kokonaisuus. Tämän lisäksi pelissä nähdään iso liuta pelisarjasta tuttuja aseita ja ajoneuvoja.

Mistä Call of Duty: Mobile koostuu?

Luonnollisesti mobiiliversion ja esimerkiksi PC-version välillä on silti eroja. Call of Duty: Mobilessa on muutama erilainen ohjausvaihtoehto, joiden avulla siirtymää voi hieman helpottaa, sekä vaihtoehtoinen automaattinen ammunta, jolloin ase ampuu kun tähtäin on vihollisen päällä. Käyttäjät voivat lisäksi kustomoida HUD-näkymän poistaakseen kaiken ylimääräisen näkyvistä.

Mobiiliystävälliset lisäykset eivät ole mitenkään yllättäviä lisiä, sillä Tencentin TiMi-studio on kehittänyt CoD: Mobilen yhdessä Activisionin kanssa. TiMin aiempiin tuotoksiin lukeutuvat puolestaan yksi Kiinassa julkaistu PUBG-versio sekä mobiilihitit Arena of Valor/Honor of Kings.

Peli julkaistaan useamman eri moninpelimuodon kera, minkä lisäksi näimme E3:ssa viitteitä, että peliin saatettaisiin tuoda aikanaan fanien rakastama zombitila.

Ottaen huomioon, että YouTubessa on nähty väitettyä pelikuvaa kyseisestä pelitilasta ja että se on äärimmäisen suosittu, olisimme yllättyneitä, jos sitä ei ole lisätty mobiiliversioon. Mutta toisaalta tekijät ovat luvanneet tuovan uusia pelitiloja, sisältöjä ja tapahtumia peliin julkaisun jälkeen, joten se saatetaan nähdä myös hieman myöhemmin.