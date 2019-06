Ensikatsauksessa Mac Pro 2019: julkaisupäivä, hinta ja tekniset tiedot

Apple on viimein julkistanut WWDC 2019:ssä uuden Mac Pro -mallin, johon on tuotu ammattilaisten jo vuosia kaipaamat ominaisuudet.

Uusi Mac Pro on varustettu 28-ytimisellä Intel Xeon -suorittimella sekä maksimissaan 1,5 teran 6-kanavaisella EEC-järjestelmämuistilla varustettu tehokone, jonka ei pitäisi kyykistyä raskaimmankaan työprosessin aikana.

Pääsimme tutustumaan Applen ensimmäiseen uuteen pöytätietokoneeseen sitten vuoden 2013 Mac Pron. Tuore malli tukee modulaarisia päivityksiä, joten 28-ytimisen Xeon-suorittimen voi tarvittaessa vaihtaa tulevaisuudessa.

Mac Pro 2019 on nimenomaan turvattu tulevaisuutta ajatellen, minkä lisäksi se myös näyttää saapuneen tulevaisuudesta. Siinä on ruostumattomasta teräksestä toteutettu Applen vanhoja malleja muistuttava muotoilu, joka hylkää yhtiön vuoden 2013 pyöreän roskakoriestetiikan. Etu- ja takapuolta komistaa tyylikkäät tuuletusaukot.

Tehot ja muotoilu yhdistyvät, kun kopan aukaisee koneen päältä. Alumiinisen kopan voi poistaa saadakseen 360-asteisen näkymän miltei jokaiseen komponenttiin.

Yhtiö julkisti samassa yhteydessä uuden ammattilaistason näytön – Pro Display XDR:n – joka vastaa muotoilultaan uutta Mac Prota. Näyttö on kooltaan 32 tuumaa, siinä on 6K-resoluutioon yltävä Retina-näyttö sekä HDR-tuki. Apple kutsuu omaa ratkaisuaan Extreme Dynamic Rangeksi (XDR).

Näytössä on lisäksi nanotekstuurista muodostettu pintaratkaisu, jonka luvataan vähentävän heijastuksia heikentämättä kuvan laatua.

Ja koska jokainen näytössä oleva LED on kalibroitu tehdasasetuksista lähtien HDR:lle, Apple pystyy toistamaan ilmiömäistä HDR-laatua. Yhtiö hyödyntää yksilöllistä säleikkömäistä jäähdytysjärjestelmää näytön takaosassa, jonka vuoksi kirkkaus voidaan pitää jatkuvasti 1 000 nitin lukemassa. Parhaimmillaan kirkkaus yltää 1 600 nitiin.

Näyttö pystyy tuottamaan upeita kuvia kiitos sen 1 000 000:1 kontrastin. Kaikki mainitut ominaisuudet ovat osa Applen uutta XDR:ää, jota yhtiö lupailee HDR:n seuraavaksi sukupolveksi.

Perusmallin näytöstä saa pulittaa muhkeat 4 999 dollaria, ja nanopinnoitteella varustetusta versiosta 5 999 dollaria.

Pro Display XDR näyttää vakuuttavalta

Erillisenä ostettavan näytön lisäksi Mac Prolle täytyy ostaa erikseen myös värikoodattu näppäimistö, hiiri ja ohjauslevy, mikä noudattaa Applen aiempia käytäntöjä. Koko laitteiston ostaminen on kallis investointi.

Siksi Apple markkinoi Mac Pro 2019:ää tuotantoyhtiöille ja luovan alan ammattilaisille. Tietokonetta ei ole edes tarkoitettu kuluttajille, sillä tekniset tiedot ja hinnat ovat kaukana heidän kulutus- tai käyttötarpeista.

Suoraan teknisiin tietoihin

Mikä se on? Applen uusi pöytätietokone

Milloin se julkaistaan? Syyskuu – marraskuu 2019

Mitä se maksaa? Hinta alkaen 5 999 dollaria

Mac Pro 2019:n julkaisupäivä ja hinta

Näin monen vuoden odottelun jälkeen muutama kuukausi ei tunnu enää miltään saadakseen uusi Mac Pro itselleen.

Apple julkisti Mac Pro 2019:n julkaisupäiväksi syksyn 2019, mikä tarkoittaa koneen saapuvan markkinoille syyskuun ja marraskuun välisenä aikana. Apple on suosinut aiemmilla tietokonejulkaisuillaan lokakuuta, joka osuu hyvin lupailtuun aikaväliin.

Mac Pron hinta on 5 999 dollaria, jolla saa perusmallin: 8-ytimisen Intel Xeon -suorittimen, Radeon 580X -näytönohjaimen ja 32 gigaa ECC-muistia (RAM).

Kannattaa muistaa, että 4 999 maksava Pro Display XDR -näyttö pitää ostaa erikseen, minkä lisäksi myös 999 dollaria kustantava Pro Stand -jalka tai 199 dollaria maksava VESA-adapteri ovat erillisiä ostoksia.

Tiedämme toistaiseksi hinnan vain perusmallille, mutta hiljattain julkaistut spekulaatiota nostavat koneen hinnan parhaimmillaan jopa 45 000 dollarin tietämille.

Uusi muotoilu

Uuden Mac Pron muotoilu on paljon tehdasmaisempi kuin aiemmin. Se on suunniteltu modulaariseksi, joten mallin kurvit muistuttavat perinteisempiä koppia harjattuine alumiinineen ja tuuletusaukoista koostuvine sivuineen.

Se näyttää brutaalilta ja panostaa ulkonäön sijaan toimivuuteen. Sen pystyy sijoittamaan telineeseen, tai sen pohjaan voi ruuvata kiinni myös pyörät.

Kerromme Mac Pron tehoista hieman tarkemmin kohta, mutta ennen sitä uudesta mallista on hyvä tietää yksi yksityiskohta: kuinka paljon sen sisään voi tunkea komponentteja.

Eräs musiikkituottaja kertoi meille, että aiemmin hän joutui käyttämään useita koneita samanaikaisesti säveltääkseen musiikkia, mutta nyt samat kolme tai neljä mahtuvat yhden ainoan Mac Pro 2019:n kopan sisälle.

Apple on lisäksi pakannut uuteen malliin uniikin jäähdytysratkaisun, joka maksimoi ilman kierron ja pitää koneen silti hiljaisena, vaikka koneen sisällä on varsin kookkaat tuulettimet.

Laitteen yläosassa on myös useita Thunderbolt-liittimiä, jotka helpottavat pääsyä koneen sisuskaluihin.

Mac Pro 2019:n tekniset tiedot ja suorituskyky

Teknisten tietojen suhteen Apple ei arastele tehojen suhteen, vaan on ängännyt kopan sisään todella vakuuttavat komponentit.

Uusi Mac Pro ja Pro Display XDR takaapäin kuvattuna.

Perusmallissa on uusi 8-ytiminen Intel Xeon -suoritin, jossa pitäisi riittää tehoja moniajoja varten. Xeon-sarja on suunniteltu eritoten ammattilaisten työtiloihin, minkä lisäksi suoritinta voi päivittää peräti 28-ytimiseksi.

Mitä useampi ydin koneesta löytyy, sitä paremmin se pystyy suoriutumaan useista tehtävistä samanaikaisesti, joten uusi Mac Pro selviää eittämättä kaikkein vaativimmistakin moniajoista.

Applen kuluttajamallien, kuten iMac Pron, tapaan pöytätietokoneessa on AMD:n näytönohjain. Perusmallissa on Radeon Pro 580X, jonka voi päivittää aina Radeon Pro Vega II:een saakka. Jälkimmäisessä on 32 gigan High Bandwidth Memory (HBM), joka vastaa aika tarkalleen yhtä teraa sekunnissa. Se tekee näytönohjaimesta isoimmalla muistilla varustetun mallin koko maailmassa.

Ja jos sekään ei riitä, kone on mahdollista päivittää AMD Radeon Pro Vega II Duolla, jossa on kaksi Vega II:n näytönohjainta ja yhteensä 64 gigaa muistia. Toisin sanoen maailman tehokkain näytönohjain.

Irrotettava kuori ja siinä olevat kädensijat.

Näytönohjaimet on liitetty Applen MPX-moduuliin, joka lukittuu Mac Prohon kiinni helposti. Se tarjoaa myös hiljaisen käytön kiitos koneen oman jäähdytysjärjestelmän.

Mac Prossa voi olla vakuuttavasti käytössä kaksi MPX-moduulia samaan aikaan, joten jos tarve ja budjetti riittää, koneeseen voi asentaa kaksi Vega II Duo -näytönohjainta muhkean 128 gigan muistin ja 56 teraflopin tehojen takaamiseksi.

Nämä vaativat osakseen tosin huikean määrän virtaa, joten laitteessa on 1,4 kW virtalähde. Äänitaso jää silti melko hiljaiseksi laitteessa olevista tuulettimista huolimatta, eikä kotelo tuntunut juuri kuumentuvan tai päästävän ääntä raskaammassakaan käytössä.

Suorituskyky riittääkin murskaamaan suurimman osan videoiden enkoodaus- ja renderöintitarpeista jopa 8K-resoluutiolla. Vaikka haluaisimmekin todistaa, millaista pelaaminen olisi tällaista laitteistolla, nämä tehot on tarkoitettu ennen kaikkea videoammattilaisille, joiden täytyy renderöidä UHD-tason resoluutiota todella nopeasti.

Päästessään todistamaan renderöintitehoja paikan päällä koneen suorituskyvyn potentiaalin pystyi aistimaan. 3D-kuvaa pystyi manipuloimaan reaaliajassa useilla eri varjostin- ja valaisuefekteillä, joten mallinnuksia ei välttämättä tarvitse lähettää jatkossa toistuvasti renderöitäväksi toisaalle.

Yksi luovan alan ammattilainen arvioi, että ylimääräisten ytimien tarjoama lisäteho antaisi hänelle noin neljä kertaa paremman suorituskyvyn kuin aiemmin. Tämä tarkoittaisi sitä, että hänelle jäisi enemmän aikaa tehdä itse taidetta kuin odottaa näiden taideteosten renderöintiä.

8K-videoiden manipulointi ilman ongelmia oli yhtälailla vakuuttavaa katsottavaa. Haastateltavana ollut insinööri väittää, että Mac Pro 2019 vastaa nyt jo samaa kuin mihin 1080p ylsi lopulta kunnolla. Hän tarkoitti tällä sitä, että manipulaation nopeutta pystyi viimein hyödyntämään niin kuin sitä oli tarkoitettu.

Ei yhtään hullumpi näkymä Applen uudelle laitteistolle.

Muistin osalta Mac Pro tukee kuusikanavaista muistia ja saapuu 12-muistipaikan kera. Yhteensä malli tukee maksimissaan 1,5 teran edestä RAM-muistia.

Esittelydemossa meille näytettiin RAM-muistin riittävän kokonaisen orkesterin kaikkien soittimien renderöintiin, mihin on ennen tarvittu useita erillisiä tietokoneita. Tämän lisäksi pystyimme näkemään lopputuloksen kätevästi silmiemme edessä.

Muistikapasiteetti on jälleen suunnattu ennen kaikkea moniajoa silmällä pitäen. PCI Express -paikat tekevät samalla paluun yhteensä kahdeksan kappaleen voimin, mikä antaa lisämahdollisuuksia laajentaa Mac Pron suorituskykyä tulevaisuudessa.

Jopa perusmallissa on 8-ytiminen Intel Xeon -suoritin, jossa on max turbo boostilla varustettuna 4,0 GHz ja 32 gigaa ECC RAM -muistia. Tehoista ei pitäisi siis olla pulaa, eikä konetta ole tarkoitettu arkipäiväiseen työskentelyyn.

Tässä mallissa on vain 256 gigan SSD-kiintolevy, mikä on ainoa asia tietokoneessa, joka tuntuu turhan pieneltä, sillä se ei tarjoa nykypäivänä juuri lainkaan tilaa.

Se on onneksi päivitettävissä maksimissaan 4 teraan asti. Se on järkyttävän suuri SSD-asema, joka otetaan vastaan ilolla videotuottajien keskuudessa. Siitä saa tosin myös pulittaa ylimääräiset 2 000 dollaria.

Yksi tärkeimmistä Mac Pron uusista ominaisuuksista on juuri sen päivitettävyys. Siinä on kahdeksan PCIe-paikkaa, joten Mac Pron voi päivittää vastaamaan nykypäivän standardeja. Sitä tuetaan Applen uudella Afterburner-kiihdyttimellä, joka toistaa useita 8K RAW -videoita samanaikaisesti. Toiminnosta luulisi olevan etua videokuvaajille, jotka erikoistuvat 8K-materiaaliin.

Tämän lisäksi RAM-muisti on myös päivitettävissä. 32 gigalla varustetussa perusmallissa on 12 fyysistä DIMM-paikkaa, joten muistia voi lisätä tarvittaessajälkeenpäin.

Apple tukee uusia näytönohjaimia uudella MPX-moduulilla, jonka PCIe-tuki tarjoaa myös Thunderbolt-integraation sekä 500 W tehot. Näitä paikkoja on Mac Prossa kaksi kappaletta esimerkiksi kahta Radeon Pro Vegas II:ta varten.

Mikä tässä kaikessa on kaikkein parasta? Uuden Mac Pron sisuskaluihin pääsee todella helposti käsiksi sen muotoilun vuoksi. Ulkoinen alumiinikuori lähtee irti yhdellä liikkeellä, jolloin koko järjestelmään on vaivaton pääsy.

Tekniset tiedot vakuuttavat eittämättä paperilla jopa vähän ylikorostetustikin, joten odotamme innolla, että pääsemme testaamaan uutta Mac Prota käytännössä testeissämme.

Uuden Mac Pron käyttöjärjestelmä on macOS Catalina

Kuvalähde: TechRadar