Elisa laajentaa 5G-verkkonsa Lahteen – luvassa myös muita kaupunkeja

Suomen suurin teleoperaattori Elisa laajentaa maan kattavinta 5G-verkkoa entisestään avaamalla uuden sukupolven mobiiliverkon nyt myös Lahteen. Verkko peittää aluksi pelkästään Lahden ydinkeskustan sekä urheilu- ja messukeskuksen, mutta laajenee loppuvuodesta myös Ankkurin alueelle ja kattaa entistä suuremman osan keskustan alueista.

"Lahti on luonteva paikkakunta 5G-verkon laajenemiselle, koska täällä on erittäin aktiivista yritystoimintaa ja alueella myös käytetään runsaasti mobiilidataa, eli potentiaalisia 5G:n käyttäjiä on paljon", Elisan Hämeen alueen aluejohtaja Sanna Sarpila kertoo.

Kuluttajien kannalta uuden verkkotekniikan hyödyt ovat valokuidun kanssa kilpailukykyinen gigan maksiminopeus sekä selvästi 4G:tä pienempi latenssi. 5G-verkon kautta on siis mahdollista esimerkiksi pelata tavoitteellisesti ilman merkittävää viivettä – toisin kuin normaalissa 4G-verkossa. Verkossa tulee olemaan myös 4G:tä suurempi kapasiteetti, minkä ansiosta yhä useampi käyttäjä pystyy käyttämään nopeaa verkkoyhteyttä samanaikaisesti.

Yrityspuolella suurimmat hyödyt saadaan Sarpilan mukaan uusista IoT-ratkaisuista ja yksityisverkkojen toteutuksista. Hän mainitsee esimerkkeinä reaaliaikaisen valvonnan, huoltotarpeiden ennakoimisen ja toiminnan tehostamisen.

"Juuri nyt eletään murroskautta, jossa ensimmäiset yritykset ovat edenneet 5G-suunnitelmissaan ja tekevät jo investointeja. Teettämämme tutkimuksen mukaan yritykset pitävät 5G:tä kilpailuetuna ja uskovat luovansa sen avulla muun muassa uusia palveluja", Sarpila kertoo.

Elisa on avannut verkot aiemmin jo Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Jyväskylään. Turun verkko on myös koko Pohjoismaiden laajin. Yhtiö paljastaa avaavansa myös muita uusia 5G-verkkoja vielä loppuvuoden aikana.

Elisalla on toistaiseksi tarjolla 300 Mbts:n, 600 Mbts:n ja 1 Gbts:n 5G-liittymät. Olemme testanneet omaa Elisan 1 Gbts:n 5G-liittymäämme useampaan otteeseen kaikissa Suomen "5G-kaupungeissa", mutta nopeudet heittelevät vielä rajusti 5G-modeemin sijainnin, verkon rasituksen ja fyysisten esteiden perusteella. Verkot kuitenkin yleistyvät ja laajenevat selvästi vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana.