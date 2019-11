Elisa avaa 5G-verkon myös Ouluun

Oulusta tulee Suomen seitsemäs ja pohjoisin 5G-kaupunki, kun teleoperaattori Elisa laajentaa jälleen 5G-verkkoaan. Verkko avautuu aluksi keskustan alueelle, mutta laajenee myöhemmin myös Ruskoon ja Linnanmaalle.

"Oulu on mobiiliteknologian kehto ja on luontevaa, että tänne avataan 5G-verkko ensimmäisten kaupunkien joukossa. Arvioimme aina verkon rakentamisen yhteydessä alueen asiakastarvetta. Oulussa mobiiliteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä on niin paljon, että 5G-verkko kannattaa tänne rakentaa jo nyt alkuvaiheessa", kertoo Elisan Pohjois-Suomen aluejohtaja Jarmo Mikkola.

5G:n kiinnostavimmat hyödyt kuluttajien kannalta ovat laajakaistayhteyden kanssa kilpailukykyinen nopeus, pelaamiseen sopiva lyhyt latenssi sekä suurempi kapasiteetti, joka mahdollistaa korkeammat nopeudet myös massatapahtumissa. Markkinoille saapuu tulevien vuosien aikana myös yhä enemmän 5G-yhteyttä hyödyntäviä laitteita, jotka mahdollistavat entistä kytkeytyneemmän elämisen.

"Nopeus ja suuri kapasiteetti ovat kuluttajille näkyvimmät 5G:n hyödyt, jotka ovat verkon peittoalueella käytettävissä heti. 5G on myös erittäin potentiaalinen vaihtoehto kodin kiinteän laajakaistan tilalle, sillä se pääsee kuituyhteyden tavoin jopa gigan nopeuksiin", Mikkola muistuttaa.

Elisan verkko on tällä hetkellä Suomen ja samalla koko Pohjoismaiden kattavin. Myös Telialla on oma hieman suppeampi verkkonsa, joka toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. DNA:lla ei ole vielä omaa 5G-verkkoa, mutta sen odotetaan saapuvan pian.

Elisalla on tarjolla 300 Mbts:n, 600 Mbts:n ja 1 Gbts:n 5G-liittymät. Olemme testanneet Elisan 1 Gbts:n 5G-liittymäämme useampaan otteeseen kaikissa Suomen 5G-kaupungeissa, mutta nopeudet heittelevät vielä rajusti modeemin sijainnin, verkon rasituksen ja fyysisten esteiden perusteella.

Elisa järjestää Oulun Kauppurienaukiolla myös 5G-tapahtuman, jossa kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan verkkoihin. Elisan 5G-bussi saapuu Ouluun 7.11. klo 12–18.