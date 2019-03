DNA osti halpaliittymiä kauppaavan Moi Mobiilin

Halpaliittymistään tunnettu Moi Mobiili ilmoitti tänään siirtyvänsä DNA:n omistukseen. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin pitävänsä oman brändinsä erillisenä DNA:sta.

Yhtiöt eivät julkistaneet toteutunutta kauppahintaa, mutta kertoivat kaupan astuvan voimaan välittömästi. Kyseinen muutos johtaa siihen, että liittymäkaupassa taistelevat jatkossakin vain kolme suurta operaattoria: Elisa, Telia ja DNA.

"Olemme todella ylpeitä, että olemme pienellä huipputiimillä muutamassa vuodessa rakentaneet niin merkittävän brändin ja palvelun, että isot markkinapelurit ovat osoittaneet kiinnostusta sitä kohtaan. DNA on alusta alkaen ollut verkko-operaattorimme ja yhteistyö heidän kansaan on ollut mutkatonta, joten ostajana he olivat luonnollinen vaihtoehto", Moi Mobiilin toimitusjohtaja Petri Lahtinen toteaa.

Moi Mobiili on toiminut hyvin eri tavalla kuin perinteiset operaattorit. Yhteen Moi-tiliin on voinut liittää niin monta SIM-korttia kuin haluaa ja toisilta SIM:eiltä jäävää dataa voi käyttää hyväksi muissa liittymissä.

Perusideana on tarjota edullinen kuuden euron kuukausimaksu, joka sisältää 4 Gt dataa. Sen lisäksi käyttäjä voi maksaa palveluista joko todellisen käytön mukaan (1,5 €/Gt, 0,055 €/min ja 0,055 €/kpl) tai ostaa rajattomasti dataa (12 €/kk) ja puheluita (10 €/kk). Moi uskoo, etteivät kaikki käyttäjät tarvitse rajattomasti puheluita, viestejä ja dataa, ja kevyemmällä käytöllä liittymä tuleekin halvemmaksi kuin sen rajattomat kilpailijat.

Moi Mobiili ei ole ainakaan toistaiseksi ilmoittanut mistään hintamuutoksista kaupan myötä. Lahtisen mukaan kauppa mahdollistaa sen sijaan suuren toimijan voimavarojen hyödyntämisen, joten Moi pystyy jatkossa panostamaan enemmän bändinsä, asiakaskokemuksensa ja digitaalisten palveluidensa kehittämiseen.