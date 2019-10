Death Stranding vahvistettiin virallisesti PC:lle – saapuu kesällä 2020

Kuukausien spekulaation jälkeen Death Stranding on varmistunut virallisesti myös PC:lle, jolle se julkaistaan "alkukesästä 2020".

Julkistuksen teki itse Hideo Kojima, joka vastaa Death Strandingista ja tunnetaan aiemmin muun muassa Metal Gear Solid -sarjan luojana.

Toisin sanoen Death Stranding ei ole enää PS4-yksinoikeus, joskin PlayStationin omistavat pääsevät peliin käsiiksi paljon aiemmin, 8. marraskuuta.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1XOctober 28, 2019