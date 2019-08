Death Stranding saattaa olla tulossa myös PC:lle

Death Strandingin saapuminen PC:lle näyttää entistä todennäköisemmältä, kun aiempien huhujen lisäksi myös PlayStation on tiputtanut pelin PS4-yksinoikeuksia mainitsevalta listalta.

Listauksesta katoaminen bongattiin ensimmäisenä ResetEra-foorumeilta, jossa vestan-käyttäjä huomasi PlayStation Australia -nettisivun poistaneen Death Strandingin PS4-yksinoikeuspelien listalta, jossa se oli aiemmin ollut vielä toukokuun lopussa.

Peli on myös poistettu muilta eurooppalaisilta PlayStation-sivuilta, joten muutos näytettäisiin tehneen maailmanlaajuisesti.

Ellei kyseessä ole puhdas virhe, se saattaisi viitata siihen, ettei Death Stranding ole enää PS4-yksinoikeus. Todennäköisin toinen alusta olisi tällöin PC, sillä olemme kuulleet jo aiemmin, ettei se ole tulossa Xboxille.

Tätä väitettä tukee myös aiemmat huhut. Muun muassa pelin julkaisupäivän oikein veikannut henkilö on epäillyt kyseessä olevan PlayStation-yksinoikeus rajoitetun ajan, jonka jälkeen se julkaistaisiin PC:lle. Hän puhui puolen vuoden tai vuoden pituisesta ajanjaksosta, mutta tämä oli kaikki vain arvailua.

Kansikuvapuutoksia

Lisäpontta huhulle on antanut pelin virallinen traileri, jossa esiteltiin samalla pelin PlayStation 4 -kansi. Siinä ei kuitenkaan ollut Only on PS -merkintää, joka yleensä on nähty aiemmissa PlayStation-yksinoikeuksissa.

Mikään näistä ei tietenkään ole millään tapaa varmistus siitä, että peli nähtäisiin myös PC:llä. Toisaalta kun Sony julkisti pelin vuonna 2015, he mainitsivat pelin saapuvan sekä PC:lle että PS4:lle. Tästä on kuitenkin aikaa, ja tilanne on voinut muuttua sittemmin.

Kun kaikki nämä seikat yhdistää, voi PC-version julkaisun suhteen olla toiveikas. Gamescom on myös lähestymässä, ja Hideo Kojiman on tarkoitus esitellä siellä täysin uutta pelikuvaa pelistä, joten kenties tuolloin julkistetaan myös pelin PC-versio.

Lähde: PC Gamer