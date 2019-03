Crackdown 3:n julkaisu viivästynee ensi vuoteen

Saimme ikäviä uutisia juuri ennen E3-pelimessuja, kun yksinomaan Xboxille kehitetyn Crackdown 3:n julkaisu viivästynee entisestään. Näillä näkymin joudumme odottamaan peliä aina vuoteen 2019 saakka.

Viivästyksestä uutisoi ensin Kotaku, mutta saimme pian vahvistuksen myös Eurogameriltä. Projektin parissa työskentelevät lähteet ovat kertoneet, että tälle vuodelle kaavailtu uutuuspeli julkaistaisiinkin vasta ensi vuoden puolella.

Jos tieto pitää paikkansa, kyseessä olisi jo kolmas kerta, kun pelin julkaisua siirretään eteenpäin. Crackdown 3:sta kerrottiin ensimmäisen kerran jo vuoden 2014 E3-messuilla, jolloin pelin arvioitiin valmistuvan vuonna 2016. Pelin julkaisua siirrettiin kuitenkin eteenpäin ja siitä oli määrä tulla yksi marraskuussa 2017 julkaistun Xbox One X:n avainpeleistä. Pelistudio ei kuitenkaan saanut Crackdown 3:a valmiiksi vielä siihenkään mennessä, joten julkaisuajankohdaksi ilmoitettiin kevät 2018.

Nyt kevätkin on jo vierähtänyt ohi, mutta monet fanit toivoivat Microsoftin silti julkaisevan odotetun jatko-osan viimeistään E3-messuilla.

Odotusta ei helpottanut Amazonin päätös perua pelin ennakkotilaukset, sillä moni pelästyi, ettei peliä julkaistaisi ollenkaan. Microsoftin Aaron Greenberg hillitsi kuitenkin huhuja twittaamalla, että peliä kehitetään edelleenkin intensiivisesti. Greenberg ei tosin maininnut mitään viivästyksistä.

Jos pelin julkaisua todella siirretään jälleen eteenpäin, se saattaa olla suuri isku Xboxin tämän vuoden pelitarjontaan. Pelikonsolille on julkaistu alkuvuodesta Sea of Thieves sekä State of Decay 2, mutta vuoden jälkimmäinen puolisko ammottaa julkaisujen suhteen melko tyhjänä: Forza Horizonia lukuun ottamatta Microsoft ei ole kertonut kehittävänsä mitään uutta peliä loppuvuodelle.

Sanottakoon kuitenkin, että odotamme mielummin rauhassa huippupelin valmistumista kuin pelaamme puolivalmista versiota vuotta aiemmin.

Saatamme kuulla vielä tarkempia uutisia Crackdown 3:sta, kun E3-messut käynnistyvät 12.6.