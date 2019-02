Chromebookit saattavat pian pystyä muodostamaan automaattisen verkkoyhteyden mihin tahansa Android-puhelimeen

Internetyhteyden jakamista Chromebookin ja puhelimen välillä helpottava Instant Tethering -tuki näyttäisi laajenevan myös muihin kuin Googlen omiin puhelimiin.

Instant Tethering on ominaisuus, joka yhdistää Chromebookin automaattisesti ja vaivattomasti puhelimen mobiiliverkkoon, kun wifi-yhteyttä ei ole saatavilla tai se on liian heikko toimiakseen kunnolla. Toistaiseksi puhelimen mobiiliverkon automaattinen jakaminen on ollut mahdollista ainoastaan Googlen Nexus- ja Pixel-puhelimilla.

Verkkojulkaisu Android Policen mukaan puhelimen mobiiliverkkotuki olisi kuitenkin nyt laajentunut myös muiden valmistajien Android-laitteisiin. Useat OnePlus- ja Samsung-puhelimia käyttävät lukijat ovat kertoneet Android Policelle, että heidän puhelimissaan olisi automaattisen jaon mahdollistava Instant Tethering -tuki. Asiasta vinkanneet käyttäjät ovat testanneet ominaisuutta Chrome OS:n beta- tai kehittäjäversioilla.

Tekniikkasivusto ei kuitenkaan onnistunut itse saamaan automaattista yhteyttä toimimaan Chrome OS -käyttöjärjestelmän kehittäjätilan kautta. On siis mahdollista, että ominaisuus on tuotu käyttöön ainoastaan rajalliselle testiryhmälle tai vaihtoehtoisesti niille käyttäjille, jotka omistavat tietyn laitekokoonpanon.

Vaikka merkit automaattisen verkkoyhteyden leviämisestä muihin Android-puhelimiin näyttävät tällä hetkellä vahvoilta, ei ominaisuuden pysyvyydestä ole vielä täyttä varmuutta. Voi olla, että kyse on vain Googlen omista satunnaistesteistä, jolloin ominaisuus saattaa tipahtaa Android-laitteista kokonaan pois.

Nykyinen tuki

Tällä hetkellä Instant Tethering -tuki löytyy ainoastaan Googlen omista älypuhelmista, tarkemmin ottaen Pixelistä, Pixel XL:stä, Pixel 2:sta, Pixel 2 XL:stä, Pixel 3:sta ja Pixel 3 XL:stä, sekä Nexus 5X:stä, Nexus 6P:stä ja Nexus 6:sta.

Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Android 7.1:n tai sitä tuoreemman käyttöjärjestelmän ja päälle kytketyn Bluetooth-yhteyden. Lisäksi edellytyksenä on, että Chromebook ja puhelin ovat sisäänkirjattuina samaan Google-tiliin.

Google esitteli internetjako-ominaisuuden Chromebookeissa ensimmäisen kerran vuonna 2017, ja otti sen käyttöön saman vuoden kesäkuussa. Ajan myötä ominaisuus on levinnyt yhä useampaan kannettavaan.

Toivottavasti samanlainen laajentuminen nähdään lähitulevaisuudessa myös puhelinrintamalla Chrome OS -käyttöjärjestelmän päivitysten myötä.