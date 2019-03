Asus ZenFone 5 Litessä on neljä kameraa ja edullinen hintalappu

Asus toi uuden nelikameraisen ZenFone 5 Litensä (USA:ssa nimellä ZenFone 5Q) myyntiin Yhdysvaltojen markkinoille.

Hinta on asetettu Amerikassa 299 dollariin, joten se kilpailee muun muassa Moto G6:n kanssa. ZenFone 5 Litessä on tosin ylivertaiset komponentit kilpailijaansa verrattuna.

Puhelin erottuu edukseen erityisesti kahdella kaksoiskamerallaan: ZenFone 5 Liten takapuolella on 16 ja 8 megapikselin kamerat ja edessä huimat 20 ja 8 megapikselin kamerat. Mallissa on myös Snapdragon 630 -suoritin, 4 Gt RAM-muistia, sekä 6-tuumainen 2 160 x 1 080 -resoluutioinen IPS-näyttö. ZenFone 5 Liten sisäinen 64 Gt:n muisti on laajennettavissa microSD-kortilla.

Moni ilahtuu varmasti myös puhelimen 3 300 mAh:n kokoisesta akusta ja 3,5 mm:n kuulokeliitännästä. Puhelimessa on Android Oreo -käyttöjärjestelmä, jonka päälle on asennettu Asuksen ZenUI 5.0 -käyttöliittymä.

Meillä ei ole vielä tietoa siitä, milloin malli on tulossa Suomeen tai kuinka paljon se tulee maksamaan, mutta malli näkyy jo Asuksen suomalaisilla sivuilla. Jotain osviittaa antanee se, että puhelimen pääkilpailija Moto G6 maksaa Suomessa noin 300 euroa.