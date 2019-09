Applen oma pelipalvelu Apple Arcade julkaistaan 19. syyskuuta

Apple on julkistanut virallisesti Apple Arcaden julkaisupäiväksi 19. syyskuuta ja hinnaksi 5,99 euroa kuukaudessa.

Julkistus tehtiin iPhone 11 -julkaisutapahtumassa, jossa Apple lupasi palvelun saapuvan tuona päivämääränä 150 maahan. Palvelun luvataan myös saavan sata uutta peliä tulevien viikkojen aikana.

Yhtiö tarjoaa Apple Arcadesta myös kuukauden ilmaisen kokeilujakson testattavaksi.

Mikä Apple Arcade oikein on?

Apple Arcade on yhtiön oma "pelien Netflix"-palvelu, jossa käyttäjät saavat kuukausimaksua vastaan pääsyn laadukkaisiin peleihin, joita ei voi pelata mitään muuta kautta. Kyseessä on eräänlainen Xbox Game Pass, mutta suunnattu mobiililaitteille.

Tiesimme jo aiemmin palvelun ilmestyvän syksyllä 2019, mutta nyt yhtiö julkisti viralliseksi julkaisupäiväksi 19. syyskuuta.

Aiemmat huhut hinnoittelusta näyttivät myös osuneen kohdalleen, sillä Apple Arcade tarjoaa kuukausimaksullisen perhetilauksen 5,99 euron kuukausimaksua vastaan. Hinta on lähes puolet edullisempi kuin yhtiön sisarpalvelut, Apple News Plus, Apple Music ja Apple TV Plus, jotka maksavat 9,99 dollaria kuukaudessa.