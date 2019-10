Apex Legends saa viimein monien kaipaaman pelimuodon

Apex Legends saa viimein Duos-pelitilan, mutta ainoastaan rajoitetuksi ajaksi. Kehittäjänä toimiva Respawn Entertainment julkisti uuden kaksinpelattavan pelitilan Twitterissä ja paljasti sen saapuvan pelattavaksi ensi viikolla, 5. marraskuuta, kaikille alustoille.

Pelitilassa nykyinen kolmen pelattava kokoonpano tiputetaan kahteen, jolloin tantereita voi lähteä valloittamaan vain yhden kaverin kera.

Starting next week, for a limited time, it takes ✌.Dive in to Duos 11/5. pic.twitter.com/uJkk7txcNEOctober 30, 2019