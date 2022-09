Android 13 -päivitys korjaa Pixel-puhelimien akkuongelman ja paljon muuta

Android 13 saa ensimmäisen päivityksensä elokuun julkaisun jälkeen Pixel-tietoturvakorjauksen myötä. Samalla se tuo mukanaan suuren määrän korjauksia Android-laitteille.

Syyskuun korjaus vaikuttaa useisiin Pixel 4 -sarjan laitteisiin (4, 4 XL, 4a ja 4a 5G) sekä Pixel 5- (5, 5a ja 5a 5G) ja Pixel 6 (6 ja 6 Pro) -mallistoihin. Googlen mukaan (opens in new tab) käyttöönotto alkaa tänään ja ”jatkuu ensi viikolla vaiheittain laitteesta riippuen”. Päivitys julkaistaan myöhemmin tässä kuussa myös Pixel 6a -laitteille. Laitteen omistajat saavat päivityksen saapuessa ilmoituksen, jossa heitä neuvotaan lataamaan korjaustiedosto.

Pixel-päivitykset

Google korostaa neljää erityistä muutosta, jotka koskevat Pixel-puhelimien akun ja biometriikan ongelmia. Android 13 -päivitys on aiheuttanut käyttäjillä akun nopeaa tyhjentymistä (opens in new tab). Ongelman syyksi on kerrottu ”tietyt käynnistysohjelman taustatoiminnot”. Päivitystiedot eivät kuitenkaan kerro yksityiskohtaisesti, mitä nämä murheenkryynit ovat.

Päivitys korjaa myös langattoman latauksen ongelman. Redditin Google Pixel -käyttäjät huomasivat elokuussa puhelimensa langattoman latauksen lakanneen toimimasta (opens in new tab). Osa sai korjattua ongelman erilaisilla konsteilla, kuten yhdistämällä puhelimen Pixel Standiin ja palauttamalla laitteen tehdasasetukset. Tämä ei kuitenkaan korjannut ongelmaa kaikille laitteille.

Biometristen tietojen osalta Google paransi ”sormenjälkitunnistinta ja sen nopeutta tietyissä olosuhteissa”. Jotkut Pixel-omistajat havaitsivat (opens in new tab) virheen, joka avasi puhelimen lukituksen käyttämällä skanneriin rekisteröimätöntä sormenjälkeä. Joissakin tapauksissa skanneri hyväksyi jopa täysin vieraan henkilön sormenjäljen. On tarpeetonta sanoa, että tämä oli suuri tietoturvaongelma.

Päivitys korjaa samalla laitteita koskeneen Bluetooth-ongelman, jonka vuoksi käyttäjät eivät voineet muodostaa yhteyttä Pixel-puhelimeen kaikilla laitteilla. Google tekee myös joitain muutoksia käyttöliittymään. Ilmeisesti ilmoitukset näyttävät paljon lyhyemmiltä lukitusnäytöllä kuin niiden pitäisi.

Android-korjaukset

Neljän Pixel-kohtaisen päivityksen lisäksi kaikkiin Android-laitteisiin tulee 51 lisäkorjausta, jotka paikkaavat tietoturva-aukkoja. Tämä päivitys julkaistaan jaksoittain loppukuun ajan.

Android Open Source Project -verkkosivustolla julkaistu syyskuun tietoturvatiedote (opens in new tab) kertoo korjausten jakautuvan kahteen pakettiin. Ne koskevat ongelmia, joiden vakavuusaste vaihtelee kohtalaisesta kriittiseen. Yksi tärkeimmistä korjauksista tulee ensimmäiseen pakettiin, jota kutsutaan syyskuun 1.päivän tietoturvakorjaukseksi. Muistiinpanojen mukaan Androidin toimivuudessa on ongelma, jonka vuoksi epäilyttävä toimija voi saada pääsyn laitteen resursseihin ilman järjestelmänvalvojan lupaa.

Toinen paketti on nimetty syyskuun 5. päivän tietoturvakorjaukseksi. Se korjaa joitakin ongelmia MediaTekin, Qualcommin ja tiettyjen muiden kolmannen osapuolen komponenttivalmistajien osien kanssa. Päivitystiedot eivät paljasta tarkempia yksityiskohtia siitä, mitä syyskuun 5. paketti tarkalleen ottaen sisältää.

Sen sijaan se kehottaa lisätietoja haluavia lukijoita katsomaan näiden kolmannen osapuolen komponenttien vastaavia tietoturvatiedotteen verkkosivuja.

MediaTekin syyskuun tiedote (opens in new tab) kertoo yrityksen korjaustiedoston keskittyvän virheellisten validointien korjaamiseen. Nämä ongelmat voivat antaa epäilyttäville toimijoille pääsyn Android-laitteille. Qualcommin päivitys (opens in new tab) puolestaan korjaa samoja haavoittuvuuksia sekä muistin vioittumisongelmia.

Yhteensä Pixel-omistajat voivat saada 55 tietoturvakorjausta laitteilleen. Googlella on ohjeet (opens in new tab) puhelimen päivittämiseen verkkosivuillaan.

Google vahvisti äskettäin, että tulevat Pixel 7- ja Pixel 7 Pro -älypuhelimet esitellään 6. lokakuuta Made By Google -tapahtumassa. Muista tarkistaa TechRadarin Pixel 7 -kattavuus saadaksesi lisätietoja.