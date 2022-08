Näin katsot Samsung Unpacked 2022 -tapahtuman suorana

Samsung järjestää tänään Samsung Galaxy Unpacked 2022 -tapahtuman, joka nähdään Suomen aikaan kello 16:00.

Jos olet erityisesti kiinnostunut taitettavista puhelimista, älykelloista tai nappikuulokkeista, suosittelemme pysymään linjoilla. Yhtiön odotetaan julkistavan tänään Samsung Galaxy Z Fold 4:n, Samsung Galaxy Z Flip 4:n, Samsung Galaxy Watch 5:n, Samsung Galaxy Watch 5 Pron sekä Galaxy Buds 2 Pron.

Luvassa on siten toiminnantäytteinen julkistustapahtuma, jossa riittää tuotteita esiteltäväksi. Jos haluat katsoa tapahtuman muiden kanssa suorana, Samsung tarjoaa siihen muutamia eri vaihtoehtoja. Yksi näistä on alla oleva linkki lähetykseen.

Näin katsot Samsung Galaxy Unpacked -tapahtuman suorana

Samsung tarjoaa perinteisen YouTuben ja omien kotisivujen lisäksi myös muutaman muun tavan seurata Galaxy Unpacked -tapahtumaa.

Halukkaat voivatkin katsoa tapahtuman YouTubessa (opens in new tab), Samsungin kotisivuilta (opens in new tab), Samsungin Newsroomista (opens in new tab), Twitterissä (opens in new tab) ja jopa metaversessä, Samsung 837X:ssä (opens in new tab).

Olemme upottaneet YouTube-videon yläpuolelle, joten voit katsoa lähetyksen myös tältä sivulta.

Tulevista laitteista on luonnolliseen tapaan vuotanut jo joitain huhuja, joiden mukaan odotettavissa on varsin tuntuvia päivityksiä aiempaan. Samsung Galaxy Watch 5 Prossa väitetään olevan peräti kolmen päivän akkukesto, kun taas Galaxy Z Fold 4 saattaa saapua S Pen -kynän kera.

Tiedämme asian varmaksi kuluvan illan aikana.