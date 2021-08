MotoGP 2021 jatkuu Itävallassa - näin näet Styrian osakilpailun Suomessa ja ulkomailla

Samalla kun monet ovat huilanneet ja rentoutuneet heinäkuussa, Marc Marquez on työskennellyt fyysisen kuntonsa kanssa ahkerasti. Espanjalaiskuski pyrkii palaamaan voittokantaan Spielbergissä, jossa ajetaan kesätauon jälkeinen osakilpailu. Ennusmerkit eivät kuitenkaan ole järin hyvät, sillä rata on Portimaon kanssa ainoa paikka, jossa Marquez ei ole noussut korkeimmalle palkintokorokkeelle. Paikataanko virhe tällä kertaa, vai pysyykö Quartararo liian isona suupalana?

Käymme tässä oppaassa läpi MotoGP-kauden seuraavan osakilpailun tiedot, jotta näet kilpailun suorana lähetyksenä sekä Suomessa että ulkomailla.

Marquezin urakkaa on vaikeutunut lähes vuoden takainen onnettomuus, josta tähtikuljettaja on vihdoin ja viimein toipunut. Huippukuntokaan ei silti takaa, että Quartararo olisi kaadettavissa.

Osakilpailussa nähdään myös melkoinen tuulahdus menneisyydestä, kun Dani Pedrosan nimi on osallistujalistalla. KTM:n testikuljettajana ajava Pedrosa lopettu huippu-uransa kauden 2018 päätteeksi, joten edellisestä kilpailusta on vierähtänyt melkoinen tovi. Espanjalainen ajaa kuitenkin hitusen erilaisella menopelillä kuin tallitoverinsa.

MM-taiston osalta tilanne tuskin muuttuu liian radikaalisti, sillä Quartararon kaula kakkoseen on suuri. Näinpä järjestys ei ole vaihtumassa, mutta muutoin kilpailusta voidaan povata yllätyksellistä. Tämän vuoksi viikonloppuna on syytä istahtaa TV:n äärelle nauttimaan maailman kovimmasta kaksipyöräisten moottoriurheilusta.

Koko MotoGP-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken jokaisen osakilpailun, minkä lisäksi pakettiin kuuluu muun muassa Formula 1 -kausi 2021.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluvat MotoGP-kilpailut, F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla voit seurata kotimaista huippukiekkoa läpi talven.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.