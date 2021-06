MotoGP 2021 jatkuu Saksassa – näin katsot moottoripyöräilyn kuninkuusluokan osakilpailun

Fabio Quartaron poikkeuksellisen heikko viikonloppu sai tulosseuraajat hämmästelemään. Kaksi kolmen sekunnin aikasakkoa pudottivat maailmanmestaruustaistoa johtavan aina kuudennelle sijalle asti. Kilpailun voitti lopulta Miguel Oliveira ennen Johann Zarcoa. Samalla MM-taisto kiihtyi, silä ero Quartaron ja Zarcon välillä on vaivaiset 14 pistettä. Lisäksi tallipuolella Ducati ja Yamaha kaahaavat tasatahtiin, joten Sachsenringin osakilpailulta odotetaan suurta huippuviihdettä.

Koska panokset ovat jo kauden alkupuolella valtaisat, keräsimme parhaat niksimme kilpailun katsomiseen Suomessa ja ulkomailla. Joten pidemmittä puheitta on aika käynnistää hevosvoimat ja sännätä Saksan osakilpailun kimppuun.

Marc Marquezia pidetään syystäkin radan herrana ja hidalgona. Espanjalainen on voittanut Sachsenringillä kymmenen kertaa peräkkäin. Voitoista seitsemän on tullut MotoGP-kuninkuusluokassa.

Kahdeksankertainen maailmanmestari on tällä hetkellä kuitenkin kaukana parhaimmista päivistään. Espanjalainen ei ole toipunut loukkaantumisten jälkeen täyteen vireeseen, joten voittoputki on tänä viikonloppuna todellisessa vaarassa.

Marquez on toisaalta aiemminkin iskenyt jauhot epäilijöiden suuhun, joten kenties Hohenstein-Ernstthalin maisemat herättävät vanhan mestarin uuteen loistoon?

MM-taistossa katse kääntyy kärkikuskeihin. Kun Oliveira, Zarco ja Jack Miller ovat ajaneet tasaisen laadukkaaseen tahtiin, Quartararolla ei ole varaa toiseen ohiviikonloppuun.

Ennusmerkit povaavat moottoriurheilun superviikonloppua, kun sunnuntaina ajetaan MotoGP-kilpailun lisäksi myös F1-sirkusta. Tutustu siis artikkeleihimme ja katso kaksi- ja nelipyöräisen moottoriurheilun huippuviihteestä.

Koko MotoGP-kausi 2021 on nähtävissä C Moren sivuilta. Tarjonta kattaa kaiken jokaisen osakilpailun, minkä lisäksi pakettiin kuuluu muun muassa Formula 1 -kausi 2021.

C More on maksullinen palvelu, joka vaatii tilauksen. Tarjolla on kuitenkin useita eri vaihtoehtoja. Mikäli mielessä on vain urheilu, ykkösvaihtoehtona on C More Sport (24,95 €/kk). Tällöin mukaan kuuluvat MotoGP-kilpailut, F1-lähetykset, MM-kiekko, Mestarien liiga sekä La Liga.

Kattavampi C More Sport+ (29,95 €/kk) sisältää edellä mainitun lisäksi myös Telia Liigapassin, jonka avulla voit seurata kotimaista huippukiekkoa läpi talven.

Kattavin vaihtoehto on C More Total+ (34,95 €/kk). Se sisältää kaiken urheilusisällön ohella myös C Moren sarjat, elokuvat sekä lastenohjelmat.

Sisällöt ovat katsottavissa koko EU:n alueella.