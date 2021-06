Jalkapallon EM-kisat: näin osallistut viralliseen Fantasy Football -manageripeliin

Jalkapallon EM-kisojen lohkovaihe on jo huipentumassa. Monella huippumaalla on tukalat paikat, kun varmalta näyttäneet kohtaamiset eivät olekaan tuottaneet täysiä pistepotteja. Samalla Huuhkajat, Slovakia sekä muut yllättäjät jännittävät omia mahdollisuuksiaan jatkopeleihin.

Vaikka futismatsit itsessään ovat tarjonneet loistoviihdettä, jotkut haluavat tältä urheilujuhlalta vieläkin enemmän. UEFA tarjoaa oman Fantasy Football -managerointipelinsä, jonka äärellä jalkapallon juhlaviikot voi viedä entistä pidemmälle. Kokoa siis oma unelmajoukkueesi, tiputa arvokisojen paineiden alla sortuvat pelaajat kokoonpanosta ja juhli mestaruutta tähtisikerämälläsi.

Tutustu UEFA:n Fantasy Football-pelin sääntöihin kilpailun sivuilla

Mitä vaihtoehtoja on tarjolla?

Fantasy Football on maailmalla nouseva viihdemuoto, mutta Suomessa ollaan vielä alkutekijöissä. Huuhkajien kohdalla valinnanvara jää käytännössä vain UEFA:n viralliseen kilpailuun. Tämä on poikkeuksellista, sillä esimerkiksi Norjassa lähes jokainen mediatalo tarjoaa oman vaihtoehtonsa.

Suomessa lähin vaihtoehto on YLE:n Futistietäjä, joka eroaa kuitenkin merkittävästi. Siinä ei kerätä kokoonpanoa, vaan arvuutellaan avausmaaleja, lopputuloksia sekä jatkopeleihin yltäviä ja niissä menestyviä.

Belgian kaksi maalia iskenyt Romelu Lukaku oli pitelemätön Venäjää vastaan pelatussa avausottelussa. (Image credit: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images & KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Mikäli Fantasy Football ei ole vielä tuttua, kannattaa sen sääntöihin perehtyä ajatuksella. UEFA tarjoaa kotisivuillaan oman sääntösivun, mutta käydään joka tapauksessa läpi perusteet.

Tarkoituksena on kasata rajallisella budjetilla kisapelaajista koostuva joukkue. Futaajat voivat olla eri maista, joten tällä kertaa kansallisuus ei tarkoita rajoituksia. Kun valitsemasi pelaajat pelaavat EM-kisoissa, saat pisteitä erilaisista suoritteista. Maalit, maaliin johtaneet syötöt, nollapelit, onnistumiset puolustuksessa sekä muut tempaukset kerryttävät pistepottia.

Turnauksen aikana voi myydä ja vaihtaa pelaajia rajoitetusti. Et siis voi valita jokaiselle pelipäivälle uusia pelaajia, vaan kokoonpano lukitaan aina otteluiden ajaksi. Täten kaikille pelaajille tulee alkulohkossa saman verran pelejä – mikäli pelaajat siis pääsevät kentälle.

Kalenteri koostuu kierroksista ja väreillä merkatuista tärkeistä ajankohdista. Sininen ja violetti merkitsevät määräaikoja, joiden puitteissa Fantasy-tiimiä voi muokata. (Image credit: @FPLCupMaker, https://www.fplcup.fun)

Koska kisaohjelma, jatkopelikaavio sekä TV-oikeudet ovat monille epäselvät, kannattaa perehtyä erilliseen kisa-artikkeliimme. Siinä käymme läpi katselumahdollisuudet, pelipäivät, kaaviot sekä kaikki muut keskeiset tiedot.

Tämän lisäksi kannattaa seurata yllä olevaa kalenteria. Se nimittäin kertoo kriittiset päivämäärät, jolloin valintojen on oltava tehtynä. Kun kellonlyömä on ylitetty, kapteenin tai flopanneen hyökkääjän vaihtaminen ei enää onnistu. Tämä onkin syytä muistaa, sillä huonosti esiintyvät pelaajat eivät kerrytä pistepottiasi kummoisellakaan todennäköisyydellä.

Mitä pelaajia kannattaa valita?

Pelaajavalinnat ovat fantasiajalkapallon ydin. Erilaisia tapoja, perusteluita ja muuttujia riittää loputtomasti. Uskotko maalinsylkijän hyödyntävän helpon alkulohkon? Onko mahdolliset ongelmat kentän ulkopuolella vaikuttamassa pelisuorituksiin? Entä jakautuuko tähtisikermän maalit liian laajalle? Mikään ei ole varmaa ja jälkeenpäin jossitteleminen on todella koukuttavaa.

On syytä muistaa, että et ole pähkäilyjen kanssa yksin. Esimerkiksi Redditin /r/FantasyPL on pullollaan erilaisia uutisia, huhuja ja arvioita. Yleensä keskustelu keskittyy Valioliigaan, mutta EM-kisojen aikana maajoukkuepelit ovat luonnollisesti keskiössä. Tätä pidetäänkin ihan aiheesta EURO 2020 -turnauksen taustatiedon keskuksena. Jos joku pelaajista on kipeänä tai loukkaantuneena, todennäköisesti luet tiedon täältä ennemmin kuin paikallisen uutistoimiston urheilusivulta.

Mikä maa pääsee nostamaan Henri Delaunay -pokaalin turnauksen päätteeksi? (Image credit: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images)

Mitkä maat lähtevät kisoihin ennakkosuosikkeina?

Jalkapallo on tunnetusti yllätysten peli. Vaikka kisoihin lähti vain muutama selkeä ennakkosuosikki, kompurointeja ja yllätyksiä riittää. Historian valossa voidaan nostaa vaikkapa Kreikan Euroopan mestaruus vuodelta 2004, jota kukaan ei osannut ennustaa. Muutama huono veikkaus ja ikävä pomppu, minkä jälkeen joukkueesi tilanne saattaa kääntyä päälaelleen.

Belgia on tällä hetkellä FIFA:n rankingin ykkösenä, joten se on luonnollinen ennakkosuosikki koko kisoihin. Kevin De Bruynen puolikuntoisuus voi kuitenkin kääntää tilanteen ympäri. Toisaalta kenties Romelu Lukaku saa tätä myöten enemmän tilaa viimeistelylle.

Ranska lähti kisoihin puolustavana maailman mestarina. Joukkueen hyökkäys on silkkaa timanttia, sillä joukossa ovat koko futismaailman kärkeä olevat Mbappé, Pogba, Kanté, Griezmann ja Benzema. Voiko tätä junaa pysäyttää? Ja Fantasy Football -henkisesti voidaan kysyä, että kuka joukosta ottaa päävastuun?

Espanja ja Portugali ovat aina yllätysvalmiita. Christiano Ronaldo ja Bruno Fernandes ovat tähtiä, jotka voivat kääntää ottelun lopputuloksen omalla yksilösuorituksellaan. Toisaalta taas puolustuksen puolella on Sergio Ramosin kaltaisia romuluisia tähtiä, joita ei kukaan ohita mustelmitta.

Italia on tietysti oma perinteikäs lukunsa. Joukkue on viimeisten vuosikymmenten aikana mennyt ääripäästä toiseen, sillä se on paitsi juhlinut mestaruuksia mutta myös jäänyt kokonaan kisojen ulkopuolelle. Alkulohkon perusteella tänä vuonna saattaa pytty olla lähempänä, mutta muut maat eivät varmasti tee tilannetta helpoksi.