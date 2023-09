Star Wars -näyttelijä vahvisti kolmannen Jedi-pelin tekevän tuloaan

Tähtien sodan faneille on tarjolla erinomaisia uutisia, sillä Star Wars Jedi -sarjan jatko vahvistettiin epävirallisia reittejä pitkin.

Tiedon takana ei suinkaan ole tekijätiimi Respawn tai edes julkaisija EA, vaan päähahmo Cal Kestisiä esittävä näyttelijä Cameron Monaghan.

Mongahan vahvisti asian Ocala Comic Con -tilaisuudessa, jossa hän kertoi tiimin työstävän sarjan kolmatta osaa. Tosin odottavan aika voi kommenttien perusteella olla vielä varsin melkoinen.

"Työstämme parhaillaan kolmatta peliä, ja olemme jo aloittaneet suunnittelun", kommentoi Monaghan VGC :n mukaan.

"Teoksesta on käyty jo keskusteluita, ja kunhan kaikki on valmista, voimme toivottavasti ryhtyä tekemään jotain todella siistiä."

Electronic Artsin toimitusjohtaja Andrew Wilson vihjasi taannoin Jedi Survivor -teoksen kehittäjä Respawn Entertainmentin työstävän salaista projektia .

Wilson mainitsi Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference -tilaisuudessa Respawnin menestystarinasta sekä yhtiön työstä Star Wars Jedi -sarjan sekä Apex Legendsin saralla.

"Emme ole tehneet kovinkaan monia yrityskauppoja, vaan ainoastaan muutaman. Respawnin hankkiminen on kenties yksi koko pelialan uskomattomimmista ostoksista", totesi Wilson.

"Kyseessä on upea tiimi, jonka on tuottanut meille, sijoittajille sekä pelaajille runsaasti iloa. Voittekin kuvitella, että Respawnilla on menossa asioita, joista on syytä olla todella innoissaan. Emme voi vielä puhua niistä, mutta tiimin laadun tuntien voimme odottaa asiaa innokkaasti."

Viittasiko Wilson niin ikään kolmanteen Star Wars Jedi -peliin, vai onko studiolla jotain muuta seuraavaksi mielessä? Tämä jää nähtäväksi, mutta Monaghanin kommentit povaavat hyviä uusia kaukaisen galaksin ystäville.