Steam Deck 2:n odottajille kylmä suihku – julkaisuun vielä useita vuosia

Valve on kertonut Steam Deck 2 -konsolin olevan suunnitelmissa, mutta sen ilmestymistä ei kannata odottaa "seuraavan parin vuoden aikana".

Valven Pierre-Loup Griffais kommentoi asiaa CNBC:lle Tokyo Game Show 2023 -tilaisuudessa. Hänen mukaansa tekijät pakertavat ahkerasti nykyisen Steam Deckin kanssa, mutta tulevaisuuden osaltakin on ajatuksia. Griffaisin mukaan laitteen nykyinen suorituskyky on kuitenkin riittävää seuraavan muutaman vuoden ajan.

"Uskomme laitteen tehojen olevan sopivalla tasolla, jotta voit pelata nykyisen sukupolven pelejä sekä nauttia myös tuoreista peleistä Steam Deckillä", kertoi Griffais.

"Tietenkin työskentelemme tulevien julkaisujen kanssa ja käymme läpi palautteita, mutta tällä hetkellä olemme varsin tyytyväisiä käytössä olevaan suorituskykyyn."

Stem Deck -suunnittelija Lawrence Yang oli aiemmin tänä vuonna samoilla linjoilla. Yangin mukaan "harppaus seuraavan sukupolven suorituskykyyn on useiden vuosien päässä".

Griffais lavensi lausuntoaan myöhemmin The Vergelle:

"On tärkeää, että Steam Deck tarjoaa vakiintuneen suorituskyvyn tekijöiden työn helpottamiseksi. Myös viesti kuluttajille on selvä: jokainen laite pyörittää samoja pelejä. Tämän vuoksi suorituskykyyn vaikuttavat muutokset eivät voi syntyä heppoisin perustein, vaan se tehdään vasta sitten, kun harppaus on oikeasti sen arvoinen."

"Emme myöskään halua suorituskyvyn lisäämisen näkyvän akkukeston tai virrankulutuksen heikentymisenä. Todennäköisesti muutokset eivät ole mahdollisia vielä pariin vuoteen, mutta tarkkailemme jatkuvasti erilaisia arkkitehtuurin ja valmistusprosessien innovaatioita nähdäksemme seuraavat askeleet."