Tässä on viikonlopun halvin OnePlus Nord N10 5G

5G-puhelimet ovat olleet aiemmin kalliiden huippupuhelinten erikoisuus, mutta nyt tarjolle on tullut myös edullisempia vaihtoehtoja. Näistä kiinnostavimpiin lukeutuu OnePlus Nord N10 5G.

Suositun valmistajan edullinen puhelin erottuu kilpakumppaneistaan 90 Hz:n näytöllä sekä 5G-tuellaan. Mukana on myös oivallinen 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP -neloiskamera. Arvostelussamme annoimme sille neljä tähteä ja kuvailimme sitä seuraavasti:

"OnePlus N10 5G on hyvä keskihintainen puhelin, joka kuroo itselleen etumatkan kilpailijoihinsa nähden 90 Hz näytöllä, kameroillaan ja nopealla 30 W latauksella. Se on erinomainen edullinen vaihtoehto OnePlus-puhelinten pariin, joskaan se ei ole nopein, akkukestoltaan kestävin tai kuviltaan luokkansa parasta omassa hintapisteessä. Se on silti monipuolisen hyvä puhelin ja yksi markkinoiden edullisimmista 5G-malleista."

Malli on 349 euron suositushinnallaan yksi edullisimmista 5G-vaihtoehdoista, mutta nyt puhelin on erinomaisessa tarjouksessa useammalla jälleenmyyjällä. 6 Gt:n muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla varustettu puhelin on saatavissa 229 euron hintaan DNA:lta, Elisalta ja Gigantista. Hinta on siis pudonnut yli kolmanneksella, mikä tekee mallista erityisen houkuttelevan vaihtoehdon.

Lue lisää: arvostelussa OnePlus Nord N10 5G