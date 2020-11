Tässä on Black Fridayn halvin PS Plus -tilaus (12 kuukautta)

Black Friday on perinteisesti ollut vuoden paras hetki hankkia PS Plus -jäsenyys. Tänäkin vuonna Gigantti tarjoaa koko vuoden tilauksen merkittävästi tavallista halvemmalla, kun 60 euron perushinta on tippunut 37,95 euroon.

PS Plus -tilauksella pääset mukaan nettipeleihin, mutta erityisen arvokkaan lisän muodostavat kuukausittain vaihtuvat ilmaispelit. Ne tarjoavat pelattavaa niin PS4:lle kuin uudelle PS5:llekin.

Esimerkiksi marraskuussa 2020 on tarjolla seuraavat teokset:

Bugsnax (ainoastaan PS5)

Ihka ensimmäinen PS5-peli liittyy PlayStation Plus -palveluun ja se on Bugsnax, suorastaan riemastuttava ensimmäisen persoonan seikkailu, jossa tutkit Snaktoothin saarta. Saari myös sattuu olemaan asutettu ötökköjen ja hedelmien risteytyksenä syntyneillä otuksilla.

Middle-earth: Shadow of War

Tapa örkkejä ja haasta Mordorin voiman Middle-earth: Shadow of Warissa. Peli sijoittuu The Hobbitin ja The Lord of the Ringsin väliseen aikaan, joten JRR Tolkienin faneille luvassa on puhdasta nannaa.

Hollow Knight: Voidheart Edition

Haastava Metroivania-tasoloikinta, jonka kaksiulotteiset kentät suorastaan vaativat tutkimaan viimeisenkin sopukan. Lopputulosta pidetään yleisesti yhtenä sukupolven parhaista indiekokemuksista.

Bugsnax on tarjolla PS Plus -tilaajille PS5:lle 12. marraskuuta - 4. tammikuuta 2021 välisenä aikana. Middle-earth: Shadow of War ja Hollow Knight Voidheart Edition ovat ladattavissa 3. - 30. marraskuuta.