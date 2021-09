Huipputarkkuutta alehintaan: tässä on viikonlopun halvin Logitech BRIO Stream 4K

Pandemiavuosi on pakottanut monet kotitoimistoille, joissa videopalaverit ovat muodostuneet osaksi arkea. Tavallisten työläppärien sisäänrakennetut kamerat eivät kuitenkaan ole kummoisia, ja rakeinen sekä pätkivä kuva ovat valitettavaa realismia.

Olemme laittaneet parhaat webkamerat järjestykseen, ja tällä listalla on poimittu useita malleja eri hintaluokista. Lähtökohtaisesti on selvää, että useimmat eivät halua maksaa satasia pelkästä kamerasta. Tämän vuoksi pidämme Logitechin edullista perusmallia ykkösvalintana. Valmistajan selvästi laadukkaampi Logitech BRIO Stream 4K Pro on kuvanlaadultaan ylivertainen, mutta hinta kammoksuttaa monia.

"Mikäli tarvitset korkealaatuista videoyhteyttä työpalavereihin, on Logitech BRIO 4K Pro täydellinen valinta. Se on huolitellusti ja erityisesti ammattimaisen työkäytön vaatimukset huomioiden suunniteltu. Kuvanlaatu on ylivertaista ja eron huomaa erityisesti läppäreiden sisäisiin kameroihin verrattuna välittömästi. Lisäksi on syytä nostaa esille kolme erilaista esiasetettua katselukulmaa sekä vastamelutoiminnolla varustetut mikrofonit."

Tyypillisesti noin 250 euroa maksava webkamera on erinomaisessa tarjouksessa, kun sekä Verkkokauppa.com että Gigantti ovat pudottaneet hinnan noin 177 euroon. Vaikka kyseessä on edelleen kallis malli, tuntuu se alennuksen ansiosta todella houkuttelevalta kertasijoituksella. Erittäin tarkka kuva sekä kattavat ominaisuudet tekevät Logitech BRIO 4K Prosta pitkäikäisen hankinnan, jota kiittelee vielä vuosienkin kuluttua.