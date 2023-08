DirectStorage jättää hyvästit pitkille lataustauoille

DirectStorage on tekniikka, joka voi pian mullistaa tavan, jolla pelejä kehitetään ja renderöidään PC:llä. Sen avulla on mahdollista lyhentää latausajat ja luoda entistä yksityiskohtaisempia pelimaailmoja. Käymme tässä artikkelissa läpi sen saloja kertomalla mitä se on, mitä se tarkoittaa ja mitä tarvitset päästäksesi alkuun!

Mikä on DirectStorage?

DirectStorage on osa Microsoftin DirectX-ympäristöä. Tekniikka suunniteltuun alkujaan pelikonsolin tarpeisiin, mutta se on sittemmin mukautettu myös Windows-alustoille. Sen päätehtävä on optimoida pelitietojen lataaminen suoraan tallennuslaitteelta näytönohjaimelle, mikä lyhentää latausaikoja ja parantaa pelin suorituskykyä.

Ilman DirectStoragea pelitiedot puskuroidaan prosessoriin myös purkua varten. (Image credit: Samsung)

Videopelien toimintaperiaate pohjautuu sekvenssiin, jossa käyttöjärjestelmä lukee pelitiedot SSD-levyltä, kiintolevyltä tai muulta tallennuslaitteelta. Tämän jälkeen tieto lähetetään prosessorin kautta näytönohjaimelle renderöintiä varten. Kun nykyaikana pelit ovat kooltaan valtavia, voi tästä muodostua pullonkaula, joka estää SSD-levyn maksimilukunopeuden hyödyntämisen. Tämä näkyy pelaajalle pidempinä latausaikoina sekä graafisen suorituskyvyn sekä pelimaailman yksityiskohtaisuuden rajoitteina.

DirectStoragen avulla tiedot käsitellään suoraan näytönohjaimella, mikä vapauttaa prosessorin resurssit muihin tehtäviin. (Image credit: Samsung)

DirectStorage luo suoran yhteyden tallennuslaitteen ja näytönohjaimen välille. Siinä missä pelitiedot purettiin aiemmin prosessorissa, nyt se sekä renderöinti tapahtuvat yksinomaan näytönohjaimella. Ratkaisu vähentää prosessoriin kohdistuvaa kuormitusta, mikä mahdollistaa suorituskyvyn ohjaamisen muihin tarpeisiin. Microsoftin mukaan DirectStorage vapauttaa jopa 40 prosenttia suorittimen suorituskyvystä.

Suurin kaistanleveys DirectStoragelle

Kun DirectStorage tarjoaa lisäkaistaa tallennustilan ja näytönohjaimen välille, SSD-levy saattaa jälleen muodostua pullonkaulaksi. Kun käytössäsi on Samsung 990 Pro , joka tarjoaa täyden PCIe 4.0 -tuen, jopa 7 450 Mt/s lukunopeuden sekä 1,4 miljoonaan IOPS:n satunnaisen lukunopeuden, riittää kaistanleveys jopa kaikista vaativimpiin peleihin.

(Image credit: Samsung)

Muutakin kuin vain nopea lataus

Yleensä DirectStoragea mainostetaan nimenomaan lyhyillä latausajoilla, mutta tämä ei ole suinkaan tekniikan ainoa valttikortti. Tämän lisäksi se vapauttaa runsaasti prosessorin resursseja muita tehtäviä varten. Samalla lyhyemmät latausajat tarjoavat uudenlaisia tapoja luoda pelikokemuksia ja -maailmoja.

Prosessorin vähentynyt kuormitus mahdollistaa esimerkiksi paremman tekoälyn sekä upeampien tehosteiden luomisen. Ja esimerkiksi striimaajat saavat siitä suoraa hyötyä, kun peli sekä OBS:n kaltainen striimaussovellus ei kilpaile keskenään prosessorin suorituskyvystä.

Nopeampaa pelaamista muillekin kuin PC-laitteille

Nopea SSD on tarpeellinen lisävaruste paitsi PC:lle mutta myös pelikonsolille. Esimerkiksi PS5-konsolin 825 gigatavun sisäänrakennettu tallennustila täyttyy modernien pelien kanssa todella nopeasti. Samsung 990 Pro mahdollistaa tallennuskapasiteetin kasvattamisen kahteen tai pian jopa neljään teratavuun ilman pelkoa suorituskyvyn kärsimisestä.

(Image credit: Samsung)

DirectStoragen optimointi mahdollistaa pelin resurssien dynaamisen lataamisen, mikä luo puitteet suuremmille ja yksityiskohtaisemmille maailmoille. Pelaajalle muutos ei näy vain lataustaukojen lyhentymisenä, vaan monet tiedot voidaan ladata lennosta, jolloin välilatausruutua ei tarvita lainkaan. Parhaimmillaan seikkailu jatkuukin saumattomasti ilman että tiedon latautumista huomaa ollenkaan.

Mitkä pelit käyttävät DirectStoragea?

Koska DirectStorage-tuki lisätään yleensä jo kehitysvaiheessa, tällä hetkellä sitä käyttäviä pelejä on markkinoilla rajatusti. Forspoken oli ensimmäinen virallisen tuen saanut teos. Lisäksi Crytekin toimintapeli Hunt: Showdown sekä Blizzardin huippusuosittu Diablo 4 saavat DirectStorage-tuen myöhemmin julkaistavalla päivityksellä.

Nopeaa ja kestävää

Nykyaikaiset pelit vaativat valtavan tietomäärän lukemista ja kirjoittamista, mikä kuormittaa SSD-levyn flash-muistia ja hallintayksikköä. Ylikuumentuessaan tallennuslaite voi paitsi rajoittaa suorituskykyä mutta myös jopa vahingoittua. Samsung 990 Pro , nikkelipinnoitettu hallintayksikkö tarjoaa tavallista tehokkaamman lämmönpoiston. Lisäksi erillinen Dynamic Thermal Guard -tekniikka optimoi energiankulutusta estäen ylikuumentumisen sekä hidasteet luku- ja kirjoitusnopeuksissa.

(Image credit: Samsung)

Vaikka DirectStoragea käyttävien pelien valikoima on toistaiseksi rajallinen, on trendi nouseva. Teknologiaa on voitu hyödyntää kehityksessä vasta keväästä 2022 alkaen, jolloin Microsoft julkaisi DirectStorage for Windows 11 -kehityspaketin. Voimmekin odottaa, että tulevat pelit hyödyntävät mahdollisuutta yhä aktiivisemmin.

Mitä tarvitsen DirectStoragen käyttämiseksi?

Jotta koneesi on valmis DirectStoragen käyttämiseen, tulee sen täyttää seuraavat vaatimukset ja suositukset.