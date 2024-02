Microsoft Edge on kirinyt selaintaistossa kasvu-uralle

Verkkoselain Microsoft Edge on onnistunut kaapimaan itselleen lisää käyttäjiä. Tuoreet lukemat paljastavat selaimen olevan suositumpi kuin koskaan aiemmin.

Tammikuun käyttäjätiedoista kertoo Statcounter, jonka mukaan Chromen käyttäjiä on edelleen 64,84 % kaikista nettiselaajista. Edge on kuitenkin kohonnut 12,96 % suosiollaan kakkoseksi.

Kuten mainittua, parempaan lukemaan ei Microsoftin Chromium-pohjainen selain ole vielä kyennyt. Aiemmin sovellus on yltänyt hiukan 11 % paremmalle puolelle, mutta viime vuonna suosio laski jo 10,6 prosenttiin. Suunta on siis kääntynyt Microsoftin kannalta parempaan.

Edge on onnistunut kuromaan eroa seuraavana tuleviin kilpailijoihin, jotka ovat Safari (8.83 %) ja Firefox (7,57 %).

Statcounterin tilastointi kertoo samalla Windows 11:n napanneen 1,29 %-yksikköä lisää suosiota, joten Microsoftin tämän hetken lippulaivaohjelmiston markkinaosuus on tällä hetkellä 27,83 %. Nouseva käyrä on hyvä, sillä Windows 11:n suosion verkkainen kasvu on saanut monet epäilemään sen tulevaisuutta. Nyt suunta on ylöspäin, joskaan ei alkuunkaan yhtä nopealla tahdilla kuin edeltäneellä Windows 10:llä.

Hitaasti eteenpäin

Microsoft Edgen kasvava suosio käy hitaasti. Suurin kysymys kuitenkin on, miksi se on yhtäkkiä kerännyt lisää käyttäjiä.

Microsoft on tehnyt taustalla jatkuvaa kehitystyötä, minkä ansiosta suorituskyky on kohentunut. Lisäksi siihen on lisätty useita mielenkiintoisia ominaisuuksia monessa eri yhteydessä.

Samalla Copilot on kasvattanut suosiotaan keinoälypalveluiden markkinoilla. Todennäköisesti tälläkin voi olla oma osuutensa suosion kasvussa.

Yksi isoimmista tekijöistä voi olla sekä Windows 11:n että Edgen käyttökokemuksen parantuminen. Microsoft on keskittynyt karimaan turhia ominaisuuksia ja täten suoraviivaistamaan käytettävyyttä. Lopputuloksena on käyttöjärjestelmän sekä verkkoselaimen saralla kompaktimpi ja paremmin käyttäjän tarpeisiin vastaava kokonaisuus.

Ainakin alkuvuosi on ollut Edgelle voitokas, mutta Chromen etumatka on yhä valtaisa. Onnistuuko Microsoft kuromaan sitä lähiaikoina, se jää nähtäväksi.