El mejor VPN de 2020

Bienvenido a la guía definitiva de los mejores VPN de 2020. Los hemos probado todos en todo tipo de situaciones y aquí sólo encontrarás los mejores: los que mejor servicios y privacidad ofrecen a los mejores precios desde cualquier país, incluyendo USA, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y España

Spoiler alert: El ganador es ExpressVPN, pero es una lucha reñida y hay otras opciones competitivas con precios más baratos.

Qué es un VPN y para qué sirve

Si ya sabes lo que es un VPN, salta directamente a la siguiente sección.

Las VPN son servicios onlineque encriptan tu acceso a internet y te dejan acceder a cualquier servicio como si estuvieras en otra parte del planeta.

Sin ellos, no se puede acceder a plataformas de streaming como Disney+, Netflix, HBO o Hulu desde Mexico, Chile, España o cualquier otro país que no disponga de estas plataformas.

De hecho, también sirve para acceder a contenido que puede no estar en tu país. Netflix, por ejemplo, dispone de series y películas en USA que no están disponibles en Colombia. Tener un VPN te permite acceder a esa oferta que de otra manera te estaría vetada. La independencia geográfica también te permite acceder a sitios web que podrían estar vetados en tu país de origen.

Y aún más importante en estos tiempos que corren: los servicios VPN también protegen la privacidad de todas tus conexiones. Una vez activado, nadie sabrá exactamente a qué páginas y servicios web estás accediendo, incluyendo los sitios de descargas Torrent o Mega. Hoy en día los servicios VPN no son necesarios porque vayas a hacer alguna actividad ilegal sino porque hay que evitar que hayan organizaciones estatales o compañías que puedan violar tu privacidad por cualquier motivo.

Por qué puedes confiar en nuestro análisis de VPNs

Ante todo, en TechRadar no nos casamos con nadie.

Nuestro laboratorio independiente ha analizado más de cien proveedores de VPN para destilar los mejores de los mejores en una lista de 12, con las especificaciones de cada uno.

Sea cual sea la aplicación que quieras darle a tu VPN, desde acceder a Disney Plus hasta proteger tus descargas por Torrent, aquí tienes 12 opciones excelentes.

Los mejores servicios de VPN de 2020 1. ExpressVPN

2. IPVanish

3. Surfshark

4. CyberGhost

5. Hotspot Shield

6. NordVPN Puedes leer nuestros análisis individuales (en inglés) pinchando en esta lista, aunque los sumarios bajo estas líneas son suficientes para tomar una decisión.

Qué significa número de servidores, localizaciones, direcciones IP y dispositivos simultáneos

Para juzgar estos servicios VPN hemos tenido en cuenta varios parámetros, como la calidad de las conexiones, las localizaciones con las que cuenta el servicio, la cantidad de celulares, PCs y otros dispositivos que podemos conectar, y la capacidad de engañar a servicios como Disney Plus o Netflix sobre tu localización.

Aparte de realizar pruebas exhaustivas, hay varios valores puramente técnicos que influyen en esos parámetros:

Número de servidores: A mayor número de servidores, mayor capacidad y calidad de conexión a la red VPN, así que como mayor capacidad de engaño a los servicios de streaming.

A mayor número de servidores, mayor capacidad y calidad de conexión a la red VPN, así que como mayor capacidad de engaño a los servicios de streaming. Número de localizaciones: Cuántas más ciudades tenga disponibles un servicio VPN, mayor capacidad de engañar a los servicios de streaming.

Cuántas más ciudades tenga disponibles un servicio VPN, mayor capacidad de engañar a los servicios de streaming. Número de direcciones IP: El número de direcciones IP disponibles también afecta a nuestra capacidad de conectividad.

El número de direcciones IP disponibles también afecta a nuestra capacidad de conectividad. Número de dispositivos simultáneos: Si tienes un celular, un PC y otros gadgets que requieran de VPN, querrás que este valor sea igual o mayor que el número de dispositivos que vayan a estar conectados a internet simultáneamente.

El mejor servicio de 2020 (por ahora)

Sin duda, el mejor servicio en estos momentos es ExpressVPN. Es la mejor opción en general con gran velocidad, privacidad y acceso a servicios web prohibidos geográficamente.

De cerca y en segundo lugar está IPVanish, que también es un VPN de confianza que nos gusta mucho, sobre todo la manera en la que maneja las transferencias de fichero P2P (peer-to-peer) y Torrent.

Ranking de los 12 mejores VPN de 2020

Servidores: 3,000+ | Localizaciones: 160 | Direcciones IP: 30,000 | Dispositivos: 5

Corre en cualquier plataforma

Nivel de encriptación industrial

Servidores VPN rápidos en 94 países

Excelente atención al cliente 24/7

Menos dispositivos simultáneos que otras opciones

Consigue 3 meses gratis con un plan anual al VPN número 1 de TechRadar

ExpressVPN ha demostrado un rendimiento fuera de serie en nuestros tests de velocidad y un excelente soporte técnico además de una garantía de 30 días en el que te devolverán el dinero si no quedas satisfecho. [Es el servicio que yo uso todos los días — JD]

ExpressVPN ofrece más de 3.000 servidores en 160 ciudades distribuidas en 94 países y el mayor soporte de plataformas que puedes encontrar.

No sólo estamos hablando de clientes para Windows, Mac, Linux, iOS, Android e incluso BlackBerry. Tienen también firmware a medida para los routers de internet más populares, un servicio de DNS que desactiva las barreras de servicios de video como Disney Plus o Netflix para diferentes televisiones inteligentes y dispositivos de streaming y extensiones VPN para navegadores.

Toda esta funcionalidad puede intimidar a los neófitos del mundo VPN, pero nada más lejos de la verdad. El servicio se activa con un sólo botón y se configura automáticamente en todas las plataformas de hardware. Para instalar firmware en routers y activar otros servicios más esotéricos, ExpressVPN cuenta con un sitio web con guías detalladas.

Y si tienes cualquier problema, puedes contactar su servicio técnico 24 horas al día, siete días a la semana por chat. El servicio funciona — en nuestra prueba obtuvimos una respuesta útil de un agente con buen conocimiento de lo que hablaba en sólo dos minutos.

Las buenas noticias siguen con muchas otras cosas. ¿Pagos por Bitcoin? Los tienes. ¿Soporte P2P? Si. ¿Desbloquea Netflix, Disney Plus, HBO Now, Hulu, Cartoon Network o cualquier otro servicio de vídeo? Sí. ExpressVPN realmente lo tiene todo, incluyendo encriptación de potencia industrial, protección contra filtraciones de DNS y un rendimiento sólido y sostenido. También tiene un “kill switch”, el mecanismo que para todas las conexiones a internet en el caso de que la encriptación VPN se pierda, manteniendo tus datos y comunicaciones siempre privadas y a salvo de terceros.

Y otra cosa muy importante: no realiza “logging”, no mantiene ningún de registro de tu actividad.

Y otro punto a favor son las pocas cosas que tiene en contra. Apenas ninguna. El servicio soporta cinco dispositivos simultáneos [yo personalmente tengo un proyector Xiaomi, un iPhone, un Xiaomi Mi Mix 3 y dos iPads—JD] Si necesitas más conexiones simultáneas, necesitarás otro servicio o contratar dos cuentas. Puedes tener más dispositivos con la misma cuenta ExpressVPN pero sólo cinco conectando a internet con ExpressVPN a la vez, algo que es difícil de imaginar.

Tiene un precio alto comparado con otros servicios — aunque también una opción por sólo $6.22 al mes con oferta de un año que incluye 3 meses extra gratis. Y, aunque no tienen un periodo de prueba gratuito, tiene una política de devolución de tu dinero de 30 días si no estás contento con el servicio — sin preguntas de ningún tipo.

El mejor VPN de 2020

Nuestra recomendación número uno es sin duda ExpressVPN. Los lectores de TechRadar consiguen 3 meses extra gratis (además de los tres de la oferta general) cuando contraten un año completo. Y si no te convence, tienes 30 días para que te devuelvan tu dinero.Ver oferta

Servidores: 1,300 | Localizaciones: 75 | Direcciones IP: 40,000+ | Dispositivos: 10

Es dueño y administrador de sus propios servidores

Ayuda en directo ágil

Aplicaciones potentes y configurables

Velocidad de descarga excelente

Menor periodo de garantía

Algunos errores raros

IPVanish fue otro de los servicios de VPN más potentes en nuestras pruebas. El servicio también tiene unas estadísticas impresionantes: más de 40.000 direcciones IPs compartidas, más de 1.300 servidores VPN en más de 70 países, tráfico P2P ilimitado, diez conexiones simultáneas y soporte 24/7 — que además se puede usar directamente en las aplicaciones de Android e iOS.

La aplicaciones son también potentes. Están disponibles para Windows, Mac, Android, iOS y hasta Fire TV y además tienen un gran número de opciones de personalización que supera a los servicios de VPN más habituales.

En nuestras pruebas los servidores siempre estaban disponibles y se conectaban rápidamente; la velocidad de descarga estuvo por encima de la media; todos los servidores soportaron las conexiones torrent, y pudimos desbloquear el reproductor de BBC iPlayer y Netflix en estados unidos.

La estrategia de personalización tiene un inconveniente: las aplicaciones son muy potentes pero eso viene con una curva de aprendizaje aguda. Y pudimos comprobar que el servicio sufre de algunos problemas de usabilidad.

También pudimos comprobar que algunos servidores aparecían en otras localizaciones diferentes a las que dice el menú. Y tampoco tiene un “kill switch”, como ExpressVPN.

Pero en general, si necesitas diez conexiones simultáneas o la flexibilidad y capacidad de personalización de sus aplicaciones, éste es tu servicio VPN. Si no estás satisfecho tienen una política de devolución de tu dinero de 7 días.

NOTA: En la guía del año pasado le dimos la segunda posición a NordVPN, pero hemos rebajado su ranking después del reciente escándalo en el que sufrieron una filtración de datos grave por un fallo de seguridad.

Servidores: 1000+ | Localizaciones: 60+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: Ilimitados

Número de conexiones ilimitadas

Conexión rápida (por lo general)

Precios razonables

Demasiado básico

La app de Android no es totalmente estable

Surfshark tiene sus cuarteles generales en la Islas Vírgenes Británicas para que ningún gobierno pueda tocarle los servidores.

Cuenta con todo lo básico necesario para tener un buen servicio de VPN: OpenVPN UDP y TCP, protocoles de seguridad IKEv2, encriptación AES-256 y un “kill switch” que evitará cualquier filtración de datos si falla la conexión. Surfshark también tiene un DNS privado y una capa de seguridad que añade un segundo VPN. Su política de privacidad es clara: sólo tu correo e información de pago se graba en sus servidores. Los datos de navegación, como en los dos primeros de la lista, nunca se graban en ningún sitio (por lo menos según Surfshark)

Es muy rápido independientemente desde el lugar en el que estés — y soporta Netflix.

Si buscas una opción sencilla y no quieres meterte en opciones y menús, Surfshark puede ser una opción de VPN excelente gracias a un interfaz de usuario sin complicaciones. Sólo vas a ver una opción para conectar rápidamente y un menú de localizaciones a elegir.

Este servicio VPN incluye un número ilimitado de conexiones simultáneas con compatibilidad Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Amazon Fire TV Stick.

Surfshark también ofrece una garantía de pago de 30 días en la que, si no estás contento, te devuelven tu dinero. Estos son los paquetes que ofrecen:

Servidores: 5,700+ | Localizaciones: 110+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: 7

Los clientes tienen varias opciones inteligentes

Buen nivel de rendimiento

Torrent soportado

El interfaz de usuario es algo irritante

Basado en Rumanía y Alemania, CyberGhost es un proveedor de VPN que mezcla potencia con facilidad de uso. Es tan popular que, según la compañía, tiene diez millones de usuarios.

CyberGhost tiene 5.000 distribuidos en más de 70 países del mundo, aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android. Permite el uso de Torrent y su soporte técnico es rápido y 24 horas.

El interfaz de usuario es innovador porque se centra en las tareas. Por jemplo, si quieres usar un servicio bloqueado geográficamente como Netflix, Hulu, BBC iPlayer o YouTube, CyberGhost elige el servidor óptimo y abre un navegador con el servicio que hayas elegido.

Tiene muchos extras: bloquea publicidad, trackers y sitio web malignos. Siempre redirige a HTTPS para que siempre tengas la conexión más segura. Y además tiene compresión de datos opcional para ahorrar ancho de banda en celulares.

Pero no todo lo que brilla es oro. El interfaz de PC es complicado. El sitio de soporte técnico es bastante pobre. Y encima, aunque las velocidades para conexiones en USA y Europa son buenas, algunas de nuestras pruebas con otros países casi no llegaban a los 10 megabits por segundo — es decir, una velocidad muy limitada comparada con la competencia.

El precio, sin embargo, es muy ajustado y merece la pena valorarlo. Tiene un periodo de garantía de 45 días, así que puedes intentarlo sin problemas.

Servidores: 2,500+ | Localizaciones: 70+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: 5

Precio bajo

Gran velocidad de descarga

Super-fácil de usar

Sólo funciona con aplicaciones oficiales

No deja usar el BBC iPlayer

Hotspot Shield es un VPN gratis decente, pero la versión de pago Hotspot Shield Premium es mucho mejor. Por unos cuantos dólares al mes puedes obtener ancho de banda ilimitado, acceso a más de 2.500 servidores en más de 70 países, cinco conexiones simultáneas, soporte 24/7 y no tiene publicidad.

La velocidad fue lo mejor en nuestras pruebas, gracias a su protocolo proprietario Catapult Hydra. Es capaz de obtener algunas de las velocidades de descarga más rápidas que hemos podido comprobar — y de forma consistente, sostenida y con localizaciones remotas.

Pero hay un problema: este protocolo Catapult Hydra no es compatible OpenVPN, así que no puedes ponerlo en marcha en tu router, video consola, Chromebook o en cualquier otro sitio. Eso significa que el servicio sólo funciona en Windows, Mac, Android o iOS.

No soporta Bitcoin, no puede desbloquear el BBC iPlayer (por lo menos en nuestros tests) y además no tiene muchas opciones de configuración.

Pero si esto te da igual y buscar la mayor velocidad al precio más barato, merece la pena probarlo durante los siete días de prueba con devolución del dinero.

Como siempre, cuanto más tiempo contrates por adelantado, más barato te saldrá por mes:

Servidores: 5,600+ | Localizaciones: 60+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: 6

Buenos clientes de celular y PC.

Hasta seis conexiones con un gran precio

Buen rendimiento en nuestros tests

Afectado por problemas de seguridad

No es la mejor experiencia de usuario en muchas ocasiones

El servicio NordVPN rivaliza o gana a la competencia en casi todas las categorías — pero ha pasado del número 2 al número seis por un grave problema de seguridad: este popular VPN fue asaltado por hackers en 2018, así que le hemos bajado la puntuación (puedes leer el análisis en profundidad aquí) hasta que se aclare exactamente cuál es el alcance de ese episodio.

Dicho eso, el servicio funciona igual de bien que antes, con 5.600 servidores en más de 60 países, encriptación de 2048 bits, seis conexiones simultáneas estándar, potente protección contra la filtración de datos del DNS, “kill switch” para aplicaciones concretas y para todo el sistema operativo, extensiones de proxy para Chrome y Firefox, y opciones de pago que van de PayPal a BitCoin.

Ofrece también un servicio inteligente similar a un DNS llamado SmartPlay. Sencillamente, este servicio está diseñado para saltarse las protecciones geográficas de cualquier servicio de streaming, desde Disney Plus a Netflix, pasando por iPlayer o Hulu.

En nuestros tests de rendimiento hemos encontrado que es aún más rápido que antes, pudiéndose conectar a todos los servidores sin problemas. La velocidad de conexión es más rápida que la media en todas las conexiones menos las más lejanas..

Nuestra única pega — aparte del problema de seguridad que tuvo el año pasado — es que el interfaz tiene algunas cosas irritantes, como un listado de localizaciones que no está en orden alfabético. El interfaz para usuarios avanzados es también un lío que nos hace pensar que NordVPN no ha debido probarlo con usuarios humanos.

NordVPN ofrece suscripciones mensuales y una oferta de tres años muy buena, con una garantía de 30 días para devolverte tu dinero.

Servidores: 3,300+ | Localizaciones: 50+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: 10

Hasta 10 dispositivos

Muchas opciones de configuración

Un buen valor

El cliente de Windows es un poco incómodo

Puede que no sea el más rápido o sencillo de usar pero Private Internet Access sigue siendo una opción sólida que puede convencerte por su potencia en la configuración.

La red cubre más de 50 localizaciones en 32 países, con aplicaciones P2P soportadas en todos sus servidores. Además ofrece funcionalidad para expertos como “port forwarding” y soporte SOCKS5.

Tiene aplicaciones para Windows, Mac, Android, iOS y Linux, así como extensiones para Chrome, Firefox y Opera. También tiene tutoriales detallados para configurar routers y otros dispositivos, por lo que puedes activarlo en casi cualquier parte.

Las aplicaciones no son tan fáciles de usar como nos gustaría, pero tienen un buen nivel de personalización para expertos. La aplicación de Android, por ejemplo, no tiene una opción de favoritos, algo que añade tiempo a la hora de conectar porque tienes que encontrarlo en la lista de servidores cada vez.

Las extensiones de los navegadores están bien diseñadas e incluyen varios extras sobre privacidad como bloqueo de Flash, limpieza de cookies, y protección de cámara y micrófono, entre otras.

La velocidad de conexión está por encima de la media en nuestras pruebas y, aunque los precios han subido recientemente, Private Internet Access nos sigue pareciendo un buen valor.

Servidores: 650+ | Localizaciones: 26 | Direcciones IP: ?? | Dispositivos: 12

Velocidad impresionante

Sin logs

Opción de devolución del dinero

Básico

Servidores limitados

Con un nombre como StrongVPN te esperas un peso pesado de la privacidad y la seguridad y lo cierto es que su compromiso es que ni mantienen registro de tráfico, almacenan sólo la información de login y pago, y no venden tu información y bloquean las cookies. Lo único que le echamos en cara es que, para comprobar eso, nos tuvimos que leer más de 1,000 páginas de información en letra pequeña.

Pero aparte de eso, StrongVPN es minimalista. Todo lo que hace, lo hace de forma potente. 12 dispositivos conectados de forma simultánea y una velocidad impresionante. Por algún motivo sólo tienen unos 650 servidores en 46 ciudades de 26 países, pero todos van a toda velocidad (excepto el de Polonia, por algún motivo que no hemos podido comprender). Todos nuestros tests fueron excelentes.

También es capaz de desbloquear servicios como Netflix y BBC iPlayer. Lo puedes comprobar todo esto con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Servidores: 1,000 | Localizaciones: 20+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: 5

Interfaz amigable

Muchas plataformas soportadas

Política de privacidad transparente

Las conexiones de larga distancia pueden ser algo lentas

TunnelBear está basado en Canadá y tiene un interfaz de usuario amigable, con un mapa que te permite elegir fácilmente la localización.

Su foco principal es la simplicidad en todo, de hecho. TunnelBear sólo ofrece 20 localizaciones, por ejemplo. Y no hay opciones para expertos.

Si esto te gusta, es una buena opción con aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android, así como extensiones para Chrome, Firefox y Opera. Casi todo funcionó bien, incluyendo Netflix. Sin embargo, el BBC iPlayer falla.

TunnelBear recibe puntos extra por su política de privacidad: la compañía ha contratado a auditores externos independientes para que evalúen sus protocolos de seguridad en servidores, sistemas y código. Esto es algo con lo que ninguno de los otros proveedores se ha atrevido.

La velocidad en Reino Unido y Europa es muy alta, con resultados sólidos en USA. Hasta las conexiones más lentas en Asia nos han funcionado a 20Mbps — una velocidad más que respetable.

Servidores: 700+ | Localizaciones: 70+ | Direcciones IP: 200,000+ | Dispositivos: 5

Velocidad muy alta

Clientes potentes y configurables

Sin registros

Algunos problemas con Windows

El soporte técnico podría ser mejor

VyprVPN está basado en Suiza y tiene buenas especificaciones técnicas, 70 localizaciones de sus servidores DNS y un buen montón de opciones para expertos que no son las usuales.

El servicio incluye resolución de nombres DNS con cero conocimiento. Su protocolo propietario Chameleon le permite funcionar en países como China o Irán sin ningún problema.

El soporte de plataformas es extensivo: Windows, Mac, Android e iOS, así como routers, Android TV y dispositivos exóticos como QNAP, Blackphone, Anonabox y más.

Las velocidades de descaga son rápidas con la excepción de localizaciones remotas como Taiwan, Macao, o las Maldivas que se sostienen a 8 o 10Mbps.

VyprVPN también tiene un servicio de auditoría externa que garantiza que no hay mantenimiento de ningún registro de navegación de los usuarios. Su acceso a Netflix, BBC iPlayer o Disney Plus funciona bien.

En el lado negativo está un cliente de Windows bastante malo y unas opciones de soporte escasas.

Servidores: 400+ | Localizaciones: 60+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: Ilimitados

Conexiones ilimitadas

Plan gratis de 10GB al mes

Política de privacidad clara y detallada

Velocidades medias

Windscribe es un servicio VPN capa con clientes para Windows, Mac, Android, iOS y Linux, así como extensiones para Chrome, Firefox y Opera y guías para configurar tu router o Kodi. La red tiene un buen tamaño, con localizaciones en 110 ciudades de 60 países.

Pero en nuestros tests las velocidades fueron bastante lentas y su capacidad para desbloquear algunos servicios, como BBC iPlayer, no funciona. Netflix US, sin embargo, sí es accesible con Windscribe.

No hay soporte 24/7, así que tus preguntas tardarán algo en ser contestadas. Lo bueno de esto es que el soporte es directo de la compañía, no de un servicio de bajo coste en la India. Es decir, que vas a tener una atención más personalizada.

El plan de 10GB al mes es gratuito, así que lo mejor será que lo pruebes por ti mismo para ver si te sirve y la relación calidad/precio te convence.

12. KeepSolid VPN Unlimited

Servidores: 400+ | Localizaciones: 70+ | Direcciones IP: N/A | Dispositivos: 5-10

Muy rápido

Desbloquea Netflix e iPlayer

Precio por tres años bajo

Limita el acceso a algunos dispositivos

VPN Unlimited de KeepSolid no es perfecto. De hecho, tiene un par de cosas que nos irritan pero es un VPN de calidad.

Lo que más nos molesta es que el límite de cinco dispositivos es concreto. Es decir, si tienes dos celulares, un portátil, una Smart TV y una tableta, esos clientes quedan registrados y ya no puedes utilizar ninguno más aunque esos dispositivos estén desconectados.

Si para ti eso no es problema, estupendo. Pero para mucha gente es bastante limitado y el precio de $1 por dispositivo extra al mes parece excesivo cuando el resto de servicios VPN te dejan usar cualquier dispositivo siempre y cuando no superes el máximo de conexiones simultáneas.

VPN Unlimited corre en casi cualquier plataforma (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, e incluso Windows phone), y desbloquea Netflix y otros servicios de streaming con facilidad. Los torrentes también estás soportados en algunos servidores (no en todos) pero la velocidad siempre es muy alta.

Tienes también la opción de contratar tu propio VPN dedicado para que siempre vaya todo a máxima velocidad.

Y si lo que necesitas son los servicios básicos, tienen planes extremadamente baratos por tres años. Un precio notablemente más barato que la competencia. Tiene una política de devolución de dinero en siete días, por si quieres probarlo antes.