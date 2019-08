Los mejores altavoces Bluetooth de 2019: los mejores altavoces portátiles para todos los presupuestos

Te damos la bienvenida a la Guía de compra de los mejores altavoces Bluetooth: Este es el resumen experto de TechRadar de los mejores altavoces portátiles que puedes comprar en el 2019.

Un altavoz Bluetooth portátil es indispensable para el verano. Es un excelente accesorio para llevar unos días a la playa, usarlo en las noches alrededor de la fogata y durante picnics en el parque. Dicho esto, un altavoz portátil puede ser una gran adición a cualquier hogar para relajarse en la bañera o trabajar en el jardín cuando el altavoz del celular no es suficiente.

La mayoría de nosotros no podemos comprar un altavoz para cada situación, lo que significa que tenemos que buscar uno que nos sirva para el baño como para la playa y todo lo demás. Por eso creamos esta guía de compra, que puede ayudarte a encontrar el altavoz Bluetooth adecuado para ti.

Además, nunca hubo un momento mejor para comprar un altavoz, ya que el Amazon Prime Day 2019 es el 15 de julio. Esperamos grandes descuentos en muchos de los mejores altavoces Bluetooth de esta lista durante el evento de 48 horas.

Cómo elegir el mejor altavoz Bluetooth

Hay tantos altavoces nuevos en el mercado hoy en día con excelentes diseños y la última tecnología integrada que puede ser difícil elegir uno. Aunque pueda parecer un proceso interminable, existen muchos aspectos únicos que cubrirán tus necesidades.

En primer lugar, algunos altavoces están fabricados para que perduren, mientras que otros son resistentes al clima y al agua, por lo que puedes llevarlos de campamento o a la piscina; hay otros que no están hechos para usarse en espacios exteriores y lucen muy bonitos dentro de su hogar.

Si tiene problemas para elegir cuál de estos es su modelo ideal, comience por preguntarse en qué lugar los va a utilizar y busque un altavoz que coincida con ese contexto. Por ejemplo, si usted es de los que va a la playa, entonces los modelos resistentes al agua y al polvo son los idóneos.

De lo contrario, si te gusta organizar fiestas, es probable que quieras tener la capacidad de conectar dos altavoces o de tener un altavoz con emparejamiento multipunto que te permita conectar diferentes dispositivos al mismo tiempo. La duración de la batería y la calidad del sonido son características esenciales en todos los altavoces, así que hicimos el mayor esfuerzo para concentrarnos en estos aspectos a la hora de crear nuestra lista.

Dicho esto, te presentamos nuestros 10 altavoces Bluetooth inalámbricos favoritos, clasificados según la relación precio-rendimiento. Estamos seguros de que esta lista te será útil.

El UE Boom 3 (Imagen: Ultimate Ears)

1. UE Boom 3

El mejor altavoz Bluetooth.

Peso: 544 g (1.2 lb) | Duración de la batería: 15 horas | Rango inalámbrico: > 9 m (> 30 ft) | Frecuencia de respuesta: 90 Hz-20 kHz | Transductores: Dos transductores de 1.75 in y dos radiadores pasivos de 1.75 in × 3 in | NFC: Sí | Entrada auxiliar: Sí | Carga USB: Sí

Certificación IP67 de resistencia al agua y al polvo

Sonido potente

Diseño robusto

La duración de la batería no es mejor que la del modelo original

Aunque no quedamos tan impresionados con el UE Boom 3 como lo estuvimos con su antecesor, sigue siendo el mejor altavoz Bluetooth que puede comprar este año. Es un altavoz que puede generar mucho volumen sin distorsionar el sonido, es lo suficientemente ligero como para llevarlo de campamento, y también es lo bastante resistente como para meterlo en un bolso sin protección.

Es resistente al agua y al polvo, y ahora cuenta con un botón que le permite reproducir sus listas de reproducción favoritas sin siquiera tocar su teléfono.

Desde luego que existen altavoces con una mayor calidad (p. ej., el Bowers and Wilkins Zeppeling a continuación), pero el UE Boom 3 tiene un precio asequible y cuenta con todas las funciones necesarias para condecorarlo por tercer año consecutivo.

La función Ultimate Ears ahora le permite personalizar su UE Boom 3, así que tendrá más opciones de colores y patrones para combinar.

Lea la reseña completa: UE Boom 3

Imagen: Bose SoundLink Revolve

2. Bose SoundLink Revolve

El segundo mejor altavoz Bluetooth.

Peso: 680 g (1.5 lb) | Duración de la batería: hasta 12 horas | Rango inalámbrico: 1.4 m (30 feet) | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: N/A | NFC: No | Entrada auxiliar: Sí | Carga USB: Sí

Sonido en 360° real

Hermoso diseño y fabricación

Sonido detallado y expansivo

Ideal para interiores

Solo tiene un rango de 10 m (30 ft)

El Bose SoundLink Revolve es un excelente altavoz para aquellos que buscan un sonido en 360° real. Es excelente para compartir música durante una fiesta o para transitar por el espacio sin perder fidelidad de audio. Sin embargo, tenemos que admitir que el Bose SoundLink Mini II suena un poco mejor y es un tanto más económico.

La crítica más importante es que no es totalmente resistente al polvo o al agua, así que tendrá que pensárselo dos veces antes de llevarlo a la playa.

Por la mitad del precio, el Wonderboom es un gran altavoz que tiene resistencia al polvo y al agua, y si bien no se compara con la fidelidad de audio o con las características del modelo de Bose, es una excelente opción para disfrutar de su música en el camino. Si lo suyo son los graves, el JBL Charge 3 es un excelente altavoz que es totalmente resistente al agua y que tiene un sonido fantástico, sin embargo, es grande y pesado.

Lea la reseña completa: Bose SoundLink Revolve

Imagen: JBL

3. JBL Charge 4

Un gran altavoz que también carga su teléfono.

Peso: 962 g (2.12 lb) | Duración de la batería: 20 horas | Rango inalámbrico: > 9 m (> 30 ft) | Frecuencia de respuesta: 60Hz-20 kHz | Conductores: dos transductores de 1.7 in y dos radiadores pasivos | NFC: No | Versión de Bluetooth: 4.2 | Entrada auxiliar: Sí | Carga USB: Sí

Tiene un bajo que retumba

Resistente al agua

Los woofers están expuestos

El JBL Charge 4 tiene un precio indiscutible. Por tan solo $150 (£160, AU$200), obtendrá un altavoz que dura todo el día, que tiene un excelente sonido, que puede soportar todo tipo de abusos y que encima carga su teléfono en un abrir y cerrar de ojos. Sí, hay altavoces con mejor sonido, pero tengan en cuenta que tendrá que gastar mucho más dinero.

Si bien el JBL Charge 4 solo ofrece un par de mejoras en relación con la generación anterior, sigue siendo un altavoz inalámbrico con una excelente relación costo-beneficio y es uno de los altavoces con la mejor resistencia al agua del mercado.

Lea la reseña completa: JBL Charge 4

Imagen: Bowers and Wilkins

4. Bowers and Wilkins Zeppelin Wireless

El mejor altavoz Bluetooth de gama alta.

Peso: 6.3kg (14 lb) | Duración de la batería: N/A | Rango inalámbrico: N/A | Frecuencia de respuesta: 44 Hz-28 kHz | Transductores: Dos tweeters de 25 W, dos transductores de medio rango de 25 W y un subwoofer de 50 W | NFC: No | Versión de Bluetooth: 4.1 | Entrada auxiliar: Sí | Carga USB: No

Excelente sonido envolvente

Diseño distintivo

Efecto estéreo limitado

La instalación es un poco engorrosa

El nuevo Bowers and Wilkins Zeppeling Wireless es una hermosa pieza de diseño. Es un altavoz inalámbrico pesado que posee toda la herencia de audio de B&W que el maestro del audio británico ha construido a lo largo de su historia: El sonido es claro y natural, por lo que entrega un audio completo junto con unos medios bastante contundentes y un grave dinámico y controlado.

Su precio podría suponer un riesgo para su bolsillo, pero si es de los que tienen gustos audiófilos que llegan hasta el segmento de los altavoces portátiles, el Bowers and Wilkins Zeppeling Wireless es el único altavoz que debe considerar.

Lea la reseña completa: Bowers and Wilkins Zeppeling Wireless

Imagen: Anker

5. Anker Soundcore Flare

El mejor altavoz Bluetooth económico.

Peso: 500 g (1.1 lb) | Duración de la batería: 12 horas | Rango inalámbrico: 20 m (66 ft) | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: 2 de rango completo de 1.75 in y 2 radiadores pasivos | NFC: No | Entrada auxiliar: Sí | Versión de Bluetooth: 4.2 | Resistencia a la intemperie: Sí (IPX7) | Carga dispositivos por USB: No

Sonido impresionante para su tamaño

Excelente aplicación móvil

La duración de la batería es estándar

Genera distorsión en volumen alto

Anker es conocido como un fabricante de excelentes altavoces inalámbricos que son económicos. Aunque no quedamos muy impresionados con el sonido del Anker SoundCore 2, esto no nos molestó porque tiene un precio demasiado asequible.

¿Qué pasa cuando puede “estirar” el presupuesto? Por unos $20 adicionales se lleva el Anker Soundcore Flare, un excelente altavoz Bluetooth resistente al agua que puede estar a la altura de la competencia.

El Soundcore Flare ofrece un valor increíble dentro del segmento de los altavoces inalámbricos por debajo de los $100. Los competidores como el UE Wonderboom (reseñado anteriormente) son superiores en términos de calidad de fabricación, pero esta vez le concedemos la victoria al Flare por su calidad de sonido. Recomendamos el Flare a cualquiera que busque un altavoz inalámbrico que pueda hacer de todo sin necesidad de gastar una fortuna.

Lea la reseña completa: Anker Soundcore Flare

Imagen: Bose

6. Bose SoundLink Mini II

El mejor altavoz de gama media.

Peso: 680 g (1.5 lb) | Dimensiones: 2 in × 7.1 in × 2.3 in (alto × ancho × profundidad) | Duración de la batería: hasta 10 horas | Rango inalámbrico: 10 m (30 ft) | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: N/A | NFC: No | Versión de Bluetooth: N/A | Entrada auxiliar: Sí | Carga USB: No

Sonido impecable

Fabricado como un tanque

Formato compacto

No tiene NFC ni Bluetooth multipunto

El Bose SoundLink Mini II es relativamente antiguo, ya que fue lanzado en junio de 2015. No obstante, sería un error descartarlo por su edad, ya que sigue siendo uno de los altavoces inalámbricos con el mejor sonido.

Dicho esto, tiene una potencia superior a la que aparenta su tamaño, caracterizada por graves profundos, brillos deslumbrantes y unos medios de lujo. Si bien la mayoría de los altavoces inalámbricos suenan bien, el Mini II demuestra que los altavoces pequeños no tienen por qué sacrificar el sonido ni otras conveniencias de Bose como la plataforma de carga.

Lea la reseña completa: Bose SoundLink Mini II

Imagen: Ultimate Ears

7. UE Wonderboom

El mejor altavoz para exteriores.

Peso: 422 g (0.93 lb) | Dimensiones: 102 mm × 93.5 mm (alto × profundidad) | Duración de la batería: hasta 10 horas | Rango inalámbrico: 33 m (100 ft) | Frecuencia de respuesta: 80 Hz-20 kHz | Transductores: dos transductores activos de 40 mm y dos radiadores pasivos de 46.1 mm × 65.2 mm | NFC: No | Versión de Bluetooth: N/A | Entrada auxiliar: No | Carga USB: No

Sonido en 360°

Emparejamiento multipunto

Resistente al agua

Sonido ligeramente cerrado

Cuando nos piden una recomendación por un altavoz resistente al agua, el UE Roll 2 siempre es el número uno en nuestra lista. Nos encantó el formato único del Roll 2, su rango inalámbrico de 15 metros (50 pies) y, naturalmente, su buen sonido. Lo que le faltó fue un poco más de graves. Logitech, la compañía matriz de UE, arregló la falta de graves del Roll 2 y lo rebautizó con el nombre adecuado de UE Wonderboom.

Para nosotros, el UE Wonderboom supera al Roll 2 en casi todos los aspectos, salvo en el práctico cable elástico del Roll 2. Si ignoramos esto último, el UE Wonderboom es uno de los mejores altavoces Bluetooth del mercado actual y un competidor difícil de vencer.

Lea la reseña completa: UE Wonderboom

Imagen: Tribit

8. Tribit XSound Go

El mejor altavoz Bluetooth portátil para presupuestos muy reducidos.

Peso: 363 g (0.8 lb) | Duración de la batería: hasta 24 horas | Rango inalámbrico: N/A | Frecuencia de respuesta: 85 - 20,000 Hz | Conductores: 2 × 6 W | NFC: No | Entrada auxiliar: No | Carga USB: No

Ultraeconómico

Resistente al agua (IPX7)

Tarda mucho en cargarse

El Tribit XSound Go no debería sonar tan bien por este precio, pero la verdad es que sí. Este altavoz nos dejó impresionados por su sonido balanceado, una distorsión mínima en volumen alto y unas increíbles 20 horas de reproducción en volumen medio. Además el altavoz tiene la certificación IPX7 de resistencia al agua y al polvo, de modo que puede llevarlo a la playa o a la piscina sin problemas. Si bien su diseño no es nada llamativo, este detalle dejará de importarle apenas escuche su buen sonido.

En términos de la competencia, tiene que gastar mucho más dinero para obtener una mejor calidad de sonido. El UE Wonderboom es un excelente altavoz para exteriores, pero cuesta el doble y no tiene un duración tan extensa como la del Tribit. Sin embargo, el UE Wonderboom ofrece sonido en 360° y emparejamiento de diferentes altavoces. El JBL Flip 4 también es una buena alternativa si quiere sonidos más graves y en 360°, pero si anda corto de presupuesto, el XSound Go es invencible.

Lea la reseña completa: Tribit XSound Go

Imagen: Sony

9. Sony SRS-XB501G

El altavoz para fiestas de última generación con el Asistente de Google integrado.

Peso: 2.7kg (6 lb) | Duración de la batería: 12 horas | Rango inalámbrico: 30 m apróx. (98 ft) | Frecuencia de respuesta: 20 - 20,000Hz | Conductores: 45mm | NFC: Sí | Entrada auxiliar: N/A | Carga USB: No

Altavoz para fiestas portátil

Sonido potente y espacioso

Las luces no están sincronizadas

Detección de voz promedio

El SRS-XB501G es un altavoz grande que ofrece un espectáculo de luces, un trípode, un sonido amplio y el Asistente de Google. Este es un altavoz que puede usar en cualquier parte y también en el hogar después de un día de fiesta. Si se va de fiesta, este altavoz es increíble y reproduce música a un alto volumen por hasta 16 horas. Pero si lo usa en el hogar, su diseño anticuado y detección de voz promedio lo colocan por debajo de otros altavoces exclusivamente domésticos.

Los competidores como el LG PK7 suenan un poco mejor y cuentan con un espectáculo de luces que reacciona en función de su música, sin embargo, no tiene el Asistente de Google integrado. Por otro lado, si busca un altavoz realmente portátil que pueda meter en un bolso y que también cuente con el Asistente de Google, entonces el JBL Link 20 es buena opción. El único detalle es que no debe esperar unos graves contundentes o un espectro de sonido amplio.

Para estos fines, el XB501G es un modelo completo que satisface diferentes propósitos. No es el mejor altavoz inalámbrico ni el mejor altavoz inteligente, pero es una alternativa sólida entre estas categorías y uno de los pocos que existen con esta característica.

Lea la reseña completa: Sony SRS-XB501G

Imagen: Denon

10. Denon Envaya (DSB-250BT)

El altavoz Bluetooth de mayor duración.

Peso: 726 g (1.6lb) | Dimensiones: 209 mm × 74 mm × 77 mm (ancho × profundidad × alto) | Duración de la batería: 13 horas | Rango inalámbrico: 100ft (30m) | Frecuencia de respuesta: N/A | Conductores: 2 transductores de rango completo de 40 mm y 1 radiador pasivo de 53 mm × 135 mm | NFC: No | Entrada auxiliar: Sí | Versión de Bluetooth: N/A | Resistencia a la intemperie: Sí | Carga dispositivos por USB: No

Sonido potente, variado y espacioso

Tiene un audio con mejor balance

Botones duros

Agudos inexpresivos

El nuevo altavoz de la línea Denon Envaya es uno de los primero altavoces que nos dejó boquiabiertos en 2018. Ofrece un sonido potente y espacioso que resultará delicioso para la mayoría de los oídos y además cuenta con la certificación IP67, lo que indica que es resistente al polvo y al agua. Además, fue fabricado como un tanque, lo que lo convierte en uno de los altavoces con mayor durabilidad que hallamos probado.

A pesar de su rendimiento cuasiperfecto, el Envaya no está libre de detalles. Si bien la calidad de su sonido es completa, potente y variada, esta no cuenta con el toque agudo que le gusta a muchos; por otro lado, los botones laterales dan una sensación de rigidez y son difíciles de usar. En última instancia, estamos hablando de detalles mínimos, por lo que el Denon Envaya permanece invicto como un gran altavoz Bluetooth y sin duda alguna uno de los mejores modelos que puede comprar este año.

Lea la reseña completa: Denon Envaya (DSB-250BT)