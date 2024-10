El nuevo Cybercab de Tesla y el futurista Robovan de 20 asientos demuestran que han perdido el contacto con la realidad

Robots humanoides bailando, un escenario de película de Hollywood y muchos gritos improvisados: solo podía significar una cosa: Elon Musk finalmente realizó la presentación del robotaxi que había estado prometiendo durante años.

La presentación, que tuvo lugar en unas amplias instalaciones de Warner Brothers de "20 a 30 acres" en California, vio a Musk llegar en lo que él predominantemente llamó "Cybercab", aunque tuvo una tendencia a confundirlo con robotaxi en varias ocasiones.

Con una discreta pintura dorada, el sedán de puertas de tijera parecía como si el Cybertruck y el Model S hubieran engendrado una descendencia extrañamente futurista, con faros LED, proyecciones láser en el camino y una clara falta de volante o pedales que lo diferenciaban del resto de la gama Tesla.

Musk demostró sus habilidades cuando se subió a uno de sus Cybercabs y dio un paseo torpe y lento por el set de filmación entre estallidos de aplausos de sus adoradores fanáticos. De vez en cuando se detenía para que pasaran ciclistas preparados, otras veces dudaba en los cruces.

(Image credit: Tesla)

Una vez en el escenario, Musk fue característico de él, ligero en detalles, declarando que tenía "50 autos autónomos" circulando por el lote de Warner Bros., incluidos vehículos Model Y configurados en un modo de conducción autónoma sin supervisión.

Tras afirmar que el tráfico actual "es pésimo" y que los vehículos autónomos podrían ser entre 10 y 20 veces más seguros que los humanos, Musk volvió a reiterar su visión de un "transporte masivo personalizado", que sugirió que sería más barato, más seguro y más conveniente para todos.

Más importante aún, devolvería a la humanidad el tiempo "perdido" al volante, aunque Musk bromeó diciendo que la humanidad pasaría ese tiempo en sus teléfonos inteligentes.

En cuanto a la tecnología que impulsa el vehículo, Tesla se mantuvo en silencio, y cualquiera que sintonizó la transmisión en vivo del evento se vio obligado a distinguir los detalles y unir los puntos.

(Image credit: Tesla)

No había señales de LiDar en ninguno de los Robocab utilizados en la demostración, lo que sugiere que dependían únicamente de cámaras de alta definición para sortear los diversos obstáculos, muy controlados.

The Verge informó que la compañía estaba mapeando el área de Warner Bros antes de la revelación, a pesar de que la compañía afirmó que no depende de mapas de alta definición para sus sistemas de piloto automático y conducción autónoma total.

Musk reveló que el Cybercab saldrá a la venta y costará "menos de 30.000 dólares", es decir, alrededor de 23.000 libras esterlinas o 44.500 dólares australianos, mientras que espera que la producción del vehículo comience en 2026. Sin embargo, esa cifra parece sacada de la nada.

Se habló de carga inductiva , ya que el Cybercab no tiene ningún tipo de enchufe y depende únicamente de placas inductivas para recargar las baterías. Durante un video, también vimos un equipo de robots aspirando el interior del vehículo autónomo de Tesla y puliendo las superficies.

Cualquier tipo de cronograma es igualmente vago y optimista, ya que Musk predice (¿o debería decir espera?) que tanto Texas como California permitirán a la compañía operar la conducción autónoma total sin supervisión en esos estados el próximo año, a pesar del hecho de que las mejoras en el actual sistema supervisado SAE Nivel 2 de la compañía han sido marginales.

Tesla va atrasado en el tiempo

(Image credit: Tesla)

Dan O'Dowd, fundador del grupo de defensa de la seguridad The Dawn Project, se pronunció después del evento Tesla We, Robot y afirmó: "Tesla no participa en el mercado de los robotaxi porque tienen prohibido circular por vías públicas. Tesla se limita a realizar demostraciones que provocan bostezos en los estudios de Hollywood, mientras que los robotaxi de sus competidores transportan a 100.000 clientes de pago por las principales ciudades estadounidenses cada semana".

Esto da en el clavo, porque este es el principal problema al que se enfrenta la tecnología de conducción autónoma de Tesla.

A pesar de que la compañía ha exagerado repetidamente sus capacidades de piloto automático y conducción autónoma total, todavía solo puede viajar unas 70 millas antes de que los sistemas se desactiven y requieran que un conductor humano tome el control por razones de seguridad, según el rastreador FSD de Tesla administrado por la comunidad .

Comparemos esto con la tecnología de Waymo, que logra recorrer más de 27.000 kilómetros antes de cualquier tipo de desconexión. Como resultado, la empresa está expandiendo rápidamente sus operaciones en América del Norte.

(Image credit: Tesla)

En lugar de revelar el vehículo eléctrico asequible que muchos fanáticos de Tesla y otros que no lo son han estado pidiendo a gritos, Musk decidió sorprender a las multitudes con lo que llamó "Robovan": una cápsula de transporte totalmente autónoma de 20 asientos que parecía sacada de una película de ciencia ficción.

También hubo declaraciones audaces sobre sus robots humanoides Optimus, que Musk afirmó podrían producirse en masa y luego venderse por $20.000 dólares, y agregó que serían "el producto más grande de la historia, de cualquier tipo".

Por desgracia, mientras las cámaras se enfocaban en los robots humanoides que supuestamente atendían el bar durante la fiesta posterior, lo único que los accesorios disfrazados pudieron hacer fue mirar fijamente al abismo y saludar en dirección general a la multitud.

Una metáfora adecuada para una empresa que otrora fue poderosa y que parece haber perdido el control de la realidad.