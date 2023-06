La Google Pixel Tablet extraña su Pixel Pen, pero podría llegar pronto

La Pixel Tablet de Google carecía llamativamente de accesorios en su lanzamiento, pero un nuevo informe afirma que pronto podría tener su propio lápiz óptico y teclado.

Aunque el Pixel Tablet fue elogiado recientemente por ser uno de los dispositivos más destacados en apoyar la Iniciativa Stylus Universal -más sobre esto más adelante-, su único accesorio anunciado en el lanzamiento fue su impresionante Speaker Dock.

Sin embargo, Android Authority cree que eso puede estar a punto de cambiar. Los primeros indicios llegaron el mes pasado a través de los tweets de la filtradora Kamila Wojciechowska, en los que decía simplemente "Stylus for Pixel Tablet" y "Keyboard for Pixel Tablet", aunque eso no daba mucho más de sí.

"Stylus for Pixel Tablet"May 29, 2023 See more

Sin embargo, ahora hay más pruebas de que los accesorios son reales y de que podrían llegar pronto, y proceden del mismísimo Google.

Android Authority informa de que el desarrollador Pratyush descubrió pistas en la última versión de la aplicación Pixel Retail Demo, concretamente cadenas de código que hacen referencia a un "Teclado para Pixel Tablet" y un "Lápiz para Pixel Tablet".

Obviamente, Google aún no ha anunciado ningún stylus o teclado accesorio de este tipo, pero no sería ninguna sorpresa que lo hiciera. Su última tableta, la Pixel Slate, era compatible con ambos. Como alguien que ha utilizado ampliamente los dos Pixelbook de Google, puedo decir con confianza que la compañía también es excelente fabricando teclados, algo que elogiamos en nuestros análisis del Pixelbook y el Pixelbook Go.

¿Para un público nuevo?

En nuestro análisis de la Pixel Tablet, concluimos que el dispositivo es una tableta doméstica perfectamente competente, aunque poco ambiciosa. Un teclado le añadiría algo más de dinamismo, aunque hay que admitir que no es nada que no puedas hacer ahora mismo comprando uno de los mejores teclados inalámbricos.

¿Pero un lápiz óptico? Eso sí que podría abrir el Pixel Tablet a toda una nueva audiencia de artistas. Y además del informe anterior, debemos señalar que Google enumera la compatibilidad con la Iniciativa Universal Stylus en la hoja de especificaciones de la Google Tablet, algo respaldado por el último comunicado de prensa enviado por correo electrónico de la iniciativa USI.

"La nueva compatibilidad de Amazon y Google con USI para tabletas es otro hito para el estándar, que sigue creciendo con nuevos dispositivos y sistemas operativos", ha declarado Alexander Erdman, presidente de USI. "Estamos muy contentos de ver la adopción de la especificación USI en los dispositivos que ejecutan Android, ya que seguimos impulsando un único estándar de la industria para un lápiz óptico activo."

Aunque los lápices USI se utilizan normalmente en las tabletas ChromeOS -con tabletas Android como la serie Galaxy Tab S8 de Samsung que prefieren tecnología propia-, la tendencia puede estar cambiando. A medida que Google y Amazon se suben al carro, el cambio a USI puede estar en camino para Android, y con ello, la plataforma podría volverse más deseable para los artistas que normalmente han gravitado hacia la plataforma más amigable con el lápiz de Apple. Un stylus dedicado para el Pixel Tablet solo podría ayudar en ese sentido. Te informaremos cuando Google haga un anuncio oficial.