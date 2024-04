Apple revela la fecha inminente para el lanzamiento de sus nuevos iPad: esto es lo que sabemos

Nadie había sufrido como los fans de Apple que esperan la nueva generación de iPads, afortunadamente, esto está a punto de terminar.

La compañía ha comenzado a invitar a los miembros de los medios de comunicación a un "Apple Event especial" el 7 de mayo a las 7am PT / 10am ET / 3pm BST, y aunque los nuevos iPads no se mencionan por su nombre en la propia invitación, la ilustración que acompaña muestra el Apple Pencil, lo cual es una buena señal de que los anuncios relacionados con el iPad están en la agenda.

Se espera que la revelación principal sea un nuevo iPad Pro, que llegará con una pantalla OLED de gran tamaño, un chipset M3 actualizado y una cámara frontal reposicionada. También parece probable que se presenten dos modelos de iPad Air 6 (incluido uno más grande de 12,9 pulgadas) y un nuevo Apple Pencil, e incluso podríamos ver cómo Apple estrena un nuevo Magic Keyboard.

April 23, 2024

En el post X de arriba, el CEO de Apple, Tim Cook, escribe "Pencil us in for May 7!", que es lo más cercano a la confirmación de un nuevo Apple Pencil que podríamos esperar. La imagen estática de la invitación a continuación no augura ningún cambio radical para este producto en particular, pero la versión gráfica parece un poco más corta, lo que coincidiría con los rumores recientes. Otros cambios previstos incluyen una superficie más brillante y puntas magnéticas e intercambiables. El hecho de que el Apple Pencil sea la estrella de la gráfica del evento tiene que significar algo, ¿no?

The official invite for Apple's May 7 launch event (Image credit: Apple)

En cuanto a los iPad, la invitación de Apple anuncia el final de la espera más larga para los nuevos modelos de iPad desde que la compañía comenzó a producir iPads en 2010; el último nuevo iPad en llegar a los estantes fue el iPad 10.9 (2022) en octubre de 2022.

Anteriormente se pensaba que los nuevos iPad Pros y iPad Air podrían aterrizar el 26 de marzo, pero el experto residente en Apple de Bloomberg, Mark Gurman, informó de que las complicaciones en la fabricación de pantallas OLED provocaron retrasos en el envío.

En su lugar, ahora parece que los nuevos iPad llegarán el 7 de mayo, que por cierto es sólo unas semanas antes de la conferencia anual de desarrolladores de Apple, WWDC 2024, que comienza el 10 de junio.

Si eres fan de Apple, los próximos meses se presentan muy interesantes.