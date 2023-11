"Squid Game: El Desafío" es un gran éxito en Netflix, pero hay otro emocionante programa de estreno que no debes perderte

En una noticia que no te sorprenderá en absoluto, el spin-off de reality show de Squid Game está en la cima de las listas de Netflix para programas. Pero algo considerablemente menos frenético y más cerebral que Squid Game: The Challenge lidera sus listas de programas en otros idiomas, y eso es "A Nearly Normal Family". Puede que no sea tan lleno de acción como el spin-off de Squid Game, y definitivamente no tiene tantos personajes. Pero es posible que lo encuentres más cautivador; ciertamente nos intrigó su intrigante avance.

El programa acaba de debutar, por lo que hasta ahora hay muy pocas reseñas, pero actualmente tiene una calificación de audiencia muy respetable del 86% en Rotten Tomatoes. Y las reseñas que se han publicado hasta ahora son bastante buenas.

¿De qué trata "A Nearly Normal Family"?

Basada en el libro superventas del mismo nombre, "A Nearly Normal Family" sigue a una familia sueca aparentemente ordinaria cuyas vidas son alteradas por un terrible evento. Cuatro años después del evento, su hija adolescente es acusada de asesinato. "A Nearly Normal Family" muestra lo que sucede a continuación.

El programa no se limita a un punto de vista, sino que tiene tres: la madre, el padre y la hija. El programa cambia constantemente de perspectiva, pero no de líneas de tiempo, por lo que verás las mismas escenas desde las tres perspectivas diferentes, pero de tal manera que se superponen para darte una imagen más completa. Y esa imagen no es tan simple como podría parecer, o como la familia podría esperar.

El programa plantea a cada espectador una pregunta simple pero enorme: ¿hasta dónde llegarías para proteger a las personas que amas?

PureWow dice que es "una historia cautivadora que te tendrá ansioso por ver más", mientras que Decider le da un ROTUNDO STREAM IT: aunque el ritmo es un poco lento, "apreciamos la estructura de narración... que debería reducir las posibilidades de puntos de la trama exagerados y pistas falsas". Readysteadycut dice que es "trabajadora" pero una forma decente de pasar unas horas, y Heaven Of Horror amó las "interpretaciones poderosas" de los actores. "Estuve enganchada desde el principio", dice Karina Adelgaard.

"A Nearly Normal Family" está disponible para transmitir en Netflix.