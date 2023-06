Todas las películas de Evil Dead ahora están en Max, y deberías comenzar con estas 2

¡Grandes noticias para los amantes del terror! Ahora puedes disfrutar de las cinco películas de Evil Dead en Max (anteriormente conocido como HBO Max). Pero decir que son solo para los fanáticos del terror no hace justicia a la serie, ya que transcurren entre la comedia, la aventura fantástica y el terror más directo en su reinicio.

Las primeras tres películas fueron dirigidas por el talentoso Sam Raimi, mientras que las dos películas de reinicio cuentan con nuevos directores, lo que brinda una gran variedad a las cinco películas, todas centradas en la premisa de un libro maldito que resucita a los muertos y aterroriza a un pequeño grupo en un lugar aislado.

Entonces, ¿es necesario comenzar desde el principio y seguir un orden? No necesariamente, al menos en mi opinión. Si bien esa es una forma válida de disfrutarlas, no considero que sea la única opción.

Empezar con Evil Dead II

En una entrevista, Bill Paxton compartió una interesante anécdota sobre su participación en Evil Dead II: "Jim Cameron fue quien me presentó a Sam Raimi. Un día recibí una llamada, y esta es una buena historia: una típica conversación con Jim Cameron. 'Hey, Bill, ¿has visto Evil Dead 2?' 'No, ¿qué es Evil Dead 2?' 'Te recojo en 15 minutos. Click.' Condujimos hacia el este de Los Ángeles, a una tienda de 99 centavos, a las cinco de la tarde. Nos sentamos y él dijo: 'Mira esto'. Y al final, dijo: 'Este tipo es un gran cineasta. No todos los días ves una película que inicia un nuevo género: los dibujos animados de terror'".

Entonces, ¿por qué considero que deberías comenzar con Evil Dead II? Porque fue tan innovadora que impresionó incluso a James Cameron. ¿Qué recomendación puede ser más fuerte que esa?

Sin embargo, permíteme ofrecerte más razones. Una de las mejores cosas de Evil Dead II es que en realidad comienza con una recreación modificada de lo que sucedió en la primera película: tiene su propio prólogo, por lo que omitir la primera entrega no afecta la narrativa. La primera película es un terror directo que se vuelve completamente desagradable y espeluznante. El tono de la segunda película es muy diferente al de la primera: combina la comedia bufonesca con el terror, estableciendo su propio estilo al revisitar la historia de la película anterior desde una perspectiva revisada.

Es un verdadero desafío cinematográfico, una película ridícula que se supera a sí misma. Ash, interpretado por Bruce Campbell, ha perdido a su amor a manos de estos zombis desde el principio, mientras se encontraba en una cabaña remota escuchando una grabación de oscuros encantamientos. Pero eso no es todo lo que perderá: su cordura, partes de su cuerpo, su camisa... pero no su determinación.

Evil Dead II cuenta con algunos de los efectos prácticos más asombrosos de todos los tiempos, y es genuinamente divertida por lo divertido que es ver a Ash sufrir, más que por sus ingeniosas líneas, aunque también incluye algunos increíbles gags visuales. No hay otra película en el mundo como esta, y su influencia es indiscutible. Te darás cuenta de cuántas películas se han inspirado en ella una vez que la veas.

Entonces ve por Army of Darkness

Army of Darkness, sirviendo efectivamente como la tercera entrega de Evil Dead, es una secuela directa de Evil Dead II. Esta película es el seguimiento perfecto, ya que el director Sam Raimi se aparta sutilmente de rendir homenaje a los comediantes físicos clásicos y crea algo que se asemeja más a un tributo a las películas de aventuras clásicas de Ray Harryhausen, pero conservando la misma energía traviesa y juguetona de la película anterior.

En esta ocasión, Ash se encuentra en un pasado remoto, siendo aclamado como el salvador capaz de derrotar a las fuerzas oscuras que provienen del mismo libro maldito con el que luchó en la segunda película. El clímax de la película presenta un ejército de esqueletos, una de las creaciones más divertidas de cualquier película. Estos esqueletos son astutos tontos que ocasionalmente se desmoronan literalmente, y la película está repleta de conceptos ingeniosos sobre cómo utilizarlos para bromas, escenas de acción o suspenso.

Ahora tal vez el Evil Dead original

La situación con la versión original de The Evil Dead es que, aunque algunas personas todavía la consideran un clásico del terror, pienso que su presupuesto limitado y la falta de experiencia de los cineastas hacen que sea mejor apreciarla como un impresionante ejercicio práctico. Ciertamente, cuenta con algunas escenas destacadas y logra crear momentos de verdadero terror impactante: hay una en particular hacia el final que te deja sin aliento debido al gran avance en los efectos visuales.

Sin embargo, también es una película modesta y un tanto cruda: en contraste con las imágenes vívidas y oníricas de la secuela, esta se adentra de manera más directa en la violencia hacia sus personajes, aunque es aquí donde comienzan las extrañas burlas que definen gran parte de la serie.

Considero que es una buena película, pero fácilmente podría desalentar a las personas de disfrutar de la diversión que está por venir, por lo que sugeriría que vale la pena volver a ella para llenar ese vacío.

Entonces lo que prefieras de Evil Dead (2013) o Evil Dead Rise

Entonces, Evil Dead (2013) realmente se basa en la esencia de la película original, pero lleva todo al siguiente nivel. Hay más acción demoníaca en cabañas, gore más realista y situaciones más intensas, lo que resulta en una experiencia sensorial aún más intensa. No es una película divertida y tonta para pasar el rato, pero para los amantes del terror sangriento, está bien ejecutada y se desarrolla hasta un clímax realmente impactante de motosierras.

Evil Dead Rise recibió críticas mayormente positivas después de su lanzamiento este año. Esta vez, traslada la acción a un piso casi abandonado en un rascacielos en lugar de una cabaña en el bosque. Después de que algunos encantamientos demoníacos resuciten a los espíritus malignos, el piso se separa del resto del edificio.

Aunque aprecié la premisa y el trabajo increíble de los actores en esta película, personalmente me resultó decepcionante, ya que no fue lo suficientemente aterrador ni extraño para mis expectativas. Aunque nuevamente se desarrolla hacia un clímax lleno de sangre y espectáculo visual, debo decir que de una manera extrañamente pasiva, sin querer arruinar la sorpresa.