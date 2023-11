7 nuevas películas y series para ver en Netflix, Prime Video, Disney Plus y más este fin de semana

Una vez más, Halloween ha quedado atrás, y como es costumbre, las cadenas de televisión están sacando del baúl una amplia gama de nuevas películas y series para que disfrutes durante este fin de semana.

Sin embargo, esto no significa que los próximos días estén exentos de sobresaltos. La nueva serie de Netflix ambientada en la Segunda Guerra Mundial, "All the Light We Cannot See", promete un drama emocionante y lleno de suspense, mientras que "A Haunting in Venice" de Hulu se sumerge en otro misterioso asesinato al estilo de Agatha Christie. Por otro lado, en Prime Video, "Invencible" regresa con más emocionantes aventuras de superhéroes.

A continuación, te presentamos nuestra selección de las mejores películas y programas de televisión recién lanzados en Netflix, Prime Video, Disney Plus y otras plataformas para que disfrutes este fin de semana.

La luz que no puedes ver (Netflix)

Basada en la novela ganadora del Pulitzer, 'La luz que no puedes ver' narra la historia de Marie Laure Leblanc (Aria Mia Loberti), una chica francesa ciega, que se refugia con su padre y un solitario tío en Saint Malo, Francia, y de Werner (Louis Hofmann), un brillante adolescente reclutado por el régimen de Hitler por sus habilidades para reparar radios. Juntos, comparten una conexión secreta que se convertirá en un faro de luz durante los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.

Del Director Shawn Levy, está protagonizada por Louis Hofmann, Lars Eidinger, Marion Bailey, Hugh Laurie y Mark Ruffalo. Con el debut de Aria Mia Loberti.

Cacería en Venecia (Star+)

En la década de 1940, en la Venecia de la posguerra, el célebre detective belga Hércules Poirot se ve obligado a abandonar el retiro profesional para investigar el asesinato cometido durante una sesión de espiritismo en la que él mismo participaba.

Invincible - Temporada 2 (Prime Video)

Basada en el innovador cómic de Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, la historia gira en torno a Mark Grayson, de 18 años, que es como cualquier otro chico de su edad, excepto que su padre es (o fue) el superhéroe más poderoso del planeta. Aun recuperándose de la traición de Nolan en la temporada 1, Mark lucha por reconstruir su vida y enfrenta una serie de nuevas amenazas, mientras lucha contra su mayor temor: que pueda convertirse en su padre sin siquiera saberlo.

Samurái de ojos azules (Netflix)

Samurái de ojos azules, cuenta la historia de Mizu (con la voz de Maya Erskine en la versión en inglés), un personaje de raza mixta que domina la espada y vive en el anonimato mientras busca venganza. De Michael Green (Logan: Wolverine, Blade Runner 2049) y Amber Noizumi.



Fingernails (Apple TV Plus)

Anna y Ryan han encontrado el amor verdadero. Lo ha demostrado una nueva y controvertida tecnología. Sólo hay un problema: Anna aún no está segura. Entonces acepta un puesto en un instituto de pruebas del amor y conoce a Amir.

Nyad (Netflix)

La nadadora de maratón Diana Nyad, de 64 años, intenta convertirse en la primera persona en nadar desde Cuba hasta Florida.

Quiz Lady (Disney Plus, Hulu)

Fans de Booksmart, escuchad: Quiz Lady, una nueva comedia producida por Will Ferrell y Jessica Elbaum.

Esta película dirigida por Jessica Yu gira en torno a una familia disfuncional que intenta conseguir el dinero que tanto necesita ganando un concurso de preguntas y respuestas. Sandra Oh, Awkwafina, Jason Schwartzman, Tony Hale y el propio Ferrell son los protagonistas.