7 nuevas películas y series en Netflix, Prime Video, Max y más para ver este fin de semana (marzo 15)

Como saben, cada semana llegan estrenos increíbles a las diferentes plataformas de streaming, por ejemplo, la semana pasada llegaron cintas como Wonka, Poor Things y the Gentlemen. Lo que pone la vara bastante grande para los estrenos de esta semana y aún cuando no son las mejores, claro que tenemos nuevas películas y series que seguramente les dejarán momentos sublimes.

En primer lugar está la segunda temporada de Invencible en Prime Video, que continúa las sangrientas aventuras del superhéroe híbrido Mark Grayson. Por otra parte, el nuevo drama surcoreano Chicken Nugget se estrena en Netflix, mientras que el último thriller histórico de Apple, Manhunt, comienza a emitirse en Apple TV Plus.

A continuación, hemos recopilado las siete películas y programas de televisión más importantes para ver en Netflix, Prime Video, Max y más este fin de semana.

Invincible segunda temporada 2 parte 2 (Prime Video)

La segunda temporada de Invencible, una de las mejores series de Prime Video, continúa este fin de semana tras un parón de cuatro meses.

En aras de evitar spoilers, nos abstendremos de divulgar los detalles de la trama de Invencible temporada 2 parte 1 aquí - echa un vistazo a Invincible temporada 2 episodio 4 final explicado artículo si usted está en necesidad de un repaso - pero es seguro esperar más cráneo aplastar la acción de la talla de Omni-Man, Atom Eve, El Inmortal y, por supuesto, el propio Invencible en la parte 2.

En nuestra crítica de la segunda temporada de Invencible, describimos la última entrega de la serie como "una entrada sobrehumanamente fuerte, llena de trágica potencia y vibrantes historias", por lo que los fans de la serie sin duda encontrarán mucho que disfrutar aquí.

Ya disponible en Prime Video.

Chicken Nugget (Netflix)

Chicken Nugget es la segunda producción de Netflix con temática de nuggets de pollo que llega a la plataforma en menos de cuatro meses, pero a juzgar por la dichosa rareza del tráiler de la nueva serie, no nos quejamos. Pero cuidado, puede que desate su hambre, así que prepárense con una buena botana.

Esta peculiar serie surcoreana gira en torno a Choi (Kim Yoo-jung), una joven que, tras confundir una extraña máquina con un tratamiento para reducir la fatiga, se convierte accidentalmente en una pepita de pollo, sí, una pepita de pollo. Los episodios siguen los esfuerzos de su padre (Ryu Seung-ryong) y su becario (Ahn Jae-hong) por convertirla de nuevo en humana.

Si todo esto suena completamente ridículo, es porque lo es, y los críticos han descrito Chicken Nugget (quizá sin sorpresa) como una "comedia surrealista y caprichosa que puede no ser del gusto de todos". Aun así, si eres de los que simplemente adoran los nuggets de pollo, esta puede acabar siendo una de las mejores series de Netflix.

Ya disponible en Netflix.

Manhunt (Apple TV Plus)

¿Un thriller historico? ¿Dónde más si no es en Apple TV Plus? Manhunt, amplía aún más esa sección de su biblioteca de contenidos.

Esta serie de siete capítulos narra el asesinato de Abraham Lincoln y la larga búsqueda de su asesino, el actor convertido en asesino John Wilkes Booth (Anthony Boyle), dirigida por el Secretario de Guerra de EE.UU. Edwin Stanton (Tobias Menzies). Hamish Linklater, Lili Taylor y Patton Oswalt también protagonizan la serie.

Los dos primeros episodios de Manhunt, que ha recibido elogios por su producción pero críticas por su ritmo, ya están disponibles en Apple TV Plus. Los cinco episodios restantes llegarán semanalmente todos los viernes hasta el 19 de abril.

Ya disponible en Apple TV Plus.

The Girls on the Bus (Max)

La nueva serie The Girls on the Bus empieza a emitirse en Max este fin de semana, tras haber estado destinada inicialmente a Netflix y después a The CW.

Ambientada en una campaña presidencial ficticia, esta serie de 10 episodios -basada libremente en el libro de Amy Chozick Chasing Hilary- sigue a cuatro mujeres periodistas que se enfrentan a los impredecibles retos de la política estadounidense moderna.

Melissa Benoist, Carla Gugino, Natasha Behnam y Christina Elmore encabezan el reparto de Las chicas del autobús, que la crítica ha descrito como "compulsivamente observable y sorprendentemente apolítica". Así que, aunque puede que no sea la mejor serie de Max de todos los tiempos, los aficionados a los dramas laborales seguro que encontrarán aquí un montón de giros y sorpresas con los que disfrutar.

Ya disponible en Max.

Apples Never Fall (Peacock)

Tras el éxito de Big Little Lies y Nueve perfectos desconocidos, otra novela de Liane Moriarty, Las manzanas nunca caen, llega a la televisión este fin de semana.

Adaptada por la directora de Big Love, Melanie Marnich, esta serie de siete episodios se centra en los entrenadores de tenis jubilados Stan y Joy Delaney (Sam Neill y Annette Bening), cuyas vidas dan un vuelco cuando una joven herida llega a su puerta. Misteriosa

Alison Brie, Jake Lacy y Nate Mann también protagonizan esta "propulsiva lectura de playa que te puedes dar un atracón", que ya está disponible en streaming en su totalidad en Peacock.

Ya disponible en Peacock (consulta disponibilidad en la región)

Little Wing (Paramount Plus)

Si te apetece ver a Brian Cox en un papel mucho más discreto que el de Logan Roy en Succession, Little Wing, de Paramount Plus, podría ser tu película del fin de semana.

Este drama sobre la mayoría de edad -inspirado en el artículo del New Yorker de 2006 del mismo nombre- sigue a una adolescente (Brooklyn Prince) cuya improbable relación con un anciano criador de palomas (Cox) le ayuda a superar el divorcio de sus padres. Che Tafari, Kelly Reilly y Simon Khan también protagonizan la película.

Ya está disponible en Paramount Plus.

Turning Point: The Bomb and the Cold War (Netflix)

Un documental no puede faltar en nuestra lista y el elegido esta semana es Turning Point: La bomba y la Guerra Fría en Netflix.

Continuando las conversaciones reavivadas por la oscarizada Oppenheimer, de Christopher Nolan, esta docuserie de nueve episodios explora la Guerra Fría y sus secuelas, desde el colapso de la Unión Soviética hasta el ascenso de Vladimir Putin.

Descrita por la crítica como un "sobrecogedor estudio de la amenaza mundial de una guerra nuclear", desaconsejamos verla para pasar el fin de semana, pero Turning Point: La bomba y la Guerra Fría bien podría figurar entre los mejores documentales de Netflix del año hasta la fecha.

Ya disponible en Netflix.