Reseña- Lenovo ThinkPhone by Motorola

Revisión

Aunque este smartphone no es una ThinkPad en sí, ha sido diseñado para tener una apariencia similar y funcionar con sistemas operativos Windows.

No obstante, existen varias razones importantes por las que podría considerar la incorporación de este teléfono Android en entornos empresariales, siendo la primera de ellas la seguridad.

Además de las características de seguridad habituales que ofrece Android 13, Motorola ha integrado en este dispositivo un módulo de seguridad especial que aísla las claves de cifrado y otros datos de seguridad de la memoria principal. Esto dificulta en gran medida el acceso malintencionado a esta información.

Si añadimos a esto un servicio de gestión centralizado que permite la eliminación y bloqueo remoto de los teléfonos, así como la instalación de software específico, nos encontramos ante un dispositivo que, idealmente, será apreciado por el departamento de TI en lugar de ser una fuente de problemas.

Gracias al potente procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, este teléfono se posiciona como uno de los más potentes que hemos evaluado. En resumen, es capaz de realizar tareas informáticas que superarían a otros dispositivos en términos de rendimiento.

Además, es importante destacar que este teléfono cuenta con resistencia a caídas, protección contra el polvo y es resistente al agua (en condiciones de agua dulce, no salada). También posee una cámara excepcional que permite grabar videos en resolución 8K y es compatible con la funcionalidad de doble SIM.

A pesar de tener algunas limitaciones menores, la principal advertencia es su precio. Sin embargo, considerando la tecnología implementada por Motorola en este dispositivo, el ThinkPhone podría justificar su precio elevado.

Lenovo ThinkPhone precio y disponibilidad

¿Cuánto cuesta? $17,999 MXN

$17,999 MXN ¿Cuándo sale a la venta? Ya está disponible.

¿Dónde puedes conseguirlo? Puedes adquirirlo directamente de Lenovo.

Los smartphones de empresa no suelen ser baratos, y el ThinkPhone no lo es. Tiene un costo de $17,999 MXN.

Además del teléfono, Motorola ha desarrollado un soporte de carga inalámbrica que aún no tiene un precio disponible en este momento.

Puntuación: 4/5

Lenovo ThinkPhone - diseño

Fino y ligero

Resistente sin tapones de goma

Borde de pantalla estrecho

Cuando se utiliza el término "robusto" para describir un teléfono, generalmente se espera que tenga un diseño voluminoso y pesado, destinado a entornos laborales o agrícolas. Sin embargo, el ThinkPhone desafía esa percepción, ya que logra cumplir con los mismos estándares de resistencia a caídas y agua que los dispositivos de estilo industrial, a pesar de ser delgado y ligero.

Con un peso de tan solo 188,5 g, el ThinkPhone es significativamente más ligero que los teléfonos robustos chinos convencionales, lo que facilita su transporte en el bolsillo de una chaqueta o incluso en el bolsillo de un pantalón.

A pesar de su peso ligero, el ThinkPhone cuenta con una amplia pantalla de 6,6 pulgadas y está diseñado con una resistencia al polvo y al agua que cumple con la norma IP68, sin necesidad de tapones de goma adicionales. Además, es capaz de soportar caídas de hasta 1,5 metros sin sufrir daños.

Sin embargo, en la página de producto de Motorola, se han incluido algunas advertencias sobre el aspecto resistente de este diseño.

Entre otros aspectos, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre los daños ocasionados por líquidos, y aunque el teléfono cuenta con resistencia al agua de hasta 1,5 metros durante 30 minutos, esta característica solo se aplica a agua dulce, no a agua salada. Por esta razón, la cámara del dispositivo ofrece una variedad de modos fotográficos, pero no incluye la opción de fotografía submarina.

La disposición de los botones en el ThinkPhone sigue el estándar de Android, con los botones de encendido y volumen ubicados en el lado derecho del dispositivo, y un botón personalizable por el usuario en el lado izquierdo. Es digno de elogio que Motorola haya ofrecido esta opción de botón personalizable, ya que hemos visto otras implementaciones que no eran tan flexibles como la que encontramos en el ThinkPhone.

La ranura para la tarjeta SIM se encuentra en la parte inferior del teléfono, junto al puerto USB-C, en lugar de estar en el lado izquierdo. El ThinkPhone admite tarjetas Nano SIM, pero no cuenta con espacio para una tarjeta MicroSD.

La disposición del grupo de la cámara en la parte superior izquierda del teléfono resalta y sobresale de la parte inferior plana, lo que puede hacer que el teléfono se balancee cuando se coloca sobre una superficie plana. Aunque la base plana está diseñada para facilitar la carga inalámbrica del ThinkPhone, la presencia de la cámara crea un efecto contrario.

El ThinkPhone presenta una característica interesante en su diseño, ya que cuenta con un borde muy delgado alrededor de la pantalla, lo cual reduce considerablemente el tamaño total del dispositivo. Aunque esto le otorga una apariencia atractiva, en ocasiones el teléfono no respondía al tacto. Posteriormente descubrimos que, debido al borde delgado, la punta de otro dedo accidentalmente tocaba la pantalla, interfiriendo con el sensor táctil.

Para aquellos interesados, el sensor de huellas dactilares se encuentra integrado en la pantalla, lo que significa que está convenientemente accesible tanto para personas diestras como zurdas.

Diseño: 4/5

Lenovo ThinkPhone - hardware

Ultra potente

Increíbles especificaciones de cámara

Batería de tamaño modesto

Specs El Lenovo ThinkPhone que nos enviaron para su revisión venía con el siguiente hardware: CPU: Snapdragon 8+ Gen 1

GPU: Adreno 730

RAM: 8GB LPDDR5

Almacenamiento: 256GB

Pantalla: 6.6-inch pOLED 144Hz HDR10+

Resolución: 1080 x 2400 FHD+ (402ppi)

SIM: Dual Nano SIM

Peso: 188.5g

Dimensiones: 158.76 x 74.38 x 8.26 mm

Especificaciones: IP68, IP69K y MIL-STD-810H

Cámaras traseras: 50MP Sensor, 13MP ultrawide

Cámara frontal: 32MP Sensor (wide)

Red: WiFi 6E, Bluetooth 5.3

SISTEMA OPERATIVO: Android 13

Batería: 5000 mAh

La sección de rendimiento ofrece una descripción más detallada sobre la potencia del Snapdragon 8+ Gen 1, pero según la experiencia de este crítico, este teléfono es indudablemente el más potente que ha tenido la oportunidad de probar.

La potencia de este dispositivo se debe a la configuración de sus núcleos en tres grupos, liderados por un núcleo Cortex-X2 de alto rendimiento que funciona a una impresionante velocidad de 3,0 GHz. Además, se incluyen tres núcleos Cortex-A710 de gran velocidad a 2,5 GHz, mientras que el último grupo consta de cuatro núcleos eficientes Cortex-A510 a 1,8 GHz.

La GPU de apoyo incluida es una Adreno 730, que representa un avance respecto a las utilizadas en los Snapdragon 888 y 865. Además, el sistema se beneficia de una memoria LPDDR5 con una velocidad de 3,2 GHz, y este modelo en particular cuenta con 8 GB de RAM. En resumen, estos componentes añaden el toque final a esta destacada configuración arquitectónica.

La potencia alcanzada por este dispositivo es más que suficiente para abordar la gran mayoría de las tareas diarias del teléfono sin problemas. Además, esta potencia resulta fundamental en las funciones de la cámara que demandan un rendimiento excepcional. En pocas palabras, esta capacidad de procesamiento es esencial tanto para el funcionamiento general del teléfono como para obtener un rendimiento óptimo en las capacidades fotográficas.

Another standout choice in this phone is the pOLED display technology that’s rated for HDR10+ presentation. The natural resolution of 1080 x 2400 allows for 1080p video to be fully shown and allows extra pixels for the interface.

The quality of this panel is remarkably high, but it would all be just window dressing if the video encryption technology wasn’t onboard to allow the best streaming quality. Thankfully this phone, unlike so many others, does support Widevine L1, meaning that streaming Netflix, Disney+, or Amazon should result in the best quality images with a good connection.

The ThinkPhone is one of the few phones that is HDR10+, Amazon HDR Playback, and YouTube HDR Playback certified that we’ve seen.

The review phone came with 8GB of RAM and 256GB of storage, but it may be that Motorola will make versions of the ThinkPhone with 128Gb or 512GB depending on demand. Memory can be bumped to 12GB by subverting some of the storage into what appears to be RAM to the system, a feature we’ve seen on Android 12 phones.

Other hardware features include dual Dolby Atmos capable speakers, WiFi 6E networking, and 5G comms.

There are only blemishes on this hardware tour de force, and those are the lack of any support for a MicroSD card and that it doesn’t support eSIMs.

Hardware: 5/5

Lenovo ThinkPhone cámaras

Cámaras traseras: 50MP f/1.8 principal, 13MP f/2.2 ultrawide, 2MP, f/2.4, (profundidad)

Cámara frontal: 32 MP f/2,5 (panorámica)

Resulta gratificante observar una cámara que, a diferencia de muchas otras que utilizan el sensor Samsung HM2 de 108 MP, decide enfocarse en menos píxeles con el objetivo de brindar imágenes y videos de alta calidad.

Hasta ahora, la resolución de video más destacada que hemos visto en la HM2 es de 4K. Sin embargo, el sensor de la ThinkPhone (posiblemente un Omnivision OV50A) ofrece una resolución de 8K a 30 fps, 4K a 60 fps y también permite capturar video en cámara lenta de hasta 960 fps en calidad 1080p. Además, la estabilización giroscópica EIS contribuye a lograr tomas suaves y sin vibraciones.

En cuanto a los retratos, la cámara cuenta con enfoque automático por detección de fase (PDAF) para mantener el sujeto nítido y lograr un efecto de desenfoque en el fondo. Además, ofrece un modo de disparo continuo que resulta ideal para capturar eventos deportivos u otras situaciones similares.

Incluso sin hacer uso de los numerosos modos especiales disponibles, los resultados obtenidos con esta cámara son excepcionales, prácticamente sin importar las condiciones de iluminación.

El resultado, con bastante seguridad, se debe a la aplicación de un algoritmo de agrupamiento de píxeles en cuatro vías, que ayuda a reducir las aberraciones cromáticas y la nitidez, sin embargo, sigue logrando imágenes con una resolución satisfactoria.

Y, para quienes deseen obtener los mejores resultados, puede disparar en modo RAW.

En general, la cámara del ThinkPhone es excelente, y la aplicación de fotos cuenta, con algunas pequeñas excepciones, con todos los modos especiales y controles manuales para aquellos que los utilicen.

Puntuación de la cámara: 4/5

Lenovo ThinkPhone rendimiento

Rendimiento de referencia

SoC apto para juegos

Cuando un sistema en un chip (SoC) no puede ejecutar una prueba, generalmente se debe a la falta de una función específica. Sin embargo, con el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, nos encontramos con que varias de nuestras pruebas estándar se negaron a ejecutarse debido a que el SoC estaba "al máximo". Al intentar ejecutar las pruebas Slingshot y Wild Life en 3DMark, se nos informó que "tu Motorola ThinkPhone es demasiado potente para esta prueba". Curiosamente, el único benchmark de 3DMark que pudimos ejecutar exitosamente fue Wild Life Extreme.

Debido a estos inconvenientes, hemos decidido incluir una variedad de resultados de GFXBench para ofrecer una representación más precisa del rendimiento que el ThinkPhone puede ofrecer. Este dispositivo claramente indica la necesidad de desarrollar nuevas herramientas de prueba para teléfonos, ya que el rendimiento de los nuevos SoC Snapdragon se encuentra en un nivel completamente diferente.

No obstante, Qualcomm ha lanzado el nuevo Snapdragon 8 Gen 2, el cual cuenta con la GPU Adreno 740 que previamente se ha utilizado en el Samsung Galaxy S23 y el Xiaomi 13. Las pruebas realizadas en estos dispositivos demuestran que el Gen 2 y la combinación de silicio Adreno 740 son ligeramente más rápidos que el Gen 1 y la combinación Adreno 730.

Puntuación: 5/5

Lenovo ThinkPhone- batería

Capacidad decente de 5000 mAh

Carga rápida de 68 W

15W Carga inalámbrica

Considerando que 5000 mAh es una capacidad de batería moderada para un smartphone resistente, en realidad, lo máximo que se puede esperar de esta plataforma es un par de días hábiles de uso. Sin embargo, gracias a la carga rápida de 68 W proporcionada por el cargador TurboPower incluido, la carga se realiza de manera veloz y el dispositivo estará listo para usar en poco tiempo.

Como alternativa, para aquellos que prefieren cargar durante la noche, la opción de carga inalámbrica de 15 W compatible con Qi es igualmente efectiva y evita el desgaste del puerto USB-C.

El único aspecto ligeramente desconcertante de la batería y la carga del ThinkPhone es la tendencia del teléfono a calentarse un poco cuando se carga rápidamente a través de USB. No llega a calentarse en exceso, pero se puede sentir cierto calor al sujetarlo.

Si bien es normal que las baterías se calienten durante el proceso de carga, sería motivo de preocupación si de repente esta batería comenzara a calentarse más de lo habitual.

Motorola ha encontrado un equilibrio entre mantener el ThinkPhone ligero y delgado, y asegurarse de que tenga suficiente capacidad de batería para funcionar durante un período adecuado. En condiciones normales, el ThinkPhone debería tener una duración de batería de dos días laborables, a menos que se realicen actividades de juego intensivo. Sin embargo, esta duración puede no ser suficiente para unas largas vacaciones de aventura o una expedición de senderismo.

Puntuación de la batería: 4/5

El hardware del ThinkPhone es extraordinario, y cuando se complementa con herramientas de gestión como Moto OEMConfig y Moto Device Manage, se transforma en algo más que un simple teléfono Android.

Aunque existen algunos inconvenientes menores, como la ausencia de una ranura para tarjetas MicroSD, en general, las especificaciones del teléfono son excelentes.

Aunque el precio es un aspecto más problemático, ya que ser más caro que los productos de Apple no es algo que la mayoría de los fabricantes de teléfonos deseen, entendemos que Lenovo considere el ThinkPhone como una solución premium debido a la alta calidad de su plataforma de hardware y software. Sin embargo, una opción más competitiva en cuanto al precio podría haber sido más beneficiosa al atraer a un mayor número de clientes que no cuentan con un empleador que cubra el costo del teléfono.

Lenovo ThinkPhone - puntuación